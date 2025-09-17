दोन देशांमध्ये पहिल्यांदाच होणार द्विपक्षीय T20I मालिका; 21 वर्षाचा खेळाडू कॅप्टन!
आयर्लंड विरुद्ध इंग्लंड क्रिकेट संघात आजपासून तीन टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांची मालिका सुरु होत आहे. दोन्ही संघांतील ही पहिलीच द्विपक्षीय टी-20 मालिका आहे.
Published : September 17, 2025 at 3:53 PM IST
दुबलिन IRE vs ENG 1st T20I : आयर्लंड विरुद्ध इंग्लंड क्रिकेट संघात आजपासून तीन टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांची मालिका सुरु होत आहे. या मालिकेतील पहिला सामना 17 सप्टेंबर दुबलिन येथील मैदानावर खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 6 वाजता सुरु होईल. विशेष म्हणजे दोन्ही संघांतील ही पहिलीच द्विपक्षीय टी-20 मालिका आहे.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची मालिका बरोबरीत : या मालिकेपूर्वी इंग्लंडनं घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेवरिुद्ध तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळली होती, जी 1-1 अशी बरोबरीत सुटली. या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेनं इंग्लंडचा 14 धावांनी पराभव केला होता. तर दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडनं जबरदस्त पुनरागमन करत आफ्रिकेचा 146 धावंच्या विक्रमी फरकानं पराभव केला. या सामन्यात इंग्लंडनं सर्व विक्रम मोडत 20 षटकांत 304 धावांचा हिमालय उभारत मालिकेत बरोबरी केली. यानंतर तिसरा आणि निर्णायक सामना पावसामुळं रद्द झाला. परिणामी ही मालिका 1-1 अशी बरोबरीत सुटली.
21 वर्षीय खेळाडूला बनवलं कर्णधार : विशेष म्हणजे या मालिकेत इंग्लंडनं कर्णधारपदाची जबाबदारी 21 वर्षीय अष्टपैलू जेकब बेथेलकडे सोपवली आहे. जॉस बटलरनं टी-20 संघाचं कर्णधारपद सोडल्यानंतर, हॅरी ब्रूकला मर्यादित षटकांच्या स्वरुपात इंग्लंड संघाचा कर्णधार बनवण्यात आलं आहे. मात्र त्याला या आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी विश्रांती देण्यात आली आहे. जर आपण जेकब बेथेलबद्दल बोललो तर तो 21 व्या वर्षी कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय सामन्यात इंग्लंडचं नेतृत्व करणारा सर्वात तरुण कर्णधार होण्याचा विक्रम करेल.
खेळपट्टी कशी असेल : आयर्लंड विरुद्ध इंग्लंड टी-20 मालिकेतील पहिला सामना दुबलिन इथं खेळला जाईल. हे मैदान उच्च धावसंख्येसाठी प्रसिद्ध असल्याचं म्हटलं जातं. या मैदानावर कर्णधार अनेकदा नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न करतात. या मैदानाच्या इतिहासाबद्दल बोलायचं झालं तर, इथं एकूण 23 टी-20 सामने खेळले गेले आहेत आणि प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी नऊ वेळा विजय मिळवला आहे. लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघांनीही 14 वेळा विजय मिळवला आहे. मैदानावर पहिल्या डावात सरासरी धावसंख्या 452 धावा आहेत आणि दुसऱ्या डावात सरासरी धावसंख्या 133 धावा आहेत.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आयर्लंड विरुद्ध इंग्लंड टी-20 सामन्यांचा विचार केला तर, या सामन्यांमध्ये आयर्लंडचाच वरचष्मा आहे. दोन्ही संघांमध्ये एकूण दोन सामने खेळले गेले आहेत आणि आयर्लंडनं एक सामना जिंकला आहे, तर एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. हा सामना भारतात फॅमकोड ऍपवर लाईव्ह पाहता येणार असून कोणत्याही टीव्ही चॅनलवर प्रसारित केला जाणार नाही.
- एकूण सामने - 02
- आयर्लंड जिंकला - 01
- इंग्लंड जिंकला - 0
- टाय - 01
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
इंग्लंड : जेकब बेथेल (कर्णधार), रेहान अहमद, सोनी बेकर, टॉम बॅंटन, जोस बटलर, लियाम डॉसन, टॉम हार्टले, विल जॅक्स, साकिब महमूद, जेमी ओव्हरटन, आदिल रशीद, फिल साल्ट, ल्यूक वूड, जॉर्डन कॉक्स, सॅम करन
आयर्लंड : पॉल स्टर्लिंग (कर्णधार), रॉस अडायर, बेन कॅलिट्झ, कर्टिस कॅम्फर, गॅरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, ग्राहम ह्यूम, मॅथ्यू हम्फ्रीज, बॅरी मॅकार्थी, जॉर्डन नील, हॅरी टेक्टर, लोर्कन टकर, बेन व्हाइट, क्रेग यंग
