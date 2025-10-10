IPL 2026 चा लिलाव कुठं होणार? तारिखही ठरली, समोर आली अपडेट
आयपीएलचा पुढील हंगाम मार्चमध्ये सुरु होण्याची अपेक्षा आहे. त्यापूर्वी, लिलाव होईल आणि संघांना त्यांच्या राखीव आणि सोडलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर करावी लागेल.
मुंबई IPL 2026 Auction : आयपीएल 2026 ची तयारी सुरु झाली आहे. इंडियन प्रीमियर लीगचा पुढचा हंगाम अजून खूप दूर असला तरी, लिलाव त्याआधीच होईल आणि त्याआधीच संघ त्यांचे खेळाडू कायम ठेवतील. दरम्यान, आयपीएलच्या पुढील हंगामासाठी काही महत्त्वाच्या तारखा समोर आल्या आहेत, ज्या महत्त्वाच्या आहेत.
🚨 𝐈𝐏𝐋 𝐀𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 to be held around December 13-15. November 15 is set to be the deadline for 𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 pic.twitter.com/ljZyewTtU5— Cricbuzz (@cricbuzz) October 10, 2025
कधी होणार लिलाव : इंडियन प्रीमियर लीगच्या पुढील हंगामापूर्वी लिलाव होईल. मात्र यावेळी, मेगा लिलाव नाही तर एक मिनी लिलाव होईल. क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, लिलाव 13 ते 15 डिसेंबर दरम्यान कोणत्याही दिवशी होईल. बीसीसीआय आणि आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलनं अद्याप कोणत्याही तारखा निश्चित केल्या नसल्या तरी, असं मानलं जातं की यापैकी एक तारीख अंतिम केली जाईल आणि लवकरच जाहीर केली जाईल.
लिलाव भारतात होण्याची शक्यता : आयपीएलच्या मागील दोन हंगामांसाठी लिलाव भारताबाहेर आयोजित करण्यात आला होता. परंतु यावेळी, तो अद्याप होताना दिसत नाही. याचा अर्थ लिलाव भारतात होईल. लिलाव कोलकाता किंवा बेंगळुरु इथं होऊ शकतो, परंतु नवीन ठिकाण जाहीर झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. दरम्यान असंही कळलं आहे की आयपीएल संघांना त्यांना राखायचे असलेले कोणतेही खेळाडू कायम ठेवण्याची अंतिम तारीख 15 नोव्हेंबर आहे. सर्व दहा संघांना त्या दिवशी उशिरापर्यंत त्यांच्या राखलेल्या आणि सोडलेल्या खेळाडूंच्या यादी बीसीसीआयकडे सादर कराव्या लागतील. कोणता संघ कोणत्या खेळाडूला राखेल आणि कोणाला सोडलं जाईल याची माहिती त्या दिवशी उघड केली जाईल. मात्र मिनी लिलावापूर्वी संघ मोठे बदल करत नाहीत.
सर्वांचं लक्ष राजस्थान आणि चेन्नईवर : आयपीएल 2025 च्या हंगामात खराब कामगिरी करणाऱ्या संघांमध्ये बदल होण्याची शक्यता जास्त आहे. यामध्ये राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्जचा समावेश आहे. काही इतर संघ देखील बदल करण्याचा विचार करत आहेत, परंतु कोणत्याही प्रमुख खेळाडूंची नावं अद्याप जाहीर केलेली नाहीत. आता तारखा जाहीर झाल्यामुळं, संघ खेळाडूंशी बोलणं आणि त्यांचे संघ ठरवण्यास सुरुवात करणार आहेत.
