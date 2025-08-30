ETV Bharat / sports

भारतीय संघाबाहेर असलेला क्रिकेटपटू ऋतुराज दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या दरबारी; दर्शनानंतर म्हणाला... - RUTURAJ GAIKWAD

भारतीय क्रिकेट संघातून बाहेर असलेल्या ऋतुराज गायकवाडनं गणोशोस्तवानिमित्त श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाचं दर्शन घेतलं.

Ruturaj Gaikwad
भारतीय संघाबाहेर असलेला क्रिकेटपटू ऋतुराज दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या दरबारी (ETV Bharat Reporter)
Published : August 30, 2025 at 11:02 AM IST

पुणे Ruturaj Gaikwad : सध्या सर्वत्र गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. पुणे शहराचा गणेशोत्सव हा जगप्रसिद्ध असून जगभरातून भाविक हे गणरायाच्या दर्शनासाठी शहरात येत असतात. अनेक राजकीय नेत्यांसोबत विविध संघटनेतील व्यक्ती तसंच कलाकारांच्या वतीनं देखील पुणे शहरात मानाच्या गणेशोत्सव मंडळांबरोबरच विशिष्ट मंडळांचं दर्शन घेण्यात येत आहे. अशातच पुण्यातील प्रसिद्ध असलेल्या श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाच्या दर्शनासाठी मोठ्या संख्येनं भाविक येत असून भाविकांबरोबरच विविध मान्यवर देखील बाप्पाचं दर्शन घेत आहे.

भारतीय संघाबाहेर असलेला क्रिकेटपटू ऋतुराज दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या दरबारी (ETV Bharat Reporter)

पत्नीसह घेतलं दर्शन, काय म्हणाला : गणोशोस्तवानिमित्त भारतीय क्रिकेटपटू ऋतुराज गायकवाडनं पत्नीसह श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाचं दर्शन घेतलं. तसंच यावेळी त्यानं गणपतीची आरतीही केली. यानंतर बोलताना भारतीय क्रिकेटपटू ऋतुराज गायकवाड म्हणाला की, "मागच्या वर्षी मला येता आलं नव्हतं. मात्र आज बाप्पाच दर्शन घेतलं आहे. अतिशय चागलं वाटत आहे तसंच खूपच सुंदर असं मंदिर ट्रस्टच्या वतीनं साकारण्यात आलं असून सगळ्यांना गणेशोत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा."

वर्षभरापासून भारतीय संघाबाहेर : आयपीएलमधील चेन्नई सुपर किंग्जचा कर्णधार असलेल्या ऋतुराज गायकवाडसाठी गेले काही महिने चांगले गेले नाहीत. आयपीएल 2025 मध्ये सीएसकेची सुरुवात खराब झाली. त्यानंतर गायकवाड दुखापतीमुळं स्पर्धेतून बाहेर पडला. तसंच गायकवाड तिन्ही फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियाच्या शर्यतीतूनही बाहेर पडला होता. ऋतुराजला इंडिया अ च्या प्लेइंग 11 मध्ये संधी मिळत नव्हती. मात्र आता बुची-बाबू टूर्नामेंटमध्ये स्फोटक फलंदाजी करुन गायकवाड फॉर्ममध्ये परतला आहे.

हिमाचल प्रदेशविरुद्ध शतकी खेळी : दुखापतीतून पुनरागमन केल्यानंतर, ऋतुराज गायकवाड सध्या बुची-बाबू स्पर्धा खेळत आहे. यातील पहिल्या सामन्यात तो वाईटरित्या अपयशी ठरला. मात्र गायकवाडनं दुसऱ्या सामन्यात शानदार पुनरागमन केलं आहे. बुची-बाबू स्पर्धेत ऋतुराज गायकवाडनं हिमाचल प्रदेशविरुद्ध 144 चेंडूत 133 धावांची खेळी केली. ज्यामध्ये 10 चौकार आणि 4 गगनचुंबी षटकारांचा समावेश होता. या सामन्यादरम्यान गायकवाडनं 1 षटकात 4 षटकारही मारले. ऋतुराज गायकवाड आता भविष्यातही हाच फॉर्म कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

ऋतुराजची क्रिकेट कारकिर्द कशी : ऋतुराज गायकवाडनं त्याच्या कारकिर्दीत आतापर्यंत 6 वनडे सामने खेळले आहेत. या दरम्यान त्यानं 6 डावांमध्ये 19.16 च्या सरासरीनं आणि 73.24 च्या स्ट्राईक रेटनं 115 धावा केल्या आहेत. या प्रकारात त्यानं 1 अर्धशतकही केलं असून त्याची सर्वोत्तम खेळी 71 धावा आहे. त्याच वेळी, त्यानं 23 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या 20 डावांमध्ये 633 धावा केल्या आहेत. या फॉरमॅटमध्ये त्याची सरासरी 39.56 आणि स्ट्राईक रेट 143.53 आहे. ऋतुराजनं टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 4 अर्धशतकं आणि 1 शतक झळकावलं आहे.

