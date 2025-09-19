ETV Bharat / sports

इकडे मैदानावर देशासाठी खेळत राहिला अन् तिकडे पितृछत्र हरपलं... 'या' क्रिकेटपटूंवर कोसळला दुःखाचा डोंगर

आशिया कपमध्ये गुरुवारी रात्री अफगाणिस्तानविरुद्ध सामना सुरु असताना श्रीलंकेच्या प्लेइंग इलेव्हनचा भाग असलेल्या 22 वर्षीय अष्टपैलू दुनिथ वेल्लालेजला दुःखद बातमी मिळाली.

Cricketers Lost their Father During Cricket Match
इकडे मैदानावर देशासाठी खेळत राहिला अन् तिकडे पितृछत्र हरवलं (ETV Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Cricketers Lost their Father During Cricket Match : लहानपणी वडिलांचा हात धरुन मैदानावर पहिला पाऊल ठेवतो आणि क्रिकेटर होण्याचं स्वप्न पाहतो. पुढं तोच मुलगा जेव्हा मोठा होऊन एक यशस्वी खेळाडू बनतो आणि आपल्या देशासाठी खेळत असताना, त्याचे वडील आता राहिले नाहीत अशी बातमी येते... तेव्हा तो क्षण किती वेदनादायक आणि भावनिक असेल याची कल्पना करा. आशिया कपमध्ये गुरुवारी रात्री अफगाणिस्तानविरुद्ध सामना सुरु असताना श्रीलंकेचा गोलंदाज दिमुथ वेलालेजलाही असंच काहीसं दुःख सहन करावं लागलं. कारण हजारो किलोमीटर दूर अफगाणिस्तानविरुद्ध विजय मिळवण्यासाठी तो आपल्या संघाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करत असताना, त्याच्या वडील शेवटचे श्वास घेत होते.

श्रीलंकेच्या दुनिथ वेल्लालेजवर दुःखाचा डोंगर : 2025 च्या आशिया कपमधील शेवटचा ग्रुप-बी सामना 18 सप्टेंबर रोजी श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. या सामन्यात श्रीलंकेच्या संघानं 6 विकेट्सनं विजय मिळवत सुपर-4 मध्ये आरामात स्थान मिळवलं. मात्र या सामन्यादरम्यान श्रीलंकेच्या प्लेइंग इलेव्हनचा भाग असलेल्या 22 वर्षीय अष्टपैलू दुनिथ वेल्लालेजला दुःखद बातमी मिळाली. दुनिथचे वडील सुरंगा वेल्लालेज यांचं 18 सप्टेंबर रोजी निधन झाले. सामन्यानंतर दुनिथला याची माहिती मिळाली आणि तो थेट घरी परतला. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान वडिलांच्या निधनाची माहिती मिळाल्यानंतर श्रीलंकेचा अष्टपैलू खेळाडू दुनिथ वेलालेजला सपोर्ट स्टाफकडून सांत्वन मिळत असल्याचं दिसून आलं.

क्रिकेटमध्ये असे काही दुर्दैवी खेळाडू आहेत ज्यांनी राष्ट्रीय कर्तव्यावर असताना पालक किंवा प्रिय व्यक्ती गमावली आहे. यापैकी काही खेळाडू ताबडतोब मैदान सोडून घरी परतले, तर काहींनी त्यांच्या प्रियजनांना गमावल्याच्या वेदना असूनही मैदानावर आपल्या संघासाठी खेळले.

Cricketers Lost their Father During Cricket Match
सचिन तेंडुलकर (Getty Images)

सचिन तेंडुलकर : या यादीतील पहिलं नाव 'क्रिकेटचा देव' भारतरत्न सचिन तेंडुलकरचं आहे. 1999 चा क्रिकेट विश्वचषक इंग्लंडमध्ये सुरु होता. त्या दरम्यान मुंबईतून बातमी आली की सचिनचे वडील रमेश तेंडुलकर यांचं हृदयविकारानं निधन झालं. हे ऐकताच सचिननं लगेचच मुंबईला विमानानं उड्डाण केलं आणि वडिलांचे अंतिम संस्कार केले. फक्त 26 वर्षांचा असताना, तो या धक्क्यानं निराश झाला नाही. उलट, त्यानं इंग्लंडला परतण्यासाठी पुढची फ्लाईट पकडली आणि केनियाविरुद्ध शानदार शतक झळकावलं आणि हे शतक त्याच्या वडिलांना अर्पण केलं.

Cricketers Lost their Father During Cricket Match
विराट कोहली (IANS Photo)

विराट कोहली : दिग्गज भारतीय क्रिकेटपटू विराट कोहलीनं फक्त 17 वर्षांचा असताना त्याचे वडील गमावले. डिसेंबर 2006 मध्ये दिल्ली आणि कर्नाटक यांच्यातील रणजी ट्रॉफी सामना सुरु होता. तेव्हा पहाटे 2 वाजता त्याला कळले की त्याचे वडील प्रेम कोहली यांचं निधन झालं आहे. त्यांचं ब्रेन स्ट्रोकनं निधन झालं आहे. यामुळं विराट लगेच घरी परतला. दुसऱ्या दिवशी, तो मैदानात परतला आणि त्यानं आपल्या संघासाठी 90 धावा केल्या आणि संघाला पराभवापासून वाचवलं. नंतर तो पुन्हा घरी परतला आणि त्याच्या वडिलांच्या अंत्यसंस्काराला खांदा दिला. सध्या विराट कोहलीनं कसोटी आणि टी-20 क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असून तो सध्या फक्त वनडे क्रिकेट खेळत आहे.

Cricketers Lost their Father During Cricket Match
मोहम्मद सिराज (IANS Photo)

मोहम्मद सिराज : भारताचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज 2020 मध्ये ऑस्ट्रेलियात बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीमध्ये खेळत होता जेव्हा त्याला त्याच्या वडिलांच्या निधनाची माहिती मिळाली. तेव्हा कोरोनाव्हायरस जगभरात पसरला होता. वडिलांच्या निधनाची बातमी ऐकताच सिराज हैदराबादला परतू इच्छित होता, परंतु तत्कालीन मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी त्यातं सांत्वन केले, त्याला आठवण करून दिली की त्याचे वडील देखील त्याला भारतीय संघासाठी सामना जिंकणारा खेळाडू बनवू इच्छित होते. भारताच्या या मालिका विजयात सिराजनं महत्त्वाची भूमिका बजावली. भारतात परतल्यानंतर तो थेट त्याचे वडील मोहम्मद गौस यांच्या कबरीवर गेला आणि त्यांना श्रद्धांजली वाहिली.

हेही वाचा :

  1. ह्रदयदावक...! आशिया चषकात सामना सुरु असतानाच वडिलांचं निधन; श्रीलंकन खेळाडूवर कोसळला दुःखाचा डोंगर
  2. पाकिस्तानच्या अडचणी वाढणार, ICC मोठी ॲक्शन घेण्याच्या तयारीत; UAE विरुद्धच्या सामन्यापूर्वी केला होता 70 मिनिटं ड्रामा
  3. अफगाणिस्तान OUT, बांगलादेश IN; श्रीलंकेच्या विजयासह 'टायगर्स'ला लॉटरी

For All Latest Updates

TAGGED:

EMOTIONAL STORIES IN INDIAN CRICKETCRICKETERS WHO PLAYED WITH TRAGEDYCRICKETERS LOST FATHERS IN MATCHESSACHIN TENDULKAR FATHER S DEATHSPORTSMAN SPIRIT IN INDIAN CRICKET

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

टाटा अल्ट्रॉझला भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; सर्वात सुरक्षित हॅचबॅक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.