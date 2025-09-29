अपघातात हात गमावला... पण क्रिकेटवरचं प्रेम टिकवलं अन् आज बनला संघाचा उपकर्णधार
शरीराची मर्यादा ही मनाच्या बळापुढं क्षुल्लक ठरते, हे नितीन वाबळेनं सिद्ध केलंय. एका हाताचा खेळाडू असतानाही तो आज महाराष्ट्राच्या दिव्यांग क्रिकेट संघाचा उपकर्णधार आहे.
Published : September 29, 2025 at 3:05 PM IST
कोपरगाव Nitin Wable : बालपणीच्या एका अपघातानं डावा हात कायमचा गमावला आणि त्याच क्षणी स्वप्नांचं आकाश कोसळलं. लहानपणापासून क्रिकेटचं वेड असलेल्या नितीन वाबळेसाठी हा फक्त शारीरिक नाही, तर मानसिक आघात होता. शरीराचं एक अवयव गमावणं ही जितकी वेदना होती, त्याहून अधिक वेदना होती क्रिकेटपासून दूर जावं लागणं. पण जिद्द ही अशी गोष्ट असते, जी अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी शक्य करुन दाखवते. नितीननं आयुष्याशी हार न मानता शिक्षण, नोकरी आणि कुटुंबामध्ये स्वतःला स्थिर केलं. पण मनाच्या एका कोपऱ्यात क्रिकेटची हुरहुर कायम राहिली. ती हुरहुरच त्याला पुन्हा मैदानावर घेऊन आली. एक हात नसतानाही अट्टाहासानं आणि अथक सरावानं त्यानं दिव्यांग क्रिकेटमध्ये स्वतःला सिद्ध केलं. आज तो महाराष्ट्र दिव्यांग क्रिकेट संघाचा उपकर्णधार आहे. त्याचा प्रवास हे केवळ यशाचं उदाहरण नाही, तर 'शरीर मर्यादित असलं, तरी मन मर्यादित नसतं' याची जिवंत साक्ष आहे. नितीन वाबळेची ही कथा म्हणजे अशक्य वाटणाऱ्या स्वप्नांना शक्यतेत बदलणाऱ्या इच्छाशक्तीची प्रेरणादायी कहाणी आहे. हैदराबाद येथील राजीव गांधी इंटरनॅशनल स्टेडीयमवर नुकत्याच झालेल्या राजीव गांधी चॅलेंजर सिरीजमध्ये नितीननं आपल्या धारदार गोलंदाजीची छाप उमटवत संघाला विजय मिळवून दिला. दिव्यांग क्रिकेट क्षेत्रात उभारी घेतलेल्या या तरुणाची कहाणी खऱ्या अर्थानं प्रेरणादायी आहे.
विहिरीत पडल्यानं हात गमावलं : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगाव तालुक्यातील सोनेवाडी गावातील शेतकरी कुटुंबात जन्मलेला नितीन वाबळे शालेय जीवनात हुशार विद्यार्थी आणि मध्यमगती गोलंदाज म्हणून नावाजला गेला होता. त्याच्या चेंडूपुढं प्रतिस्पर्धी फलंदाजांची अवस्था बिकट व्हायची. पण लहानपणी घरासमोर खेळताना अचानक तोल जाऊन विहिरीत पडल्यानं डाव्या हाताला गंभीर दुखापत झाली. घरच्यांनी उपचार केले परंतु संसर्ग वाढल्यानं 1997 मध्ये त्याचा हात पूर्णपणे काढून टाकावा लागला. त्याक्षणीच नितीनचे मोठेपणी क्रिकेटर होण्याचं स्वप्न धुळीस मिळालं. क्रिकेट दूर गेलं तरी नितीननं स्वतःला हार मानू दिली नाही. शिक्षणात लक्ष केंद्रित करत त्यांनी 2017 मध्ये बँकिंग व फायनान्सचा पदव्युत्तर डिप्लोमा पूर्ण केला. पुढं 2018 मध्ये बँक परीक्षेत यश मिळवून कोपरगाव तालुक्यातील कान्हेगाव येथील बँक ऑफ बडोदा शाखेत मॅनेजर म्हणून रुजू झाला.
दिव्यांग संघाचा कर्णधार : बँक ऑफ बडोदा शाखेत मॅनेजर म्हणून रुजू झाल्यानंतर 2019 मध्ये नितीनचा विवाह झाला. आज नितीनला दोन मुलं असून आनंदी आहेत. कुटुंब, नोकरी, सामाजिक प्रतिष्ठा सगळं मिळालं पण मनाच्या गाभाऱ्यात क्रिकेटची हूरहूर मात्र कायम राहिली. याच काळात सहकारी मंगेश जपे यांनी त्यांची ओळख सोमय्या क्रिकेट अकॅडमीचे प्रशिक्षक नितीन बाराहाते यांच्याशी करुन दिली. सुरुवातीला बाराहाते यांनाही शंका होती. कारण एक हात नसलेला खेळाडू क्रिकेटमध्ये किती टिकेल? पण नितीनच्या मेहनतीनं आणि अपार चिकाटीनं प्रशिक्षकही भारावून गेले. त्यांनी कठोर सराव घ्यायला सुरुवात केली. जिल्हास्तरीय स्पर्धेतून सुरुवात करुन नितीननं राज्यस्तरीय आणि नंतर राष्ट्रीय स्तरावर आपली छाप उमटवली. आपल्या फास्ट गोलंदाजीनं प्रतिस्पर्धी फलंदाजांना हैराण करत त्यानं सतत स्वतःला सिद्ध केलं आणि अखेर महाराष्ट्र दिव्यांग क्रिकेट संघाचा उपकर्णधार होण्याचा मान मिळवला.
भारतीय संघात स्थान मिळवण्याचा मानस : आज नितीन वाबळेच्या डोळ्यांसमोर एकच ध्येय आहे. भारतीय दिव्यांग क्रिकेट संघात स्थान मिळवून देशासाठी खेळण्याचं. लहानपणी अपघातामुळं तुटलेलं स्वप्न आज पुन्हा जुळलंय. आता भारतीय संघात खेळून भारताचं नाव उज्ज्वल करायचं आहे असं नितीन सांगतो. एक हात नसलेला विद्यार्थी माझ्याकडे आला होता. मला वाटलं तो फारसं काही करु शकणार नाही. पण त्याच्या जिद्दीसमोर माझा अंदाज चुकीचा ठरला. फक्त टॅलेंट असून चालत नाही. त्यासाठी त्याग मेहनत आणि अपार इच्छाशक्ती लागते. नितीन वाबळे हे त्याचं जिवंत उदाहरण आहे, असं सोमय्या क्रिकेट अकॅडमीचे प्रशिक्षक नितीन बाराहाते यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :
- आशिया कप फायनल हरल्यावर पाकिस्तान संघ दहशतवाद्यांच्या कुटुंबियांना मदत करणार? कर्णधाराच्या वक्तव्यानं चर्चा
- आशिया कप फायनलनंतर मध्यरात्री दुबईत हाय-व्होल्टेज राडा; नक्वी ट्रॉफी घेऊन पळाले, नेमकं काय घडलं?
- "खेळाच्या मैदानावर ऑपरेशन सिंदूर..."; राष्ट्रपती मुर्मू, पंतप्रधान मोदींपासून शाह-जयशंकरपर्यंत नेत्यांनी केलं भारतीय संघाचं अभिनंदन