ETV Bharat / sports

IND vs PAK सामन्यापूर्वी हाय-व्होल्टेज ड्रामा; भारतीय कर्णधारानं पाकिस्तानी कर्णधाराला दाखवला 'तेवर'

भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात आशिया चषकातील सहावा सामना खेळवला जात आहे. मात्र या सामन्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध होता.

IND VS PAK
भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुबई IND vs PAK Asia Cup Match : येथील दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात आशिया चषकातील सहावा सामना खेळवला जात आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर या सामन्यावर बहिष्कार टाकावा अशी मागणी मोठ्या प्रमाणात होत होती. या पार्श्वभूमीवर या सामन्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. या सामन्यासाठी नाणेफेक झाली असून पाकिस्ताननं नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सूर्यानं केलं नाही हस्तांदोलन : वादाच्या भोवऱ्यात खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यात नाणेफेकेच्या वेळी एक वेगळच दृश्य पाहायला मिळालं. वास्तविक सामन्याच्या नाणेफेकीच्या वेळी दोन्ही कर्णधार हस्तांदोलन करतात. मात्र या सामन्यावरुन सुरु असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं पाकिस्तानच्या कर्णधारासोबत हस्तांदोलन केलं नाही. नाणेफेक झाल्यानंतर दोन्ही कर्णधारांनी त्यांच्या संघांच्या यादी अंपायरना दिल्या आणि रवी शास्त्री यांच्या प्रश्नांचे उत्तरे देत पॅवेलियन कडे निघून गेले.

IND VS PAK
\IND VS PAK (IND VS PAK)

दोन्ही संघांची स्पर्धेत विजयी सुरुवात : या स्पर्धेत भारतीय संघानं पहिल्या सामन्यात यूएईचा 9 विकेटनं पराभव करुन स्पर्धेची सुरुवात केली. ज्यात कुलदीप यादव आणि शिवम दुबे यांच्या गोलंदाजीनं छाप पाडली. दुसरीकडे पाकिस्ताननेंही ओमानविरुद्ध 93 धावांनी विजय मिळवला. पण त्यात त्यांची फलंदाजी अपेक्षेनुसार नव्हती. पाकिस्तानकडून फक्त मोहम्मद हॅरिस धावा करु शकला, बाकीचे फलंदाज अपयशी ठरले. परंतु पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी शानदार कामगिरी केली आणि संघाला विजय मिळवून दिला. आता दुबईमध्ये होणाऱ्या या मोठ्या सामन्यात, दोन्ही संघ आणि त्यांचे समर्थक जबरदस्त थरारासाठी सज्ज आहेत.

वादाच्या भोवऱ्यात होणार सामना : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हा सामना अनेक वादांच्या भोवऱ्यात खेळला जात आहे. या सामन्याबाबत भारतातील काही लोकांचं असं मत आहे की टीम इंडियानं पाकिस्तानवर बहिष्कार टाकायला हवा होता, परंतु बीसीसीआयनं असं काहीही केलं नाही. चाहते दरवर्षी या सामन्याची आतुरतेनं वाट पाहत असत, परंतु आता परिस्थिती अशी आली आहे की स्टेडियमची तिकिटं देखील अद्याप पूर्णपणे विकली गेलेली नाहीत.

दोन्ही संघांची प्लेइंग 11 :

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान : साहिबजादा फरहान, सैम अयुब, मोहम्मद हरिस (यष्टीरक्षक), फखर जमान, सलमान आगा (कर्णधार), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.

हेही वाचा :

  1. #BoycottINDvPAK ट्रेंडमुळं टीम इंडियाचे खेळाडू मॅच खेळणार नाहीत? समोर आली सर्वात मोठी अपडेट
  2. टीम इंडियानं पाकिस्तानविरुद्ध सामना Boycott केल्यास, भारतावर काय परिणाम होतील? वाचा समीकरण

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS PAKSURYAKUMAR YADAV REFUSE HANDSHAKEINDIA VS PAKISTAN TOSS TEAM NEWSIND VS PAK ROW POLITICSIND VS PAK MATCH TODAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.