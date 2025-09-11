Asia Cup मधील भारत-पाकिस्तान सामन्याचं भविष्य काय? सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी
आशिया कप 2025 मध्ये 14 सप्टेंबर रोजी होणारा भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.
Published : September 11, 2025 at 12:55 PM IST
नवी दिल्ली SC on IND vs PAK Match : आशिया कप 2025 मध्ये 14 सप्टेंबर रोजी होणारा भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामना रद्द करण्याच्या मागणीच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, हा सामना आहे, तो होऊ द्या. याचिकाकर्त्यानं सर्वोच्च न्यायालयाकडून लवकर सुनावणीची मागणी केली होती. यावर न्यायालयानं म्हटलं होतं की सामना रविवारी आहे, त्यामुळं शुक्रवारीच सुनावणी झाली पाहिजे.
[BREAKING] Match must go on: Supreme Court refuses urgent hearing in PIL to cancel India–Pakistan Asia Cup game— Bar and Bench (@barandbench) September 11, 2025
report by @RitwikinCourt https://t.co/voAlK9HM8x
याचिका त्वरित सूचीबद्ध करण्यास नकार : न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की, घाई काय आहे? हा सामना आहे, तो होऊ द्या. सामना या रविवारी आहे, काय करता येईल? याबाबत याचिकाकर्त्या वकिलानं सांगितलं की माझा खटला चुकीचा असू शकतो, परंतु तो सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केला पाहिजे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं याचिका त्वरित सूचीबद्ध करण्यास नकार दिला. खरं तर, परदेशात होणारा भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामना थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उर्वशी जैन यांनी न्यायालयाला या संदर्भात भारत सरकारला योग्य निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील स्नेहा राणी आणि अभिषेक वर्मा यांच्या मते सर्वोच्च न्यायालयाला भारत-पाकिस्तान आशिया कप टी-20 सामना रद्द करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
काय केली मागणी : घटनेच्या कलम 32 अंतर्गत दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेत उर्वशी जैनसह चार कायद्याच्या विद्यार्थिनींनी आशिया कप टी-20 लीगचा भाग म्हणून 14 सप्टेंबर 2025 रोजी दुबई इथं होणारा भारत-पाकिस्तान टी-20 क्रिकेट सामना रद्द करण्याचे निर्देश तात्काळ देण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा, 2025 च्या अंमलबजावणीसाठी निर्देश देण्याचीही मागणी केली आहे.
क्रिकेटला राष्ट्रीयहिताच्यावर ठेवता येणार नाही : याचिकेत म्हटलं आहे की पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर, ज्यामध्ये भारतीय नागरिक आणि सैनिकांनी आपले प्राण गमावले. त्यानंतर पाकिस्तानसोबत क्रिकेट सामना आयोजित करणं राष्ट्रीय प्रतिष्ठेशी आणि जनभावनेशी विसंगत संदेश पाठवतो. तसंच दहशतवादाला आश्रय देणाऱ्या राष्ट्रासोबत खेळांमध्ये भाग घेतल्यानं सशस्त्र दलांचं मनोबल कमकुवत होतं आणि शहीद आणि दहशतवादाच्या बळींच्या कुटुंबियांना त्रास होतो. याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की क्रिकेटला राष्ट्रीय हित, देशातील जनतेचं जीवन आणि सैन्याची निष्ठा आणि बलिदान यापेक्षा वर ठेवता येणार नाही.
सामना रद्द करण्याचे निर्देश द्यावे : आशिया कपच्या सहाव्या सामन्यात भारतीय संघ पाकिस्तानशी भिडणार आहे. दोन्ही संघांमधील हा सामना दुबईतील दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. काही देशवासीय आगामी सामन्याबद्दल खूश नाहीत. त्यामुळंच भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कायद्याच्या विद्यार्थिनी उर्वशी जैन आणि इतर तीन विद्यार्थ्यांनी संविधानाच्या कलम 32 अंतर्गत ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं वकील स्नेहा राणी आणि अभिषेक वर्मा यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की हा सामना रद्द करण्यासाठी भारत सरकारला योग्य निर्देश द्यावेत.
हेही वाचा :