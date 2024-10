ETV Bharat / sports

रोहित शर्माच्या अनुपस्थितीत कोण होणार भारतीय संघाचा कर्णधार? BCCI नं दिले स्पष्ट संकेत

मुंबई Who will Lead Team India in Absence of Rohit : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) पुढील आठवड्यात सुरु होणाऱ्या कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघ यांच्यातील 3 कसोटी सामन्यांची मालिका 16 ऑक्टोबरपासून सुरु होत आहे. ज्यासाठी बोर्डानं शुक्रवार, 11 ऑक्टोबर रोजी 15 सदस्यीय संघाची घोषणा केली. निवड समितीनं बांगलादेशविरुद्ध जिंकलेला संघच कायम ठेवला आहे. याचा अर्थ स्टार वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी अजूनही पूर्णपणे तंदुरुस्त नाही आणि त्याच्या पुनरागमनाला अजून वेळ लागेल. मात्र BCCI नं एक मोठा निर्णय घेत जसप्रीत बुमराहची संघाच्या उपकर्णधारपदी नियुक्ती केली आहे.

संघात मोठे बदल नाही : BCCI नं न्यूझिलंडविरुद्ध मालिका सुरु होण्याच्या सुमारे 4 दिवस आधी शुक्रवारी रात्री उशिरा संघाची घोषणा केली. मात्र, गेल्या मालिकेतील निकाल आणि खेळाडूंची कामगिरी पाहता यावेळी संघात क्वचितच बदल होणार असल्याचं स्पष्ट झालं. निवड समितीनंही हाच विचार कायम ठेवत संघात स्थैर्य राखत त्याच खेळाडूंची निवड केली. मात्र, मागील मालिकेसाठी संघाचा भाग असलेला डावखुरा वेगवान गोलंदाज यश दयाल याची या मालिकेसाठी निवड झालेली नाही. पदार्पण न करताच त्याला वगळण्यात आलं आहे तर त्याच्या जागी अन्य कोणत्याही गोलंदाजाचा समावेश करण्यात आलेला नाही.