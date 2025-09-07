ETV Bharat / sports

एमएस धोनीचं अभिनेता म्हणून पदार्पण? आर माधवनसोबत 'The Chase'च्या टीझरमध्ये दिसल्यानं चर्चा

बॉलिवूड अभिनेता आर माधवननं त्याच्या सोशल मीडिया हँडलवर एक व्हिडिओ शेअर केला. यानंतर चाहत्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

MS Dhoni as Actor
एमएस धोनीचं अभिनेता म्हणून पदार्पण (Poster)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2025 at 2:30 PM IST

मुंबई MS Dhoni as Actor : रविवारी, बॉलिवूड अभिनेता आर माधवननं त्याच्या सोशल मीडिया हँडलवर एक व्हिडिओ शेअर केला. त्यानं त्याला वासन बाला यांच्या 'द चेस' या चित्रपटाचा टीझर म्हटलंय. मात्र या टीझरमध्ये एमएस धोनी आर माधवनसोबत पूर्ण भूमिकेत दिसला. तो आर माधवनसोबत टास्क फोर्स ऑफिसर म्हणून दिसला. परंतु हा चित्रपट आहे की वेब सिरीज आहे की आणखी काही याबाबत माघवननं त्याच्या पोस्टमध्ये स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.

एमएस धोनीचं अभिनेता म्हणून पदार्पण? : या टीझरमध्ये माधवन आणि धोनी जबंज टास्क फोर्स ऑफिसर म्हणून दाखवले आहेत. तसंच दोघंही गोळ्या झाडताना दिसत आहेत. दोघांनीही सारखेच गणवेश परिधान केलेले दिसतंय. टीझरमध्ये दावा केला आहे की हा एक मजेदार अॅक्शन थ्रिलिंग शो असणार आहे. टीझर शेअर करताना आर माधवननं लिहिलं की एक मिशन, दोन लढाऊ. बकल अप, एक जंगली, स्फोटक पाठलाग सुरु होतो. द चेस टीझर प्रदर्शित झाला आहे. दिग्दर्शक वासन बाला लवकरच येत आहे.

काही क्षणात व्हिडिओ व्हायरल : माधवननं हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करताच, हा व्हिडिओ काही क्षणातच व्हायरल झाला. नेटकरी यावर जोरदार कमेंट करत आहेत. या टीझरमुळं अनेकांना गोंधळात टाकलं आहे. मात्र चित्रपट, वेब सिरीज किंवा जाहिरात आहे, वापरकर्ते कमेंट सेक्शनमध्ये प्रश्नांचा वर्षाव करत आहेत. धोनीच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर, त्यानं यापूर्वी अनेक जाहिरातींमध्ये काम केलं आहे. तो तमिळ चित्रपट 'द गोट' मध्ये विशेष भूमिकेत दिसला आहे.

धोनी आयपीएलमध्ये खेळतोय : 15 ऑगस्ट 2020 रोजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला निरोप देणाऱ्या एमएस धोनीनं अद्याप आयपीएलमधून निवृत्ती घेतलेली नाही. तो अजूनही सीएसकेकडून खेळत आहे. 2026 च्या आयपीएलमध्येही तो सीएसकेकडून खेळताना दिसण्याची अपेक्षा आहे.

