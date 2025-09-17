ETV Bharat / sports

21व्या वर्षी देशाचं नेतृत्व करण्याची संधी! 148 वर्षांनंतर पाहायला मिळाला ऐतिहासिक क्षण

इंग्लंड क्रिकेट संघ आजपासून आयर्लंडचा दौरा करणार आहे. यात ते यजमान संघाविरुद्ध तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळणार आहेत.

Youngest Captain
इंग्लंड क्रिकेट संघ (AP Photo)
दुबलिन Youngest Captain : दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघाविरुद्ध घरच्या मैदानावर मर्यादित षटकांची मालिका खेळल्यानंतर, इंग्लंड क्रिकेट संघ आजपासून आयर्लंडचा दौरा करणार आहे. यात ते यजमान संघाविरुद्ध तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळणार आहेत. इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डानं या मालिकेसाठी महिन्याभारपूर्वीच आपला संघ जाहीर केला होता. ज्यामध्ये कर्णधारपदाची जबाबदारी 21 वर्षीय अष्टपैलू जेकब बेथेलकडे सोपवण्यात आली. जॉस बटलरनं कर्णधारपद सोडल्यानंतर, हॅरी ब्रूकला मर्यादित षटकांच्या स्वरुपात इंग्लंड संघाचा कर्णधार बनवण्यात आलं आहे. मात्र त्याला आयर्लंडविरुद्धच्या या मालिकेसाठी विश्रांती देण्यात आली आहे.

जेकब बेथेलच्या नावावर मोठा विक्रम : जर आपण जेकब बेथेलबद्दल बोललो तर, त्याला आयर्लंडविरुद्धच्या या टी-20 मालिकेसाठी इंग्लंड संघाचा कर्णधार बनवण्यात आलं आहे. यासह तो 21 व्या वर्षी कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय सामन्यात इंग्लंडचं नेतृत्व करणारा सर्वात तरुण कर्णधार बनला आहे. विशेष म्हणजे 1877 पासून इंग्लंड संघ क्रिकेट खेळतो. यात आता 148 वर्षांनंतर संघाला सर्वात तरुण कर्णधार मिळाला आहे. इंग्लंड संघाचे निवडकर्ता ल्यूक राईट यांनी जेकब बेथेलला कर्णधार बनवण्याच्या निर्णयावर दिलेल्या निवेदनात म्हटलं होतं की, त्यानं आतापर्यंतच्या त्याच्या खेळानं आपल्या सर्वांना प्रभावित केलं आहे, ज्यामध्ये त्याच्याकडे नेतृत्व करण्याची क्षमता देखील आहे. आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेत कर्णधार म्हणून स्वतःला सिद्ध करण्याची उत्तम संधी जेकब बेथेलला मिळणार आहे.

जेकब बेथेलची कारकिर्द कशी : जेकब बेथेलनं आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये इंग्लंड संघासाठी 15 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, ज्यात त्यानं 34.09 च्या सरासरीनं एकूण 314 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये 2 अर्धशतकीय डावांचा समावेश आहे, तर त्याचा स्ट्राइक रेट 157.00 आहे. याशिवाय बेथेलनं 4 कसोटी आणि 15 वनडे सामने देखील खेळले आहेत. इंग्लंड संघाला या टी-20 मालिकेचा पहिला सामना आज 17 सप्टेंबर रोजी खेळायचा आहे, तर दुसरा आणि तिसरा टी-20 सामना अनुक्रमे 19 आणि 21 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. या टी-20 मालिकेतील सर्व सामने दुबलिनच्या मैदानावर खेळले जातील.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आयर्लंड विरुद्ध इंग्लंड टी-20 सामन्यांचा विचार केला तर, या सामन्यांमध्ये आयर्लंडचाच वरचष्मा आहे. दोन्ही संघांमध्ये एकूण दोन सामने खेळले गेले आहेत आणि आयर्लंडनं एक सामना जिंकला आहे, तर एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. विशेष म्हणजे या दोन्ही संघांतील ही पहिलीच द्विपक्षीय टी-20 मालिका आहे. यामुळं दोन्ही संघ ही मालिका जिंकत आपलं वर्चस्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतील.

आयर्लंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेसाठी इंग्लंड संघ :

जेकब बेथेल (कर्णधार), रेहान अहमद, सनी बेकर, टॉम बंटन, जोस बटलर, लियाम डॉसन, टॉम हार्टले, विल जॅक्स, साकिब महमूद, जेमी ओव्हरटन, मॅथ्यू पॉट्स, आदिल रशीद, फिल साल्ट, ल्यूक वूड.

