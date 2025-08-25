नवी दिल्ली 400 Runs in ODI : ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना 24 ऑगस्ट रोजी खेळवण्यात आला. दोन्ही संघांमधील हा सामना मॅके येथील ग्रेट बॅरियर रीफ अरेना इथं झाला. तिसऱ्या वनडे सामन्यात ऑस्ट्रेलियानं दक्षिण आफ्रिकेचा 276 धावांनी पराभव केला. यासह ऑस्ट्रेलियानं मालिका 1-2 अशी गमावली.
आफ्रिकेची पराभवानं दौऱ्याची सांगता : दक्षिण आफ्रिकेनं तिसऱ्या वनडे सामन्यात लाजिरवाण्या पराभवासह ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याची सांगता केली आहे. तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा पराभव करणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेला तिसऱ्या आणि शेवटच्या सामन्यात विजयी मालिका कायम राखता आली नाही. शेवटच्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियानं जोरदार प्रतिआक्रमण केलं आणि दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव केला. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या नावावर एक अतिशय लज्जास्पद विक्रम नोंदवण्यात आला.
वनडेमध्ये 29व्या वेळी झाला कारनामा : रविवारी, ऑस्ट्रेलियानं तिसऱ्या वनडे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 431 धावा केल्या. वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात ही 29 वी वेळ होती जेव्हा एखाद्या संघानं 400 धावांचा टप्पा ओलांडला आहे. वनडे क्रिकेटमध्ये फक्त सात संघांना 400 धावांचा टप्पा गाठता आला आहे. तर वेस्ट इंडिज, पाकिस्तान आणि बांगलादेशला इतिहासात एकदाही 400 धावांचा टप्पा गाठता आलेला नाही. तर दक्षिण आफ्रिकेनं हा टप्पा सर्वाधिक वेळा गाठला आहे.
वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक 400 धावा करणारे संघ :
- दक्षिण आफ्रिका : दक्षिण आफ्रिकेनं वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वाधिक 400 धावांचा टप्पा गाठला आहे. दक्षिण आफ्रिकेनं हा टप्पा आठ वेळा गाठला आहे. दक्षिण आफ्रिकेनं वेस्ट इंडिज (दोनदा), ऑस्ट्रेलिया (दोनदा), टीम इंडिया, श्रीलंका, झिम्बाब्वे, आयर्लंडविरुद्ध हा टप्पा गाठला आहे.
- टीम इंडिया : या यादीत टीम इंडिया दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. टीम इंडियानं वनडे इतिहासात सात वेळा 400 पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. टीम इंडियानं बर्म्युडा, श्रीलंका (दोनदा), दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज, बांगलादेश, नेदरलँड्सविरुद्ध हा टप्पा गाठला आहे.
- इंग्लंड : या यादीत इंग्लंड तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. इंग्लंडनं सहा वेळा 400 धावा केल्या आहेत. इंग्लंडनं न्यूझीलंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया (दोनदा), नेदरलँड्स, वेस्ट इंडिजविरुद्ध ही कामगिरी केली आहे.
- ऑस्ट्रेलिया : या यादीत ऑस्ट्रेलिया चौथ्या स्थानावर असून ऑस्ट्रेलियानं तीन वेळा 400 धावांचा टप्पा ओलांडला आहे. ऑस्ट्रेलियानं दक्षिण आफ्रिका (दोनदा) आणि अफगाणिस्तानविरुद्ध हा कारनामा केला आहे.
- श्रीलंका : या बाबतीत, श्रीलंकेचा संघ पाचव्या स्थानावर आहे. श्रीलंकेच्या संघानं दोनदा ही कामगिरी केली आहे. श्रीलंकेनं नेदरलँड्स आणि टीम इंडियाविरुद्ध 400 पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत.
- न्यूझीलंड : न्यूझीलंडचा संघ देखील या यादीत श्रीलंकेसह संयुक्तपणे पाचव्या स्थानावर आहे. न्यूझीलंडनंही दोनदा 400 धावांचा टप्पा ओलांडला आहे. न्यूझीलंडनं आयर्लंड आणि पाकिस्तानविरुद्ध हा खास पराक्रम केला आहे.
- झिम्बाब्वे : झिम्बाब्वेचा संघ देखील या यादीत समाविष्ट आहे. झिम्बाब्वेनं एकदा 400 धावांचा टप्पा गाठला आहे. झिम्बाब्वेनं 2023 मध्ये अमेरिकेविरुद्ध हा खास पराक्रम केला आहे.
