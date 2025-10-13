मॅच एक रेकॉर्ड अनेक... भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्यात विक्रमांचा पाऊस
महिला विश्वचषकात भारतीय महिला क्रिकेट संघाला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 3 विकेट्सनं पराभव पत्करावा लागला. या सामन्यात अनेक मोठे विक्रम मोडले गेले.
Published : October 13, 2025 at 10:50 AM IST
विशाखापट्टणम Records in INDW vs AUSW Match : महिला विश्वचषकात ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघानं भारताचा तीन विकेट्सनं पराभव करुन रोमांचक विजय मिळवला. 107 चेंडूत 142 धावा करणाऱ्या एलिसा हिलीच्या शानदार शतकामुळं हा विजय मिळवता आला. या सामन्यात अनेक विक्रमही मोडले गेले. भारताचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या स्मृती मंधानानं एका कॅलेंडर वर्षात 1000 वनडे धावा करणारी पहिली महिला खेळाडू बनून इतिहास रचला. या सामन्यात इतरही अनेक विक्रम मोडले गेले.
स्मृती मंधानानं मोठा विक्रम मोडला : या सामन्यात भारतीय खेळाडू स्मृती मंधानानं एक नवीन विक्रम रचला. 12 ऑक्टोबर 2025 रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळताना तिनं एका कॅलेंडर वर्षात 1000 वनडे धावांचा टप्पा ओलांडला. ही कामगिरी करणारी ती पहिली महिला खेळाडू ठरली. तिनं 1997 मध्ये बेलिंडा क्लार्कनं केलेल्या 970 धावांचा मागील विक्रम मोडला.
सर्वात जलद 5000 धावा पूर्ण : याव्यतिरिक्त मंधानानं महिला वनडे सामन्यात सर्वात जलद 5000 धावा पूर्ण केल्या. तिनं तिच्या 112व्या वनडे डावात हा टप्पा गाठला, जो स्टेफनी टेलरच्या 129 डावांच्या विक्रमापेक्षा खूपच कमी आहे. यामुळं ती 5000 धावा करणारी सर्वात जलद महिला खेळाडू (डावांच्या बाबतीत) ठरली.
मंधानानं मिताली राजला टाकलं मागे : मंधानानं फलंदाजीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध चांगली कामगिरी केली. तिनं 46 चेंडूत अर्धशतक झळकावलं. या अर्धशतकासह तिनं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध महिला वनडे सामन्यात सर्वाधिक 50+ धावा करणाऱ्या मिताली राजला मागे टाकलं. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिची 50+ धावांची खेळी हे तिच्या विक्रमाचा महत्त्वाचा भाग आहेत.
स्मृती-प्रतिकाची विक्रमी सलामी भागीदारी : सामन्याच्या सुरुवातीला भारतानं शानदार कामगिरी केली. 15व्या षटकात भारताची धावसंख्या बिनबाद 73 होती. या मजबूत पायाचा फायदा घेत स्मृती मंधाना आणि प्रतिका रावल यांनी 24.3 षटकात 155 धावांची भागीदारी केली. ही भागीदारी महिला विश्वचषकात भारताची सर्वोच्च सलामी भागीदारी होती, ज्यांनी 2009 मध्ये अंजुम चोप्रा आणि अनघा देशपांडे यांनी रचलेल्या 69 धावांचा मागील विक्रम मोडला.
Australia have a habit of successfully chasing down big totals in ODIs 🫡— ICC (@ICC) October 13, 2025
How to watch #CWC25 ➡️ https://t.co/ULC9AuHQ4P pic.twitter.com/cr02f7BCbi
विश्वचषकाचाही विक्रम : मंधाना आणि रावल यांच्या 155 धावांच्या भागीदारीनं विश्वचषकात एक मोठा विक्रमही प्रस्थापित केला. या विश्वचषकात ही पहिली शतकी सलामी भागीदारी होती आणि स्पर्धेत भारतासाठी विक्रमी सलामी भागीदारी होती. या भागीदारीनं प्रथम फलंदाजी करताना भारताला मोठ्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले.
𝐀 #𝐂𝐖𝐂𝟐𝟓 c𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜 🔥— ICC (@ICC) October 12, 2025
Australia hold their nerve against India to pull off the highest-successful chase in Women's ODIs 👏#INDvAUS 📝: https://t.co/ll6vMWzbmi pic.twitter.com/xKFUTBOmDj
330 धावा करण्याचा विक्रम : भारतानं या सामन्यात 330 धावा केल्या. महिला क्रिकेट विश्वचषकात या भारताची आतापर्यंतचा सर्वोच्च धावसंख्या आहे. विश्वचषक इतिहासात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध हा सर्वोच्च धावसंख्या देखील होती. 330 धावा ही स्पर्धेत भारताच्या सर्वोच्च वनडे धावसंख्येपैकी एक आहे.
Sixes galore 🚀— ICC (@ICC) October 13, 2025
India and Australia batters put on a show and broke the record for most sixes in a Women's Cricket World Cup clash 🌟
Watch all 13 sixes ➡️ https://t.co/CTQPrzISnz pic.twitter.com/lK9boIbqbp
सर्वोच्च यशस्वी धावसंख्येचा पाठलाग : ऑस्ट्रेलियानं 331 धावांचं लक्ष्य यशस्वीरित्या पूर्ण करत सामना 3 विकेट्सनं जिंकला. महिला वनडे इतिहासातील हा सर्वोच्च धावसंख्येचा पाठलाग आहे. यामुळं 2024 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 302 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेनं केलेला विक्रम मोडला. पाठलाग करण्यात हीलीच्या शतकानं महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि ऑस्ट्रेलियानं एक षटक शिल्लक असताना लक्ष्य गाठलं.
सामन्यात एकूण 13 षटकार : या सामन्यात एकूण 13 षटकार मारले गेले, ज्यामुळं विश्वचषक सामन्यात सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रम झाला. एलिस पेरीच्या एका शानदार षटकारानं सामना संपला.
