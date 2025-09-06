ETV Bharat / sports

जॉस द बॉस...! संघाच्या पराभवातही पठ्ठ्यानं केला मोठा कारनामा; दिग्गजाची केली बरोबरी

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडेत जॉस बटलरनं शानदार कामगिरी केली. या सामन्यात त्यानं 51 चेंडूत 61 धावांची खेळी केली.

jos buttler
जॉस बटलर (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2025 at 10:29 AM IST

2 Min Read

लंडन Jos Buttler Record : इंग्लंडचा धडाकेबाज विकेटकीपर फलंदाज जॉस बटलरनं वनडे क्रिकेटमध्ये एक नवा चमत्कार केला आहे. या फॉरमॅटमध्ये इंग्लंडसाठी सर्वाधिक 50 हून अधिक धावा करण्याच्या बाबतीत त्यानं माजी इंग्लिश क्रिकेटपटू इयान बेलची बरोबरी केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात त्यानं 61 धावांची शानदार खेळी केली आणि इयान बेलच्या विक्रमाशी बरोबरी करण्यात यशस्वी झाला. मात्र या रोमांचक सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेनं 5 धावांनी विजय मिळवला.

सर्वाधिक 50 हून अधिक धावांच्या डाव खेळण्याचा विक्रम जो रुटच्या नावावर : जर आपण इंग्लंडसाठी सर्वाधिक 50 हून अधिक धावा काढण्याबद्दल बोललो तर जो रुटचं नाव अव्वल स्थानावर आहे. रुटनं आतापर्यंत 182 सामन्यांमध्ये 61 वेळा 50 हून अधिक धावांचे डाव खेळले आहेत. त्यानंतर इऑन मॉर्गनचं नाव दुसऱ्या स्थानावर आहे. मॉर्गननं त्याच्या वनडे कारकिर्दीत 225 सामन्यांमध्ये 55 वेळा 50 हून अधिक धावांचे डाव खेळले आहेत. यानंतर, इयान बेलनं 161 सामन्यांमध्ये 39 वेळा 50 हून अधिक धावांचे डाव खेळले आहेत आणि जॉस बटलरनं 192 सामन्यांमध्ये 39 वेळा हा पराक्रम केला आहे. त्यानंतर केविन पीटरसनचं नाव येतं. त्यानं 134 सामन्यांमध्ये 34 वेळा 50 हून अधिक धावांच्या खेळी खेळल्या आहेत.

27 वर्षांनंतर आफ्रिकेनं जिंकली मालिका : पहिल्या वनडे सामन्यातील पराभवानंतर इंग्लंडनं दुसरा सामना जिंकण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. मात्र या सामन्यातही त्यांना 5 धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. यासह, दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानं 27 वर्षांनंतर इंग्लंडविरुद्ध वनडे मालिका जिंकण्यात यश मिळवलं. यावेळी दक्षिण आफ्रिकेने टेम्बा बावुमाच्या नेतृत्वाखाली हा पराक्रम केला आहे.

दुसऱ्या वनडे सामन्याची स्थिती : दुसऱ्या वनडे सामन्याबद्दल बोलायचं झालं तर, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेनं 50 षटकांत 8 गडी गमावून 330 धावा केल्या. मॅथ्यू ब्रिट्झके आणि ट्रिस्टन स्टब्स यांनी आफ्रिकन संघाकडून अर्धशतकी खेळी केली. ब्रिट्झकेनं 77 चेंडूत 85 धावा केल्या आणि स्टब्सनं 62 चेंडूत 58 धावा केल्या. याशिवाय डेवाल्ड ब्रेव्हिसनं 20 चेंडूत 42 धावांचं योगदान दिलं. प्रत्युत्तरात इंग्लंडच्या फलंदाजीबद्दल बोलायचं झालं तर, 50 षटकांत फलंदाजी केल्यानंतर त्यांना 9 गडी गमावून 325 धावा करता आल्या. इंग्लंडकडून जो रुट, जेकब बेथेल आणि जॉस बटलर यांनी अर्धशतकं झळकावली. पण ते संघाला विजय मिळवून देऊ शकले नाहीत. बटलर आणि रुट यांनी 61-61 धावा केल्या. मालिकेतील तिसरा सामना आता साउथहॅम्प्टनमध्ये खेळवला जाईल.

हेही वाचा :

  1. कुठे आहे सामोआ? ज्यासाठी रॉस टेलरनं घेतली निवृत्ती मागे; लोकसंख्या आहे भारतातील छोट्या शहरापेक्षाही कमी!
  2. 27 वर्षांनी पाहुण्यांचा विजयी जल्लोष; घरच्या मैदानावर इंग्रजांची नाचक्की

For All Latest Updates

TAGGED:

JOS BUTTLER EQUALS IAN BELLS RECORDENGLAND VS SOUTH AFRICA ODIJOS BUTTLER BATTING RECORDMOST 50 PLUS SCORE FOR ENGLANDJOS BUTTLER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.