IND vs WI: जॉन कॅम्पबेलचं विक्रमी शतक; 23 वर्षांनी भारतीय भूमीवर इतिहासाची पुनरावृत्ती

दिल्ली इथं भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसऱ्या कसोटी सामन्याच्या चौथ्या दिवशी कॅरोबियाई सलामीवीरानं विक्रमी शतक केलं.

IND vs WI 2nd Test Day 4
जॉन कॅम्पबेल (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 1:05 PM IST

नवी दिल्ली IND vs WI 2nd Test Day 4 : भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील दुसऱ्या कसोटी सामन्याच्या चौथ्या दिवशी मोठी कामगिरी झाली. दिवसाचा खेळ सुरू झाल्यानंतर लगेचच वेस्ट इंडिजचा सलामीवीर जॉन कॅम्पबेलनं आपलं शतक पूर्ण केलं. कॅम्पबेलनं षटकार मारुन आपलं पहिलं कसोटी शतक पूर्ण केलं. त्यानं आपल्या पहिल्या शतकादरम्यान 174 चेंडूंचा सामना केला, ज्यामध्ये त्यानं नऊ चौकार आणि तीन षटकार मारले. विशेष म्हणजे सात वर्षांत भारताविरुद्ध शतक करणारा तो पहिला वेस्ट इंडिजचा फलंदाज ठरला. यापूर्वी, रोस्टन चेसनं ही कामगिरी केली होती.

19 वर्षांनंतर दिसली अनोखी कामगिरी : मार्च 2023 नंतर जॉन कॅम्पबेल हा कसोटी शतक करणारा पहिला वेस्ट इंडिजचा सलामीवीर आहे. तर 19 वर्षांत भारताविरुद्ध कसोटी शतक करणारा तो पहिला कॅरिबियन सलामीवीर देखील आहे. यापूर्वी, डॅरेन गंगानं 2006 मध्ये बासेटेरे इथं भारताविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात 135 धावा केल्या होत्या. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की 23 वर्षांनंतर, वेस्ट इंडिजचा सलामीवीर फलंदाज भारतीय भूमीवर यशस्वीरित्या शतक पूर्ण करु शकला आहे. यापूर्वी 2002 मध्ये ईडन गार्डन्सवर वेव्हेल हिंड्सनं ही कामगिरी केली होती.

25 कसोटी सामन्यांमध्ये 1100 पेक्षा जास्त धावा : जानेवारी 2019 मध्ये कसोटी पदार्पण करणाऱ्या जॉन कॅम्पबेलला पहिलं कसोटी शतक गाठण्यासाठी 50 डाव लागले. त्यानं आतापर्यंत 26.32 च्या सरासरीनं 1100 पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये तीन अर्धशतकांचा समावेश आहे. कॅम्पबेल त्याची शतकाची मालिका किती पुढं नेऊ शकतो हे पाहणं मनोरंजक असेल.

होप आणि कॅम्पबेल यांच्यात 177 धावांची भागीदारी : दुसऱ्या कसोटी सामन्याचा संदर्भ देताना, तिसऱ्या दिवसाच्या खेळाच्या शेवटी, कॅरेबियन संघानं फॉलोऑन करण्यास भाग पाडल्यानंतर त्यांच्या दुसऱ्या डावात दोन विकेट गमावून 173 धावा केल्या होत्या. चौथ्या दिवसाच्या सुरुवातीनंतर काही वेळातच, वेस्ट इंडिजचा दुसऱ्या डावाचा स्कोअर 200 च्या पुढं गेला. जॉन कॅम्पबेल शतकानंतर बाद झाला. तसंच शाय होपनं 103 धावा केल्या. दोन्ही फलंदाजांनी तिसऱ्या विकेटसाठी 177 जास्त धावा जोडल्या.

