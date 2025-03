ETV Bharat / sports

74 सामने, 65 दिवस, 13 शहरं, 10 संघ... जाणून घ्या IPL ची ABCD - INDIAN PREMIER LEAGUE 2025

कोलकाता All You need to Know About IPL : इंडियन प्रीमियर लीग म्हणजेच IPL चा 18 वा हंगाम 22 मार्चपासून सुरु होणार आहे. अशा परिस्थितीत, या मोठ्या टी-20 स्पर्धेबद्दल चाहत्यांच्या मनात अनेक प्रश्न असतील, जसं की या स्पर्धेत किती सामने होतील आणि ते कोणत्या ठिकाणी खेळवले जातील? यावेळी किती डबल हेडर सामने दिसतील? तसंच स्पर्धेत होणाऱ्या सर्व सामन्यांची वेळ काय असेल? तर या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊया.

किती दिवस चालेल स्पर्धा : यावर्षी ही स्पर्धा 65 दिवस खेळवली जाईल आणि त्यात एकूण 74 सामने होतील. IPL 2024 चं विजेतेपद कोलकाता नाईट रायडर्सनं सनरायझर्स हैदराबादचा पराभव करुन जिंकलं. तसंच, IPL चं विजेतेपद सर्वाधिक वेळा जिंकणाऱ्या संघांमध्ये मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्ज यांचा समावेश आहे. IPL 2025 चा हंगाम 22 मार्च रोजी सुरु होईल, तर अंतिम सामना 25 मे रोजी होईल. यावेळी स्पर्धेचे प्लेऑफ सामने हैदराबाद आणि कोलकाता इथं होतील. क्वालिफायर-2 आणि अंतिम सामना देखील कोलकाता इथं खेळवला जाईल. तर क्वालिफायर-1 आणि एलिमिनेटर सामने हैदराबादमध्ये होतील.

IPL च्या पहिल्या सामन्यात कोणते संघ भिडणार : IPL 2025 च्या हंगामाचा पहिला सामना कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) यांच्यात खेळला जाईल. हा सामना कोलकात्यातील ईडन गार्डन इथं होणार आहे. गेल्या वेळेप्रमाणे या हंगामातही आयपीएलमध्ये 10 संघ सहभागी होतील. या संघांमध्ये 65 दिवसांत अंतिम सामन्यासह एकूण 74 सामने खेळवले जातील. हे सर्व सामने भारतातील फक्त 13 ठिकाणी होतील.