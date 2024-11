ETV Bharat / sports

पाकिस्तानविरुद्ध मॅच जिंकवून देणाऱ्या खेळाडूला संघात स्थान नाही; नव्या कर्णधारासह ऑस्ट्रेलिया संघाची घोषणा

By ETV Bharat Sports Team

ॲडिलेड Australia New Captain : ऑस्ट्रेलिया आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघ यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना 4 नोव्हेंबर रोजी खेळला गेला, ज्यात यजमान ऑस्ट्रेलियानं पाकिस्तानवर 2 विकेट्सनं विजय मिळवला. या सामन्यात कर्णधार पॅट कमिन्सनं फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीत चमत्कारिक कामगिरी करत आपल्या संघाला रोमहर्षक पद्धतीनं विजय मिळवून दिला होता. (New Captain of Australia Team)

पॅट कमिन्सची शानदार कामगिरी : पॅट कमिन्सनं गोलंदाजीत 9.4 षटकांत 39 धावा दिल्या यात 1 मेडन ओव्हरसह 2 फलंदाजांची विकेटही केली. कमिन्स आणि मिचेल स्टार्कच्या शानदार गोलंदाजीमुळं पाकिस्तानचा संघ पूर्ण 50 षटकंही खेळू शकला नाही आणि 46.4 षटकांत 203 धावांवर आटोपला. यानंतर लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियन संघ अडचणीत आला तेव्हा कर्णधार पॅट कमिन्सनं जबाबदारी स्वीकारली आणि 8 विकेट्स पडूनही आपल्या संघाला लक्ष्यापर्यंत पोहोचवले. या सामन्यात कमिन्सनं 31 चेंडूंत 4 चौकारांच्या मदतीनं 32 धावांची मौल्यवान खेळी केली.