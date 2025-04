ETV Bharat / sports

मुल्लानपूर होणार 'बदलापूर', 48 तासांतच पुन्हा भिडणार PBKS vs RCB; बेंगळुरु संघ पराभवाची परतफेड करणार? - PBKS VS RCB PREVIEW

न्यू चंदिगड PBKS vs RCB Preview : आयपीएल 2025 चा 37वा लीग सामना 20 एप्रिल रोजी मुल्लानपूर येथील स्टेडियमवर पंजाब किंग्ज आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यात खेळला जाईल. विशेष म्हणजे फक्त 48 तासांआधी या दोन्ही संघांमध्ये बेंगळुरुच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर सामना झाला होता. त्यात पंजाब किंग्जनं विजय मिळवला होता. आरसीबी पराभवाचा बदला घेणार : श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली पंजाब किंग्ज संघानं या हंगामात आतापर्यंत उत्तम कामगिरी केली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी 7 पैकी 5 सामने जिंकले आहेत. दुसरीकडे, जर आपण आरसीबी संघाबद्दल बोललो तर त्यांनी 7 पैकी फक्त 4 सामने जिंकले आहेत. अशा परिस्थितीत, हा सामना आरसीबीसाठी खूप महत्त्वाचा मानला जात आहे. तसंच हा सामना जिंकून आरसीबी 48 तासांपूर्वी झालेल्या पराभवाचा बदला घेण्याचा प्रयत्न करेल. बेंगळुरूच्या सामन्यात काय झालं : वास्तविक आरसीबी आणि पंजाब यांच्यात 18 एप्रिल रोजी बेंगळुरुच्या एम चिन्ह स्वामी मैदानावर स्पर्धेतील 34वा सामना खेळवण्यात आला. पावसाच्या व्यत्ययामुळं तो सामना 14-14 षटकांचा झाला, ज्यात आरसीबी संघानं प्रथम फलंदाजी करत 95 धावा केल्या. संघाकडून टिम डेव्हिडनं 26 चेंडूत 50 धावांची खेळी केली. त्याच्याशिवाय रजत पाटीदारनं 23 धावांचं योगदान दिलं. उर्वरित फलंदाजांना चांगली कामगिरी करता आली नाही. पंजाबनं 12.1 षटकांत 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 98 धावा करत सामना जिंकला. पंजाब किंग्जकडून नेहल वडेरानं 33 धावांचं योगदान दिलं. त्यानं त्याच्या खेळीत तीन चौकार आणि तीन षटकार मारले. त्यानं संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

