नवी दिल्ली Sports Ministry on Asia Cup : आशिया कप 2025 ची तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसतसं भारत विरुद्ध पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याबाबत बीसीसीआय आणि सरकारवर विरोधी नेत्यांची टीकाही वाढली आहे. तसंच आशिया कपमधील भारत पाकिस्तान सामना रद्द करण्याची मागणी अनेकांनी केली आहे, अशातच आता आशिया कपपूर्वी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. याबाबत खुद्द केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयानं मोठी अपडेट दिली आहे.
" in so far as bilateral sports events in each other's country are concerned, indian teams will not be participating in competitions in pakistan. nor will we permit pakistani teams to play in india": ministry of youth and affairs, govt of india pic.twitter.com/s1P0b1AbTT— ANI (@ANI) August 21, 2025
आशिया चषकाबाबत मोठं वक्तव्य : भारतीय क्रीडा मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, 'भारतीय संघ पाकिस्तानमधील स्पर्धांमध्ये भाग घेणार नाही. तसंच, पाकिस्तानी संघांना भारतात द्विपक्षीय सामने खेळण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. एकुणच भारत आणि पाकिस्तान कोणत्याही द्विपक्षीय क्रीडा स्पर्धेत भाग घेणार नाहीत, परंतु क्रिकेट संघाला पुढील महिन्यात आशिया कपमध्ये खेळण्यापासून रोखलं जाणार नाही.'
India not to participate in competitions in Pakistan, nor will we permit Pakistani teams to play in India in bilateral: Sports Ministry. pic.twitter.com/ARQeoaECI6— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2025
क्रीडा मंत्रायलानं जाहीर केलं नवं धोरण : खरं तर, क्रीडा मंत्रालयानं भारतीय संघाबाबत एक नवीन धोरण जाहीर केलं आहे. हे धोरण तात्काळ लागू झालं आहे. मंत्रालयाच्या धोरणात असं म्हटलं आहे की पाकिस्तानशी संबंधित क्रीडा स्पर्धांबद्दल भारताचा दृष्टिकोन त्या देशाशी व्यवहार करताना त्याचे एकूण धोरण प्रतिबिंबित करतो. त्यात पुढं म्हटलं आहे की एकमेकांच्या देशातील द्विपक्षीय क्रीडा स्पर्धांबद्दल, भारतीय संघ पाकिस्तानमधील स्पर्धांमध्ये भाग घेणार नाहीत. तसंच आम्ही पाकिस्तानी संघांना भारतात खेळण्याची परवानगी देणार नाही. तथापि, बहु-राष्ट्रीय स्पर्धेवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
Indian cricket team won't be stopped from playing in Asia Cup: Sports Ministry source. pic.twitter.com/ZOeLlZJenB— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2025
आशिया कपमध्ये खेळण्यास मान्यता : याबाबत वृत्तसंस्था पीटीआयनं दिलेल्या एका वृत्तात म्हटलंय की, 'क्रीडा मंत्रालयातील एका सूत्रानं सांगितलं की, आम्ही भारतीय क्रिकेट संघाला आशिया कपमध्ये खेळण्यापासून रोखणार नाही कारण ही एक बहु-राष्ट्रीय स्पर्धा आहे. ते पुढं म्हणाले की, पण पाकिस्तानला द्विपक्षीय स्पर्धांसाठी भारतीय भूमीवर येण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. पण आम्ही त्यांना बहु-राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यापासून रोखणार नाही कारण आम्ही ऑलिंपिक चार्टरचं पालन करु.'
कधी सुरु होईल आशिया कप? : आगामी आशिया कप 9 सप्टेंबरपासून युएईमध्ये सुरु होईल. भारत-पाकिस्तान दोन्ही सामने दुबईमध्ये खेळले जातील. पहिला सामना 14 सप्टेंबर रोजी होईल, तर 21 सप्टेंबर रोजी दोन्ही संघ पुन्हा आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. अंतिम सामना 29 सप्टेंबर रोजी दुबईमध्ये खेळला जाईल. ही स्पर्धा टी-20 स्वरुपात असेल, जेणेकरुन पुढील वर्षी भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकाची तयारी करता येईल.
