ETV Bharat / sports

IPL 2026 चा लिलाव कुठं होणार? तारिखही ठरली, समोर आली अपडेट

आयपीएलचा पुढील हंगाम मार्चमध्ये सुरु होण्याची अपेक्षा आहे. त्यापूर्वी, लिलाव होईल आणि संघांना त्यांच्या राखीव आणि सोडलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर करावी लागेल.

IPL 2026 Auction
IPL 2026 चा लिलाव कुठं होणार? (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 10, 2025 at 2:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई IPL 2026 Auction : आयपीएल 2026 ची तयारी सुरु झाली आहे. इंडियन प्रीमियर लीगचा पुढचा हंगाम अजून खूप दूर असला तरी, लिलाव त्याआधीच होईल आणि त्याआधीच संघ त्यांचे खेळाडू कायम ठेवतील. दरम्यान, आयपीएलच्या पुढील हंगामासाठी काही महत्त्वाच्या तारखा समोर आल्या आहेत, ज्या महत्त्वाच्या आहेत.

कधी होणार लिलाव : इंडियन प्रीमियर लीगच्या पुढील हंगामापूर्वी लिलाव होईल. मात्र यावेळी, मेगा लिलाव नाही तर एक मिनी लिलाव होईल. क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, लिलाव 13 ते 15 डिसेंबर दरम्यान कोणत्याही दिवशी होईल. बीसीसीआय आणि आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलनं अद्याप कोणत्याही तारखा निश्चित केल्या नसल्या तरी, असं मानलं जातं की यापैकी एक तारीख अंतिम केली जाईल आणि लवकरच जाहीर केली जाईल.

लिलाव भारतात होण्याची शक्यता : आयपीएलच्या मागील दोन हंगामांसाठी लिलाव भारताबाहेर आयोजित करण्यात आला होता. परंतु यावेळी, तो अद्याप होताना दिसत नाही. याचा अर्थ लिलाव भारतात होईल. लिलाव कोलकाता किंवा बेंगळुरु इथं होऊ शकतो, परंतु नवीन ठिकाण जाहीर झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. दरम्यान असंही कळलं आहे की आयपीएल संघांना त्यांना राखायचे असलेले कोणतेही खेळाडू कायम ठेवण्याची अंतिम तारीख 15 नोव्हेंबर आहे. सर्व दहा संघांना त्या दिवशी उशिरापर्यंत त्यांच्या राखलेल्या आणि सोडलेल्या खेळाडूंच्या यादी बीसीसीआयकडे सादर कराव्या लागतील. कोणता संघ कोणत्या खेळाडूला राखेल आणि कोणाला सोडलं जाईल याची माहिती त्या दिवशी उघड केली जाईल. मात्र मिनी लिलावापूर्वी संघ मोठे बदल करत नाहीत.

सर्वांचं लक्ष राजस्थान आणि चेन्नईवर : आयपीएल 2025 च्या हंगामात खराब कामगिरी करणाऱ्या संघांमध्ये बदल होण्याची शक्यता जास्त आहे. यामध्ये राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्जचा समावेश आहे. काही इतर संघ देखील बदल करण्याचा विचार करत आहेत, परंतु कोणत्याही प्रमुख खेळाडूंची नावं अद्याप जाहीर केलेली नाहीत. आता तारखा जाहीर झाल्यामुळं, संघ खेळाडूंशी बोलणं आणि त्यांचे संघ ठरवण्यास सुरुवात करणार आहेत.

हेही वाचा :

  1. गोलंदाजी न करताच बुमराहनं केला मोठा कारनामा; रोहित, धोनीसह कोहलीची केली बरोबरी
  2. IND vs WI 2nd Test Day 1 Live: पहिल्या सत्रात भारताचं वर्चस्व; कॅरोबियन संघाची कसून गोलंदाजी
  3. IND vs WI मालिकेत चार खेळाडू राहिले बेंचवर; कर्णधारानं दिली नाही संधी

For All Latest Updates

TAGGED:

IPL 2026IPL 2026 AUCTION DATEIPL 2026 AUCTION LOCATIONIPL 2026 AUCTIONIPL 2026 AUCTION DATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.