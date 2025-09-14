"भारतीय संघाला आजचा सामना खेळायचा नाही, पण..." संजय राऊतांचा सर्वात मोठा दावा
आशिया चषकात आज भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघांत दुबईमध्ये सामना होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर संजय राऊतांनी भाजपावर टीकास्त्र सोडत मोठा दावा केला आहे.
Published : September 14, 2025 at 12:17 PM IST
मुंबई Sanjay Raut Alleges on IND vs PAK Match : आशिया चषकात आज भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघांत दुबईमध्ये सामना होणार आहे. पहलगाम हल्ल्याच्या निषेधार्त या सामन्यावर बहिष्कार टाकावा असं अनेककांडून व्यक्त केलं जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत, हा सामना म्हणजे देशभक्तीपेक्षा या सरकारला आर्थिक गणितं महत्वाची असल्याचा आरोप केला आहे. तसंच किती आणि कोणत्या लोकांचा आर्थिक इंटरेस्ट यात आहे ते दिसत असून भाजपाचा राष्ट्रवाद हे एक ढोंग असल्याचा हल्लाबोल करत आज शिवसेनेकडून या सामान्यांविरोधात 'माझं कुंकू माझा देश' हे आंदोलन झालं, असंही संजय राऊत यांनी सांगितलं.
भाजपाचा राष्ट्रवाद आणि देशभक्ती ढोंग : या सामन्यावरुन भाजपावर टीका करताना संजय राऊत म्हणाले, "भारत-पाकिस्तान सामन्याला भाजपा सरकारनं परवानगी देणं ही नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या राष्ट्रभक्तीची दिवाळखोरी आहे. या सामन्यातून होणाऱ्या आर्थिक उलाढालीमुळं भाजपानं पैशासमोर राष्ट्रभक्ती विकायला काढली आहे हेच स्पष्ट दिसतंय. पहलगामचा हल्ला आणि त्या हल्ल्यात ठार झालेले निरपराध नागरिकांच्या पत्नींच्या कपाळावरील पुसलं गेलेलं सिंदूर यावर नरेंद्र मोदींनी जो छाती पिटण्याचा राजकीय कार्यक्रम केला होता, त्याचं काय झालं? भाजपाचा राष्ट्रवाद आणि देशभक्ती हे ढोंग आहे." यापूर्वीसुद्धा सुरक्षेच्या तसंच दहशदवादाच्या कारणामुळं अशा आंतरराष्ट्रीय सामान्यांमधून भारतानं माघार घेतलेली आहे, अशी आठवण सुद्धा राऊतांनी करुन दिली.
बाळासाहेब असता तर सामना झाला नसता : या सामन्याला बऱ्याच क्रिकेटपटूंनी विरोध केला आहे. पण जे खेळाडू मैदानात खेळणार आहेत त्यांना याची लाज वाटायला हवी. त्या सामान्याचं मानधन घेताना खेळाडू दहशदवाद्यांनी मारलेल्या निरपराध लोकांच्या रक्ताची ते किंमत घेत आहे याची लाज वाटायला हवी, अशी आगपाखड संजय राऊत यांनी केली. या एका सामन्यावर बहिष्कार टाकला तर काय आकाश कोसळणार आहे का? जय शहा तुम्हाला फासावर लटकवणार आहे का? की अमित शाह ईडी मागे लावून तुम्हाला तुरुंगात टाकणार आहेत?, असे प्रश्न राऊतांनी यावेळी विचारले. खरं तर भारतीय क्रिकेट संघाला देखील हा सामना खेळायचा नाही. पण त्यांच्यावर जय शहांचा दबाव आहे. काही क्रिकेटपटूंशी आमचं बोलणं झालं आहे. त्यांचा नाईलाज असल्याचं त्या क्रिकेटपटूंचं म्हणणं आहे असा दावा संजय राऊत यांनी केला. जय शाह यांचा इंटरेस्ट या सामन्यात गुंतला आहे. हे क्रिकेटपटू देशांसाठी खेळतात की जय शाह यांच्यासाठी खेळत आहेत? बाळासाहेब ठाकरे असते तर आज भारत पाक सामना झाला नसता असं संजय राऊत यांनी सांगितलं.
दुबईत होणार सामना : आशिया कप 2025 च्या सहाव्या सामन्यात आज म्हणजेच 14 सप्टेंबर (रविवार) भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघ आमनेसामने येणार आहेत. हा सामना आज रात्री 8 वाजेपासुन दुबईतील दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्यात सूर्यकुमार यादव भारताचा कर्णधार असेल, तर सलमान अली आगा पाकिस्तानचं नेतृत्व करेल. मात्र पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच होणाऱ्या भारत-पाकिस्तान सामन्यावर अनेक विरोधी नेत्यांनी बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली असून यावरुन देशभरात चांगलंच राजकारण तापलं आहे.
