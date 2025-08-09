बेलफास्ट Six on Last Ball : एकीकडे पाकिस्तानचा पुरुष क्रिकेट संघ वेस्ट इंडिजच्या दौऱ्यावर आहे तर पाकिस्तान महिला संघ सध्या आयर्लंड दौऱ्यावर आहे. दोन्ही संघांमध्ये तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळली जात आहे. मालिकेतील दुसरा सामना सिव्हिल सर्व्हिस क्लब बेलफास्ट इथं खेळला गेला, ज्यात आयर्लंड संघानं 4 विकेट्सनं विजय मिळवला. या सामन्यात आयर्लंड महिला संघाची फलंदाज जेन मॅग्वायरनं विश्वविक्रम केला आहे. महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात शेवटच्या चेंडूवर षटकार मारुन संघाला विजय मिळवून देणारी ती पहिली खेळाडू ठरली आहे. हा सामना जिंकून आयर्लंडनं तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत 2-0 अशी अभेद्य आघाडी घेतली आहे.
█▓▒▒░░░RESULT!░░░▒▒▓█— Ireland Women’s Cricket (@IrishWomensCric) August 8, 2025
Jane Maguire wins it with a six! What a game of cricket! Ireland take the series 👏👏
WATCH: https://t.co/fG3x5MlwTV
LIVE SCORE: https://t.co/xFRYL3ONZc
FAN GUIDE: https://t.co/klLspsdw5E#BackingGreen #FuelledByCerta ☘️🏏 pic.twitter.com/UVROGXCYqH
पाकिस्तानची प्रथम फलंदाजी : पाकिस्तान महिला संघाच्या फलंदाजांना सामन्यात मोठी खेळी करता आली नाही. दुसऱ्या टी-20 सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्तान महिला संघानं 20 षटकांत 6 गडी गमावून 168 धावा केल्या. पाहुण्या संघाकडून सलामीवीर शवाल झुल्फिकारनं सर्वाधिक धावा केल्या. तिनं 27 चेंडूत 6 चौकारांच्या मदतीनं 33 धावा केल्या. तिनं विकेटकीपर-फलंदाज मुनिबा अली (27) सोबत पहिल्या विकेटसाठी 48 चेंडूत 62 धावांची भागीदारी केली. पण या दोन्ही फलंदाजांना बाद केल्यानंतर, पाकिस्तान महिला संघाच्या उर्वरित फलंदाजांना मोठी खेळी करता आली नाही. कर्णधार फातिमा सना आणि आयमन फातिमा या दोघीही 23-23 धावा करुन बाद झाल्या. तर आयर्लंडकडून कारा मरे आणि लारा मॅकब्राइडनं प्रत्येकी दोन बळी घेतले.
𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐨𝐯𝐞𝐫, ball by ball.— Ireland Women’s Cricket (@IrishWomensCric) August 8, 2025
Relive the moment from Clontarf! 🔥#BackingGreen #FuelledByCerta ☘️🏏 pic.twitter.com/AyxoxwVZHU
आयर्लंडकडून ओर्ला प्रेंडरगास्टनं केल्या सर्वाधिक धावा : लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या यजमान संघानं शेवटच्या चेंडूवर रोमांचक विजय मिळवला. 169 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना आयर्लंडची सुरुवात खराब झाली आणि एमी हंटर केवळ 6 धावा करुन पॅव्हेलियनमध्ये परतली. यानंतर, कर्णधार गॅबी लुईस (21) आणि ओर्ला प्रेंडरगास्टनं डाव पुढं नेला. आयर्लंडकडून प्रेंडरगास्टनं 34 चेंडूत 4 चौकार आणि 2 षटकारांसह सर्वाधिक 51 धावा केल्या. लॉरा डेलानीनं 34 चेंडूत 42 धावांची खेळी केली.
𝙏𝙝𝙚 𝙬𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩— Ireland Women’s Cricket (@IrishWomensCric) August 8, 2025
One ball left. Jane to the crease. Four to win? No problem...
WATCH: https://t.co/fG3x5MlwTV
LIVE SCORE: https://t.co/xFRYL3ONZc
FAN GUIDE: https://t.co/klLspsdw5E#BackingGreen #FuelledByCerta ☘️🏏 pic.twitter.com/VW0DeU8Gg2
जेन मॅग्वायरनं षटकार मारुन जिंकवला सामना : शेवटी, रेबेका स्टोक्सनं 16 चेंडूत 34 धावा करुन सामन्यात उत्साह निर्माण केला. जेन मॅग्वायरने शेवटच्या चेंडूवर षटकार मारुन संघाला मोठा विजय मिळवून दिला. आयर्लंडनं 20 षटकांत 6 गडी गमावून 171 धावा करत दुसरा टी-20 सामना 4 गडी राखून जिंकला. पाकिस्तानकडून रमीन शमीमनं सर्वाधिक तीन विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना शेवटच्या चेंडूवर षटकार मारुन सामना जिंकवणारी जेन महिला टी-20 इतिहासातील पहिली खेळाडू ठरली. तिनं सादिया इक्बालच्या चेंडूवर षटकार मारला.
Rebecca Stokell lights it up with a fiery cameo as Ireland clinch a memorable win 🔥#IREvPAK 📝: https://t.co/LdfBOe5QYn pic.twitter.com/o8LJWHFDDz— ICC (@ICC) August 8, 2025
हेही वाचा :