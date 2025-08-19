ETV Bharat / sports

आशिया चषक 2025 साठी भारतीय संघाची घोषणा; सूर्यकुमार यादव कर्णधार, शुभमन गिलकडे मोठी जबाबदारी - ASIA CUP 2025 INDIA SQUAD

बीसीसीआयने आशिया चषक 2025 साठी भारतीय टी 20 संघ जाहीर केला. सूर्यकुमार यादव कर्णधार, शुभमन गिल उपकर्णधार पदाची जबाबदारी देण्यात आलीय.

Shubman Gill
शुभमन गिल (Etv Bharat National desk)
Published : August 19, 2025 at 3:17 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 3:25 PM IST

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) आशिया चषक 2025 साठी भारतीय टी 20 संघाची घोषणा केली आहे. बीसीसीआयचे मुख्य निवड समिती प्रमुख अजित अगरकर आणि टी 20 कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. बीसीसीआय सचिव देवजित सायकीया यांच्या निवड समितीशी झालेल्या बैठकीनंतर हा 15 सदस्यीय संघ जाहीर करण्यात आला. शुभमन गिल याला उपकर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे, तर जसप्रीत बुमराह याच्यासह अनेक अनुभवी खेळाडूंना संघात स्थान मिळालं आहे. मात्र, श्रेयस अय्यर आणि यशस्वी जायस्वाल यांना संघात स्थान मिळालेलं नाही, ज्यामुळं क्रिकेट चाहत्यांमध्ये चर्चेला उधाण आलं आहे.

आशिया चषक 2025
आशिया चषक 2025 साठी भारतीय टी 20 संघाची घोषणा करताना बीसीसीआयनं युवा आणि अनुभवी खेळाडूंचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. सूर्यकुमार यादव याच्याकडं कर्णधारपदाची धुरा कायम ठेवण्यात आली आहे, तर शुभमन गिल याला उपकर्णधार म्हणून निवडण्यात आलं आहे. गिलचा सातत्यपूर्ण फॉर्म आणि नेतृत्व कौशल्य लक्षात घेता ही निवड अपेक्षित होती. संघात जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव आणि वरुण चक्रवर्ती यांसारख्या प्रमुख गोलंदाजांचा समावेश आहे, जे भारतीय गोलंदाजीची धुरा सांभाळतील.

युवा खेळाडूंना संधी
फलंदाजीच्या आघाडीवर अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा आणि रिंकू सिंग यांसारख्या युवा खेळाडूंना संधी देण्यात आली आहे. हार्दिक पांड्या आणि शिवम दुबे यांच्यासारखे अष्टपैलू खेळाडू संघाला संतुलन प्रदान करतील, तर अक्षर पटेल याची फिरकी गोलंदाजी आणि फलंदाजीमधील योगदान मोलाचं ठरेल. यष्टिरक्षक म्हणून संजू सॅमसन आणि जितेश शर्मा यांना संघात स्थान देण्यात आलं आहे, ज्यामुळं संघाला दोन पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. नवोदित हर्षित राणा याला देखील या संघात स्थान मिळालं आहे, ज्यामुळं त्याच्या कामगिरीकडं सर्वांचं लक्ष असेल.

श्रेयस अय्यर आणि यशस्वी जायस्वाल संघातून बाहेर
मात्र, श्रेयस अय्यर आणि यशस्वी जायस्वाल यांना संघात स्थान न मिळाल्यानं अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. अय्यरचा टी-20 मधील अनुभव आणि जायस्वालचा आक्रमक फलंदाजीचा फॉर्म लक्षात घेता त्यांची अनुपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली आहे. निवड समितीनं युवा खेळाडूंना प्राधान्य देताना काही धाडसी निर्णय घेतले आहेत, ज्यामुळं संघाची रणनीती आणि खेळपट्टीवरील कामगिरीवर सर्वांचं लक्ष असेल.

आशिया चषक 2025 हा भारतीय संघासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे, कारण ही स्पर्धा टी-20 विश्वचषकापूर्वीचा महत्त्वाचा सराव मानला जातो. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाला आपली आक्रमक आणि रणनीतिक खेळाची शैली कायम ठेवण्याची अपेक्षा आहे. गोलंदाजी आणि फलंदाजीतील संतुलनामुळं हा संघ स्पर्धेत मजबूत दावेदार मानला जात आहे.

भारतीय संघाची यादी
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टिरक्षक), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन (यष्टिरक्षक), हर्षित राणा, रिंकू सिंग.

