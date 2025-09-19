टीम इंडिया @250... ओमानविरुद्ध सूर्याच्या नेतृत्वाखाली होणार ऐतिहासिक पराक्रम
टी-20 इतिहासाच्या दृष्टीनं हा सामना टीम इंडियासाठी महत्त्वाचा असेल. आज टीम इंडिया अशी कामगिरी करेल जी संपूर्ण जगात फक्त पाकिस्ताननंच केली आहे.
Published : September 19, 2025 at 3:54 PM IST
अबुधाबी Team India 250th Match : सध्या यूएईमध्ये आशिया कप 2025 सुरु आहे. गट टप्प्यात सलग दोन सामने जिंकून टीम इंडिया सुपर-4 फेरीत पोहोचला आहे. आज त्यांचा सामना पहिल्यांदाच सामना ओमानविरुद्ध होणार आहे. सुपर-4 फेरीसीठी हा सामना महत्त्वाचा नाही, कारण चारही संघ आधीच नक्की झाले आहेत. मात्र टी-20 इतिहासाच्या दृष्टीनं हा सामना टीम इंडियासाठी महत्त्वाचा असेल. आज टीम इंडिया अशी कामगिरी करेल जी संपूर्ण जगात फक्त पाकिस्ताननंच केली आहे. तर भारत आता हा टप्पा गाठणारा दुसरा संघ बनेल.
Match 12 ⚔️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 19, 2025
With the Super 4 spots sealed and closed, unbeaten India will take on Oman and put the final pieces of their puzzle in place.#INDvOMAN #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/LmJFkdkCUS
खरं तर, आज भारतीय संघ ओमानविरुद्ध 250 वा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणार आहे. हा विक्रम यापूर्वी पाकिस्तानच्या नावावर होता, ज्यांनी आतापर्यंत 275 टी-20 सामने खेळले आहेत. आता भारत 250 चा टप्पा ओलांडणारा दुसरा संघ बनेल. या सामन्यात सूर्यकुमार यादवचं कर्णधारपद प्रभावी ठरणार आहे.
249 टी-20 सामन्यात विक्रम कसा : 2006 मध्ये पहिला टी-20 सामना खेळणाऱ्या टीम इंडियानं आतापर्यंत 249 सामने खेळले आहेत, त्यापैकी 166 जिंकले आहेत आणि 71 पराभव पत्करले आहेत, तर सहा सामने अनिर्णित राहिले आहेत. टीम इंडियाचा विजयाची टक्केवारी 66.66 आहे. भारतीय क्रिकेट संघानं वीरेंद्र सेहवागच्या नेतृत्वाखाली पहिला टी-20 सामना खेळला. त्या वर्षी 2006 ची सुरुवात विजयानं झाली. त्यानंतर 50 वा सामना एमएस धोनीच्या नेतृत्वाखाली खेळला गेला. 100 वा आणि 150 वा सामना विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली खेळला गेला. तर हार्दिक पांड्यानं 200 व्या टी-20 सामन्यात भारताचं नेतृत्व केलं. आता सूर्या 250 व्या सामन्यात संघाचं नेतृत्व करेल.
A HISTORIC DAY FOR INDIAN CRICKET ✍️— Johns. (@CricCrazyJohns) September 19, 2025
- 2 time T20I World Cup Champions India will be playing their 250th T20I match today, The most successful team ever. 🔥 pic.twitter.com/Z3Ki1iN3IW
सूर्यकुमार यादवचाही एक खास सामना : सूर्यकुमार यादवच्या कर्णधारपदाच्या कारकिर्दीतील हा 25 वा सामना असेल. आतापर्यंत त्यानं 24 सामन्यात टीम इंडियाचं नेतृत्व केलं आहे, त्यापैकी 19 जिंकले आहेत आणि 4 गमावले आहेत. एक सामना बरोबरीत सुटला आहे. सूर्यानं त्याच्या नेतृत्वाखाली 24 सामन्यांमध्ये 612 धावा केल्या आहेत, ज्यात एका शतकाचा समावेश आहे. आज तो कोणाला विजयाचा मुकुट देतो हे पाहणं मनोरंजक असेल. मात्र हा सामना ओमानसारख्या नवख्या संघाविरुद्ध असल्यानं टीम इंडियाचा विजय जवळजवळ निश्चित मानला जात आहे.
टीम इंडियानं कोणत्या संघांविरुद्ध खेळले सामने :
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|अफगानिस्तान
|9
|8
|0
|ऑस्ट्रेलिया
|32
|20
|11
|बांगलादेश
|17
|16
|1
|इंग्लंड
|29
|17
|12
|हाँगकाँग
|1
|1
|0
|आयरलँड
|8
|8
|0
|नामीबिया
|1
|1
|0
|नेपाळ
|1
|1
|0
|नेदरलँड्स
|1
|1
|0
|न्यूजीलंड
|25
|14
|10
|पाकिस्तान
|14
|11
|3
|स्कॉटलँड
|2
|2
|0
|दक्षिण आफ्रीका
|31
|18
|12
|श्रीलंका
|32
|22
|9
|यूएई
|2
|2
|0
|यूएसए
|1
|1
|0
|वेस्टइंडीज
|30
|19
|10
|झिम्बाब्वे
|13
|10
|3
