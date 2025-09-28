ISPL सीझन 3: यंदाच्या हंगामात 44 लाख खेळाडूंनी केली नोंदणी; सर्वोत्तम क्रिकेटरला मिळणार आलिशान 'पोर्शे 911'
इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीगच्या तिसऱ्या मोसमाची रविवारी मुंबईत घोषणा करण्यात आली. यंदा तब्बल 44 लाख जणांची नोंदणी या स्पर्धेकरता झाली आहे.
Published : September 28, 2025 at 4:53 PM IST
मुंबई ISPL Season 3 : इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीगच्या तिसऱ्या मोसमाची रविवारी मुंबईत घोषणा करण्यात आली. ISPL ही भारतातील पहिली टेनिस बॉल टी-10 लीग आहे. जी उदयोन्मुख क्रिकेर्सना 'स्ट्रीट टू स्डेडयम'चा राजमार्ग उपलब्ध करुन देते. मास्टर ब्लस्टर सचिन तेंडुलकर आणि बॉलिवूडचा सिंघम अजय देवगण यांच्या विशेष उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. यांच्यासह महाराष्ट्राचे मंत्री आशिष शेलार, लीग कमिशनर सुरज समत, मीनल काळे, दीपक चौहान यांचीही हजेरी होती.
ISPL सीझन 3 ची वैशिष्ट्यं काय : विशेष म्हणजे यंदा या स्पर्धचं हे तिसरं वर्ष आहे. गेल्यावर्षी या स्पर्धेत देशभरातून 18 लाख क्रिकेटर्सनी आपला सहभाग नोंदवला होता. तर यंदा तब्बल 44 लाख जणांची नोंदणी या स्पर्धेकरता झाली आहे. येत्या 5 ऑक्टोबर ते 5 नोव्हेंबर दरम्यान सूरतमध्ये या सर्वांची प्राथमिक चाचणी पार पडेल. हे सर्व नोंदणकृत क्रिकेटर्स इथं येऊन आपली गुणवत्ता सिद्ध करतील. त्यानंतर यापैकी 450 जणांची यंदाच्या मोसमाकरता निवड होईल. मग आयपीएलच्याच धर्तीवर या क्रिकेटर्सचा लिलाव होऊन त्यांच्यावर बोली लावली जाईल. यंदाच्या सीझनचं सर्वात मोठं वेशिष्ट्य म्हणजे 'मोस्ट व्हॅल्यूएबल प्लेअर' हा पुरस्कार पटकावणाऱ्या खेळाडूला नवी कोरी 'पोर्शे 911' ही आलिशान स्पोर्ट्स कार बक्षीस म्हणून देण्यात येणार आहे.
ISPL आणि बॉलिवूडचं कनेकशन : ही स्पर्धा लोकप्रिय होण्याचं कारण म्हणजे यात बॉलिवूडसह दक्षिणेतील सूपरस्टार्सचा सहभाग आहे. या स्पर्धेतील प्रत्येक टीमशी एक सुपरस्टार जोडला गेला आहे. माझी मुंबई (अमिताभ बच्चन), श्रीनगर के वीर (अक्षय कुमार), बंगळूरू स्ट्रायकर्स (ऋतिक रोशन), दिल्ली (सलमान खान),चेन्नई सिंघम (सूर्या), टायगर्स ऑफ कोलकता (सैफ अली खान), फ्लॅल्कन रायझर्स हैदराबाद (रामचरण), आणि यंदाच्या मोसमात यात अमदबाद फ्रँचायझीची भर पडलीय. ज्याची मालकी, अजय देवगणकडे आहे. रविवारी पार पडलेल्या सोहळ्यात सचिनसह अजय देवगणनंही आपली हजेरी लावली होती.
टेनिस बॉलनं गिरवली जाते क्रिकेटची बाराखडी : क्रिकेट हा भारतात केवळ एक खेळ नसून तो एक धर्म आहे. इथल्या गल्लीगल्लीत क्रिकेटची बाराखडी टेनिस बॉलनं गिरवली जाते. यातले काही मोजकेच सीझन बॉलसोबत क्रिकेटचं शास्त्रोक्त शिक्षण घेतात. मात्र प्रत्येकाची सुरुवात ही टेनिस क्रिकेटनं होते. मात्र गल्ली क्रिकेट असो किंवा हल्लीच्या कॉर्पोरेट युगातील टर्फ क्रिकेट, संधी मिळताच अनेकांचे हात आपलं अंगीभूत क्रिकेटचं कौशल्य बाहेर काढतात. त्यांचा हाच उत्साह, हाच रोमांच अधिक वाढवण्यासाठी देशपातळीवरची टेनिस क्रिकेटची स्पर्धा सुरु करण्यात आली आहे.
