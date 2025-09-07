मराठमोळ्या पुणेकर प्रथमेशच्या तिरंदाजी संघानं जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत पहिल्यांदाच जिंकलं 'गोल्ड मेडल'; रचला इतिहास
भारतीय पुरुष कंपाऊंड तिरंदाजी संघानं जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत पहिल्यांदाच सुवर्णपदक जिंकून इतिहास रचला.
Published : September 7, 2025 at 1:31 PM IST
ग्वांगजू (दक्षिण कोरिया) Archery World Championship : रविवारी इथं झालेल्या अंतिम सामन्यात भारतीय पुरुष कंपाऊंड तिरंदाजी संघानं जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत पहिलं सुवर्णपदक जिंकून इतिहास रचला. मराठमोळ्या पुणेकर प्रथमेश फुगेसह ऋषभ यादव आणि अमन सैनी या त्रिकुटानं रोमांचक जेतेपदाच्या लढतीत फ्रान्सचा 235-233 असा पराभव केला.
HISTORIC GOLD FOR INDIA 🇮🇳— Sports India (@SportsIndia3) September 7, 2025
The Compound Men’s Team of Rishabh Yadav, Aman Saini & Prathamesh Jawkar clinch 🥇 at the World Archery Championships!
India defeat French pair by 235-233 in Gold medal match.
✨ India’s 1st-ever medal in this discipline at Worlds — and it’s GOLD! 🏆 pic.twitter.com/zIJe6Na483
भारताचा दमदार विजय : या सामन्यात 23 वर्षीय ऋषभनं सुरुवातीलाच चांगली कामगिरी करत अमन सैनी आणि प्रथमेश फुगे यांच्यासोबत मिळून भारताला पुरुषांच्या कंपाऊंड संघाच्या जेतेपदाच्या लढतीत फ्रान्सवर 235-233 असा रोमांचक विजय मिळवून दिला. तीन सेटनंतर सामना 176-176 असा बरोबरीत असताना, दुसऱ्या क्रमांकाच्या भारतीय संघानं निर्णायक फेरीत आपली ताकद कायम ठेवली आणि फ्रान्सच्या 57 विरुद्ध 59 असा शानदार विजय मिळवत ऐतिहासिक सुवर्णपदक जिंकलं. अंतिम फेरीत पोहोचण्यापूर्वी भारतानं ऑस्ट्रेलिया, पॉवरहाऊस यूएसए आणि तुर्की यांच्यावर प्रभावी विजय मिळवला. दुसरीकडे आजच्या दिवसाच्या सुरुवातीला, ज्योती सुरेखा वेन्नम आणि ऋषभ यादव या भारतीय तिरंदाजी जोडीला अंतिम फेरीत नेदरलँड्सविरुद्ध 155-157 असा पराभव पत्करावा लागला.
Indian compound team of Rishabh Yadav, Prathamesh Fuge and and Aman Saini win the gold with a 235-233 win against French team of Nicolas Girard, Jean Boulch and Francois Dubois in the World Archery Championships in Gwangju, Korea. It’s the first gold medal for the Indian men’s… pic.twitter.com/E0natqbexp— Nitin Sharma (@Nitinsharma631) September 7, 2025
भारताचे पहिल्या दिवसाचे निकाल : कोरियातील ग्वांगजू इथं झालेल्या जागतिक तिरंदाजी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी भारतानं दोन पदकं निश्चित केली. पात्रता फेरीत 709 गुणांसह आठवं स्थान मिळवणाऱ्या ऋषभनं अमन सैनी आणि प्रथमेश फुगे यांच्यासोबत मिळून भारताच्या पुरुष संघाला ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि तुर्की यांना मागे टाकून फ्रान्सविरुद्ध अंतिम फेरी गाठली. 2023 च्या आवृत्तीत भारतीय संघानं 15 पदकं जिंकली होती. ज्यात तीन सुवर्ण, नऊ रौप्य आणि तीन कांस्यपदकांचा समावेश आहे.
महिला संघाचा पराभव : मात्र ज्योती, प्रणीत कौर आणि प्रीतिका प्रदीप यांचा समावेश असलेल्या गतविजेत्या भारताला कंपाऊंड महिला संघ स्पर्धेच्या दुसऱ्या फेरीत इटलीविरुद्ध 229-233 असा पराभव पत्करावा लागला.
