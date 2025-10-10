गोलंदाजी न करताच बुमराहनं केला मोठा कारनामा; रोहित, धोनीसह कोहलीची केली बरोबरी
भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघात सध्या सुरु असलेल्या कसोटी मालिकेतील दुसरा आणि शेवटचा सामना आजापासून सुरु झाला आहे.
Published : October 10, 2025 at 1:02 PM IST
नवी दिल्ली Jasprit Bumrah : भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघात सध्या सुरु असलेल्या कसोटी मालिकेतील दुसरा आणि शेवटचा सामना आजापासून सुरु झाला आहे. टीम इंडियानं मालिकेतील पहिला सामना जिंकून आधीच आघाडी घेतली आहे आणि आता विरोधी संघाला व्हाईटवॉश करण्याचा प्रयत्न असेल. दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळल्या जाणाऱ्या सामन्यात टीम इंडिया प्रथम फलंदाजी करत आहे, परंतु जसप्रीत बुमराहनं एक अनोखा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. भारतासाठी आतापर्यंत फक्त सात खेळाडूंनी ही कामगिरी केली आहे.
गिलनं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच नाणेफेक जिंकली : भारतीय कर्णधार शुभमन गिलनं दिल्ली कसोटीत नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कर्णधार म्हणून शुभमन गिलनं नाणेफेक जिंकण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनबद्दल विचारलं असता, त्यानं सांगितलं की संघात कोणतेही बदल केलेले नाहीत, म्हणजेच मागील सामन्यात खेळलेला संघच या सामन्यात खेळत आहे. बुमराहला विश्रांती दिली जाईल अशी अपेक्षा होती, परंतु तसं झालं नाही.
जसप्रीत बुमराहचा 50वा कसोटी सामना : हा जसप्रीत बुमराहचा 50वा कसोटी सामना आहे. त्यानं यापूर्वी वनडे आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 50हून अधिक सामने खेळले आहेत. भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात तिन्ही स्वरुपात फक्त सात खेळाडू 50 हून अधिक सामने खेळू शकले आहेत. एमएस धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन आणि केएल राहुल यांच्यानंतर, जसप्रीत बुमराह आता या यादीत सामील झाला आहे. अनेक खेळाडूंनी भारतासाठी 100 हून अधिक कसोटी सामने खेळले आहेत, परंतु त्यांनी फारसे टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळलेले नाहीत.
बुमराहची आतापर्यंतची कसोटी कामगिरी : जसप्रीत बुमराहनं खेळलेल्या 49 कसोटी सामन्यांमध्ये 222 विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याची सरासरी 19.81 आहे आणि तो 2.78 च्या इकॉनॉमी रेटनं गोलंदाजी करतो. आता दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर गोलंदाजी करण्यासाठी बुमराह कसा कामगिरी करतो हे पाहायचं आहे. भारतीय संघ सध्या फलंदाजी करत आहे आणि पहिल्या डावात शक्य तितक्या धावा करण्याचं लक्ष्य ठेवेल जेणेकरुन त्यांना दुसऱ्या डावात फलंदाजी करावी लागू नये.
