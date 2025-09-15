रेसलपालूजापूर्वी जॉन सीना करणार कहर; WWE कडून दोन मोठ्या सामन्यांची घोषणा
WWE Raw चा या आठवड्याचा एपिसोड खूप जबरदस्त असणार आहे. WWE द्वारे रेसलपालूझाआधी चाहत्यांना काही सरप्राईज देखील मिळू शकतात.
Published : September 15, 2025 at 11:03 AM IST
नवी दिल्ली John Cena Return in WWE Raw : WWE Raw चा या आठवड्याचा एपिसोड खूप जबरदस्त असणार आहे. कारण रेसलपालूझापूर्वी रेड ब्रँडचा हा शेवटचा एपिसोड असेल. WWE नं या शोला हिट बनवण्यासाठी आधीच काही घोषणा केल्या होत्या. आता जनरल मॅनेजर अॅडम पियर्स यांनी दोन मोठ्या सामन्यांची घोषणा केली आहे. जोरदार अॅक्शनसोबतच, शोमध्ये मजेदार भागही पाहायला मिळतील. WWE द्वारे रेसलपालूझाआधी चाहत्यांना काही सरप्राईज देखील मिळू शकतात.
It is official. https://t.co/mP2TmplQN4— Adam Pearce (@ScrapDaddyAP) September 14, 2025
WWE Raw मध्ये होणार मोठे सामने : Raw चे जनरल मॅनेजर अॅडम पियर्स यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओद्वारे मोठ्या सामन्यांबद्दल सांगितलं आहे. त्यांनी सांगितले की एल ग्रँड अमरिकानोचा सामना ड्रॅगन लीशी होईल. त्याच वेळी पेंटाचा सामना कोफी किंग्स्टनशी होईल. गेल्या आठवड्यात Raw मध्ये, न्यू डेमुळे पेंटाला रुसेव विरुद्ध पराभव पत्करावा लागला होता. त्याच वेळी अमेरिकानो आणि ली मधील सामन्यानं देखील आता वेग पकडला आहे. हे दोन्ही सामने खूप मजेदार असणार आहेत.
🚨 RAW NEWS 🚨#WWERaw General Manager @ScrapDaddyAP gives us a preview of what to expect TOMORROW!— WWE (@WWE) September 14, 2025
📺 SPECIAL START TIME OF 7ET/4PT on @netflix pic.twitter.com/fNvAjFP3Ol
जॉन सीना करणार रॉमध्ये प्रवेश : रेसलपालूझाची निर्मिती देखील या शोमध्ये पाहायला मिळेल. सीएम पंक आणि एजे ली रेड ब्रँडमध्ये एकमेकांसमोर येतील. यावेळी त्यांच्यात जोरदार सामना पाहायला मिळेल. एजे लीनं अलीकडेच 10 वर्षांनी WWE मध्ये परतून चाहत्यांना आश्चर्यचकित केलं. जॉन सीना देखील रॉ मध्ये प्रवेश करेल. तो ब्रॉक लेसनरबद्दलचा आपला मुद्दा मांडेल. लेसनर अचानक येऊन त्याला F-5 देण्याची शक्यता आहे. सेना लेसनरला हरवूनही कहर करु शकतो. लायरा वाल्किरियाची रोक्सेन पेरेझशी टक्कर होईल. त्यादरम्यान बेली तिथं प्रवेश करुन गोंधळ निर्माण करु शकते.
WrestlePalooza Updated match card so far— Anthony Strader (@StraderAnthony1) September 13, 2025
Card is looking stacked
- Punk/AJ Lee vs Rollins/Becky
- Cena vs Lesnar
- Cody vs Drew
- Iyo vs VAQUER
- The Usos vs The Bronsons
Hopefully they add 2 or 3 more matches to the card pic.twitter.com/1OtfZFfKYY
WWE रेसलपालूझा 2025 मध्ये कोणते सामने होणार आहेत?
- जॉन सेना विरुद्ध ब्रॉक लेसनर (सिंगल्स मॅच)
- सीएम पंक, एजे ली विरुद्ध सेथ रोलिन्स, बेकी लिंच (मिक्स्ड टॅग टीम मॅच)
- जे उसो, जिमी उसो विरुद्ध ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड (टॅग टीम मॅच)
- स्टेफनी वॉकर विरुद्ध आयो स्काय (महिला वर्ल्ड चॅम्पियनशिप मॅच)
- कोडी रोड्स विरुद्ध ड्रू मॅकइंटायर (अनडिस्प्यूटेड WWE चॅम्पियनशिप मॅच)
हेही वाचा :