बर्मिंगहॅम The Hundred : इंग्लंडमध्ये सुरु असलेल्या 'द हंड्रेड' क्रिकेट लीगमध्ये मंगळवार 12 ऑगस्ट रोजी बर्मिंगहॅम फिनिक्सनं हंगामाच्या 10व्या सामन्यात ओव्हल इनव्हिन्सिबलचा 4 विकेट्सनं पराभव केला. या सामन्यात, बर्मिंगहॅम फिनिक्सकडून लियाम लिव्हिंगस्टोननं शानदार फलंदाजी केली आणि 27 चेंडूत 69 धावा केल्या. त्याच्या खेळीदरम्यान, त्यानं रशीद खानच्या 5 चेंडूत 26 धावा केल्या. या दरम्यान, त्यानं तीन षटकार आणि दोन चौकार मारले. याचा व्हिडिओ द हंड्रेडनं त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर शेअर केला आहे.
रशीद खाननं टाकला सर्वात महागडा स्पेल : रशीद खाननं या सामन्यात 20 चेंडूत 59 धावा दिल्या. या दरम्यान, त्याला एकही विकेट मिळाली नाही. रशीदच्या टी-20 कारकिर्दीतील हा सर्वात महागडा स्पेल ठरला. यापूर्वी, त्यानं आयपीएल 2018 मध्ये पंजाब किंग्जविरुद्धच्या सामन्यात 55 धावा दिल्या होत्या. या सामन्यातही, त्याच्या पाच चेंडूंच्या सेटनं सामन्याचा निकाल बदलला. यापूर्वी, रशीदनं मँचेस्टर ओरिजिनल्स आणि लंडन स्पिरिटविरुद्धच्या सामन्यात 3-3 विकेट्स घेतल्या होत्या.
विल समीद आणि लिव्हिंगस्टोनची शानदार खेळी : या सामन्याबद्दल बोलायचं झालं तर, बर्मिंगहॅम फिनिक्ससमोर हा सामना जिंकण्यासाठी 181 धावांचं लक्ष्य होतं. लिव्हिंगस्टोनच्या वादळी खेळीमुळं संघानं हे लक्ष्य 98 चेंडूत 6 गडी गमावून पूर्ण केलं. लिव्हिंगस्टोननं 27 चेंडूत 7 चौकार आणि 5 षटकारांसह या सामन्यात 69 धावांचा तडाखा दिला. त्याच्याशिवाय विल समीदनं 29 चेंडूत 51 धावा आणि जो क्लार्कनं 14 चेंडूत 27 धावा केल्या.
डोनोवन फरेराची खेळी व्यर्थ : यापूर्वी, ओव्हल इनव्हिन्सिबल संघ 100 चेंडू खेळल्यानंतर 8 गडी गमावून 180 धावा करु शकला. डोनोवन फरेरा यांनी संघासाठी 29 चेंडूत सर्वाधिक 63 धावा केल्या. जॉर्डन कॉक्सनं 30 चेंडूत 44 धावांची खेळी केली. याशिवाय सॅम करननं 14, सॅम बिलिंग्जनं 17 आणि रशीद खाननं 16 धावांचं योगदान दिलं.
