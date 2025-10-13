ETV Bharat / sports

मॅच एक रेकॉर्ड अनेक... भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्यात विक्रमांचा पाऊस

महिला विश्वचषकात भारतीय महिला क्रिकेट संघाला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 3 विकेट्सनं पराभव पत्करावा लागला. या सामन्यात अनेक मोठे विक्रम मोडले गेले.

Records in INDW vs AUSW Match
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्यात विक्रमांचा पाऊस (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 10:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

विशाखापट्टणम Records in INDW vs AUSW Match : महिला विश्वचषकात ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघानं भारताचा तीन विकेट्सनं पराभव करुन रोमांचक विजय मिळवला. 107 चेंडूत 142 धावा करणाऱ्या एलिसा हिलीच्या शानदार शतकामुळं हा विजय मिळवता आला. या सामन्यात अनेक विक्रमही मोडले गेले. भारताचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या स्मृती मंधानानं एका कॅलेंडर वर्षात 1000 वनडे धावा करणारी पहिली महिला खेळाडू बनून इतिहास रचला. या सामन्यात इतरही अनेक विक्रम मोडले गेले.

Records in INDW vs AUSW Match
स्मृती मंधाना (AP Photo)

स्मृती मंधानानं मोठा विक्रम मोडला : या सामन्यात भारतीय खेळाडू स्मृती मंधानानं एक नवीन विक्रम रचला. 12 ऑक्टोबर 2025 रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळताना तिनं एका कॅलेंडर वर्षात 1000 वनडे धावांचा टप्पा ओलांडला. ही कामगिरी करणारी ती पहिली महिला खेळाडू ठरली. तिनं 1997 मध्ये बेलिंडा क्लार्कनं केलेल्या 970 धावांचा मागील विक्रम मोडला.

Records in INDW vs AUSW Match
एलिसा हिली फटका मारताना (AP Photo)

सर्वात जलद 5000 धावा पूर्ण : याव्यतिरिक्त मंधानानं महिला वनडे सामन्यात सर्वात जलद 5000 धावा पूर्ण केल्या. तिनं तिच्या 112व्या वनडे डावात हा टप्पा गाठला, जो स्टेफनी टेलरच्या 129 डावांच्या विक्रमापेक्षा खूपच कमी आहे. यामुळं ती 5000 धावा करणारी सर्वात जलद महिला खेळाडू (डावांच्या बाबतीत) ठरली.

Records in INDW vs AUSW Match
एलिसा हिली (AP Photo)

मंधानानं मिताली राजला टाकलं मागे : मंधानानं फलंदाजीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध चांगली कामगिरी केली. तिनं 46 चेंडूत अर्धशतक झळकावलं. या अर्धशतकासह तिनं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध महिला वनडे सामन्यात सर्वाधिक 50+ धावा करणाऱ्या मिताली राजला मागे टाकलं. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिची 50+ धावांची खेळी हे तिच्या विक्रमाचा महत्त्वाचा भाग आहेत.

Records in INDW vs AUSW Match
स्मृती मंधाना आणि प्रतिका रावल (AP Photo)

स्मृती-प्रतिकाची विक्रमी सलामी भागीदारी : सामन्याच्या सुरुवातीला भारतानं शानदार कामगिरी केली. 15व्या षटकात भारताची धावसंख्या बिनबाद 73 होती. या मजबूत पायाचा फायदा घेत स्मृती मंधाना आणि प्रतिका रावल यांनी 24.3 षटकात 155 धावांची भागीदारी केली. ही भागीदारी महिला विश्वचषकात भारताची सर्वोच्च सलामी भागीदारी होती, ज्यांनी 2009 मध्ये अंजुम चोप्रा आणि अनघा देशपांडे यांनी रचलेल्या 69 धावांचा मागील विक्रम मोडला.

विश्वचषकाचाही विक्रम : मंधाना आणि रावल यांच्या 155 धावांच्या भागीदारीनं विश्वचषकात एक मोठा विक्रमही प्रस्थापित केला. या विश्वचषकात ही पहिली शतकी सलामी भागीदारी होती आणि स्पर्धेत भारतासाठी विक्रमी सलामी भागीदारी होती. या भागीदारीनं प्रथम फलंदाजी करताना भारताला मोठ्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले.

330 धावा करण्याचा विक्रम : भारतानं या सामन्यात 330 धावा केल्या. महिला क्रिकेट विश्वचषकात या भारताची आतापर्यंतचा सर्वोच्च धावसंख्या आहे. विश्वचषक इतिहासात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध हा सर्वोच्च धावसंख्या देखील होती. 330 धावा ही स्पर्धेत भारताच्या सर्वोच्च वनडे धावसंख्येपैकी एक आहे.

सर्वोच्च यशस्वी धावसंख्येचा पाठलाग : ऑस्ट्रेलियानं 331 धावांचं लक्ष्य यशस्वीरित्या पूर्ण करत सामना 3 विकेट्सनं जिंकला. महिला वनडे इतिहासातील हा सर्वोच्च धावसंख्येचा पाठलाग आहे. यामुळं 2024 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 302 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेनं केलेला विक्रम मोडला. पाठलाग करण्यात हीलीच्या शतकानं महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि ऑस्ट्रेलियानं एक षटक शिल्लक असताना लक्ष्य गाठलं.

Records in INDW vs AUSW Match
एलिस पेरी सामन्यानंतर आनंद साजरा करताना (AP Photo)

सामन्यात एकूण 13 षटकार : या सामन्यात एकूण 13 षटकार मारले गेले, ज्यामुळं विश्वचषक सामन्यात सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रम झाला. एलिस पेरीच्या एका शानदार षटकारानं सामना संपला.

हेही वाचा :

  1. टी-20 मालिकेसाठी संघाची घोषणा, 33 वर्षीय खेळाडूला बनवलं कर्णधार
  2. 330 धावा करुनही सामना गमावला; विश्वचषकात टीम इंडियाचा सलग दुसरा पराभव
  3. IND vs WI 2nd Test Day 1: दिल्ली कसोटीच्या पहिल्या दिवशी भारताचं निर्विवाद वर्चस्व; कॅरोबियन गोलंदाजी निष्प्रभ

For All Latest Updates

TAGGED:

INDW VS AUSW MATCH RECORDRECORDS IN INDW VS AUSW MTCHINDIA WOMEN VS AUSTRALIA WOMENWOMEN WORLD CUP 2025INDW VS AUSW MATCH RECORD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.