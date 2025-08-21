ETV Bharat / sports

'BCCI राष्ट्रीय हिताच्या वर...?' IND vs PAK सामन्यावरुन आदित्य ठाकरेंची क्रीडा मंत्र्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती - ADITYA THACKERAY

आशिया कप 2025 ची तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसतसं भारत विरुद्ध पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याबाबत बीसीसीआय आणि सरकारवर विरोधी नेत्यांची टीकाही वाढली आहे.

Aditya Thackeray on IND vs PAK Match
IND vs PAK सामन्यावरुन आदित्य ठाकरेंची क्रीडा मंत्र्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2025 at 3:56 PM IST

मुंबई Aditya Thackeray on IND vs PAK Match : आशिया कप 2025 ची तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसतसं भारत विरुद्ध पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याबाबत बीसीसीआय आणि सरकारवर विरोधी नेत्यांची टीकाही वाढली आहे. अनेक राजकारण्यांनी देशाच्या संसदेत या सामन्याविरुद्ध आवाज उठवला आहे आणि पाकिस्तानविरुद्ध कोणत्याही प्रकारचा सामना न खेळण्याची विनंती केली आहे. यातच आता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आशिया कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील प्रस्तावित सामन्याला विरोध केला आहे. त्यांनी केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीय यांना पत्र लिहून बीसीसीआय राष्ट्रीय हितापेक्षा वरचढ आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

काय म्हटलं पत्रात : आदित्य ठाकरे यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटलं आहे की, "मानवतेच्या हितासाठी अनेक देशांना खेळांपासून वेगळं केलं गेलं आहे. दहशतवाद हे देखील असंच एक कारण आहे, जे भारत आणि पाकिस्तानला शांतता आणि प्रगतीपासून रोखते." तसंच त्यांनी आठवण करुन दिली की गेल्या दशकात पाकिस्तानकडून देश वारंवार दहशतवादी हल्ल्यांचा बळी ठरला आहे आणि केंद्र सरकार देखील त्याची पुनरावृत्ती करत आहे.

पंतप्रधानांच्या विधानाचा संदर्भ : आदित्य ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विधानाचा संदर्भ दिला ज्यामध्ये म्हटलं होतं की, 'पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाही.' ठाकरे यांनी आरोप केला की बीसीसीआय केवळ पैशाच्या आणि जाहिरातीच्या लोभासाठी सैनिकांच्या बलिदानाकडे आणि शहीदांच्या 'सिंदूर'कडे दुर्लक्ष करत आहे. याशिवाय आदित्य ठाकरे यांनी 'बीसीसीआय राष्ट्रीय हिताच्या वर आहे का? ते आपल्या सैनिकांच्या बलिदानापेक्षा वर आहे का? ते पहलगाम हल्ल्यात शहीद झालेल्यांच्या सिंदूरापेक्षा वर आहे का?' असे तिखट प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याशिवाय सुरक्षेच्या कारणास्तव पाकिस्तानने भारतात हॉकी खेळण्यास नकार दिला आहे, तर बीसीसीआयनं पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळण्याचा निर्णय घेणे हे लज्जास्पद आणि स्वार्थी असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

कधी सुरु होईल आशिया कप? : आगामी आशिया कप 9 सप्टेंबरपासून युएईमध्ये सुरु होईल. भारत-पाकिस्तान दोन्ही सामने दुबईमध्ये खेळले जातील. पहिला सामना 14 सप्टेंबर रोजी होईल, तर 21 सप्टेंबर रोजी दोन्ही संघ पुन्हा आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. अंतिम सामना 29 सप्टेंबर रोजी दुबईमध्ये खेळला जाईल. ही स्पर्धा टी-20 स्वरुपात असेल, जेणेकरुन पुढील वर्षी भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकाची तयारी करता येईल.

