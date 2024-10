ETV Bharat / sports

फलंदाजी की मजाक...? भारतीय संघ 46 धावांत गारद; 92 वर्षाच्या भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात 'असं' घडलंच नव्हतं

बेंगळुरु Team India All Out on 46 : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघ यांच्यातील तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना बेंगळुरुच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. या सामन्याचा पहिला दिवस (16 ऑक्टोबर) पावसामुळं वाहून गेला. अशा स्थितीत दुसऱ्या दिवशी खेळाला सुरुवात झाली. या सामन्यात भारतीय संघाचा कर्णधार रोहित शर्मानं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्याचा हा निर्णय अजिबात योग्य नसल्याचं सिद्ध झालं.

46 धावांत भारताचा खुर्दा : या सामन्यात कीवी वेगवान गोलंदाजांसमोर भारतीय संघ असहाय दिसत होता, कीवी वेगवान गोलंदाजांनी ढगाळ वातावरणाचा पुरेपूर फायदा घेत भारताचा पहिला डाव अवघ्या 46 धावांवर आटोपला. भारताकडून केवळ यष्टिरक्षक फलंदाज ऋषभ पंत आणि यशस्वी जैस्वाल यांनाच दुहेरी आकडा गाठता आला. पाच फलंदाजांना खातंही उघडता आलं नाही. ऋषभनं 20 आणि यशस्वीनं 13 धावांचं योगदान दिलं. तर न्यूझीलंडकडून वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्रीनं सर्वाधिक 5 बळी घेतले. विल्यम ओरुर्कनं चार आणि टीम साऊथीनं एक विकेट घेतली.