ETV Bharat / sports

शतकांची 'क्वीन' स्मृती! कांगारुंविरुद्ध 77 चेंडूत झळकावलं ऐतिहासिक शतक

भारताची स्टार सलामीवीर फलंदाज स्मृती मंधानानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात केवळ 77 चेंडूत शानदार शतक झळकावलं.

Smriti Mandhana
शतकांची क्वीन स्मृती (BCCI Women X Account)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2025 at 4:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुल्लनपूर Smriti Mandhana : तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात भारतीय महिला क्रिकेट संघ ऑस्ट्रेलियाचा सामना करत आहे. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियानं नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. प्रत्युत्तरादाखल संघाची स्टार सलामीवीर स्मृती मंधानानं शानदार खेळी करत विक्रमी शतक झळकावलं. तिनं भारतीय महिला क्रिकेट इतिहासातील एक मोठा विक्रमही केला.

दुसरं सर्वात जलद शतक : स्मृती मंधानानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ऐतिहासिक शतक झळकावलं. मंधानानं केवळ 77 चेंडूत 12 चौकार आणि 4 षटकार मारत आपलं शतक पूर्ण केलं. भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या इतिहासातील हे दुसरं सर्वात जलद शतक आहे. यापूर्वी 70 चेंडूत शतक झळकावण्याचा विक्रमही स्मृतीच्याच नावावर आहे. तिनं याच वर्षी आयर्लंडविरुद्ध ही कामगिरी केली होती. या सामन्यात तिनं एकूण 91 चेंडूत 117 धावा केल्या.

महिला क्रिकेटमध्ये भारतासाठी सर्वात जलद वनडे शतक :

  • 70 चेंडू - स्मृती मंधाना विरुद्ध आयर्लंड, राजकोट, 2025
  • 77 चेंडू - स्मृती मंधाना विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, मुल्लानपूर, 2025*
  • 82 चेंडू - हरमनप्रीत कौर विरुद्ध इंग्लंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट, 2025
  • 87 चेंडू - हरमनप्रीत कौर विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, बेंगळुरु, 2024
  • 89 चेंडू - जेमिमा रॉड्रिग्ज विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, कोलंबो (RPS), 2025

वनडे शतकांमध्येही आघाडीवर : महिला क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकांमध्ये मंधाना आता तिसऱ्या स्थानावर पोहोचली आहे. एकूण 12 शतकांसह ती टॅमी ब्यूमोंटसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. सुझी बेट्स 13 शतकांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. मंधाना हिनं उल्लेखनीय कामगिरी दाखवली आहे आणि या विक्रमात तिनं महत्त्वपूर्ण आघाडी घेतली आहे.

महिला वनडे सामन्यांमध्ये सर्वाधिक शतकं :

  • 15 - मेग लॅनिंग
  • 13 - सुझी बेट्स
  • 12 - टॅमी ब्यूमोंट
  • 12 - स्मृती मानधना
  • 9 - चार्लोट एडवर्ड्स, चामारी अथापथु, हेली मॅथ्यूज, नॅट सायव्हर-ब्रंट

हेही वाचा :

  1. दोन देशांमध्ये पहिल्यांदाच होणार द्विपक्षीय T20I मालिका; 21 वर्षाचा खेळाडू कॅप्टन!
  2. "नक्की कोण जिंकलं आणि नक्की..."? राज ठाकरेंची व्यंगचित्राच्या माध्यमातून शाह पिता-पुत्रांवर टीकेची 'गुगली'
  3. मुल्लानपूर होणार 'बदलापूर'! महिला ब्रिगेड कांगारुंविरुद्ध बरोबरी करण्यासाठी उतरणार मैदानात

For All Latest Updates

TAGGED:

2ND FASTEST CENTURY FOR INDIAINDW VS AUSW ODIFASTEST CENTURY FOR INDIASMRITI MANDHANA CENTURYSMRITI MANDHANA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.