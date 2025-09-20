ETV Bharat / sports

टीम इंडिया पहिल्यांदा मालिका जिंकत इतिहास रचणार? विश्वचषकापूर्वी होणार अग्निपरीक्षा

भारतीय महिला क्रिकेट संघ आणि ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेट संघ यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळली जात आहे. यातील तिसरा आणि शेवटचा सामना आज होणार आहे

INDW vs AUSW 3rd ODI
टीम इंडिया (BCCI Women X Account)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2025 at 10:56 AM IST

नवी दिल्ली INDW vs AUSW 3rd ODI : भारतीय महिला क्रिकेट संघ आणि ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेट संघ यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळली जात आहे. यातील पहिला सामना ऑस्ट्रेलियानं जिंकला तर दुसरा सामना भारतानं जिंकला, ज्यामुळं मालिका 1-1 अशी बरोबरी झाली. तिसरा सामना जिंकणारा संघ मालिका जिंकेल. तसंच यावर्षी महिला वनडे विश्वचषक 2025 देखील भारत आणि श्रीलंकेत 30 सप्टेंबरपासून सुरु होणार आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलियासाठी ही एक अग्निपरीक्षा मानली जात आहे कारण विश्वचषकापूर्वी दोन्ही संघ त्यांचा शेवटचा वनडे सामना खेळतील.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारतीय महिला क्रिकेट संघ आणि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघ यांच्यात आतापर्यंत 58 सामने खेळले गेले आहेत. ऑस्ट्रेलियानं 47 सामने जिंकले आहेत, तर भारतानं 11 सामने जिंकले आहेत. मात्र या मालिकेत भारतानं कांगारुंना कडवी झुंज दिली आहे. कारण भारतीय सलामीवीर स्मृती मंधाना उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. तिनं पहिल्या सामन्यात अर्धशतक झळकावलं त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात शानदार शतक झळकावलं, जे तिचं 12वं वनडे शतक आहे. तिनं पहिल्या सामन्यात 58 धावा आणि दुसऱ्या सामन्यात 117 धावा केल्या.

टीम इंडियाला पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडे मालिका जिंकण्याची संधी : महिला क्रिकेटच्या तिन्ही स्वरुपात ऑस्ट्रेलियन महिला संघाचं वर्चस्व स्पष्ट आहे, त्यांनी इतर कोणत्याही संघापेक्षा जास्त वेळा वनडे आणि टी-20 विश्वचषक ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. भारतीय महिला संघाविरुद्ध ऑस्ट्रेलियाचा एकतर्फी वनडे विक्रम देखील आहे. दोन्ही संघांमध्ये खेळल्या गेलेल्या 58 सामन्यांमध्ये टीम इंडियाने फक्त 11 सामने जिंकले आहेत, तर ऑस्ट्रेलियन महिला संघानं 47 जिंकले आहेत. तसंच भारतीय महिला संघानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध अद्याप द्विपक्षीय वनडे मालिका जिंकलेली नाही. त्यामुळं जर हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियानं दिल्लीत खेळल्या जाणाऱ्या सामन्यात विजय मिळवला तर तो निश्चितच इतिहास घडवेल.

विश्वचषकापूर्वी तयारीची शेवटची संधी : भारतानं आयोजित केलेला महिला वनडे विश्वचषक 30 सप्टेंबरपासून सुरु होत आहे. त्यापूर्वी, ऑस्ट्रेलियन महिला संघाविरुद्ध तिसऱ्या वनडे सामन्यात टीम इंडियाला आपल्या तयारीची चाचणी घेण्याची शेवटची संधी असेल. आतापर्यंत पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये फक्त स्मृती मानधना आणि प्रतीका रावल यांनी भारतीय संघासाठी चांगली कामगिरी केली आहे, कर्णधार हरमनप्रीत कौरची फलंदाजी शांत राहिली आहे, जी मेगा टूर्नामेंटपूर्वी संघासाठी चिंतेचं कारण असू शकतं.

सामना कधी आणि कुठं खेळला जाईल?

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तिसरा वनडे सामना दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळला जाईल. सामना दुपारी 1:30 वाजता सुरु होईल. हा सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर प्रसारित केला जाईल, तर थेट प्रक्षेपण जिओहॉटस्टारवर उपलब्ध असेल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

भारत : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), उमा छेत्री, हरलीन देओल, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), क्रांती गौड, स्मृती मानधना, प्रतीका रावल, स्नेह राणा, अरुंधती रेड्डी, रेणुका सिंग, तेजल हसबनीस, सायली सतघरे, दीप्ती शर्मा, श्री चरणी, राधा यादव.

ऑस्ट्रेलिया : एलिसा हिली (कर्णधार आणि यष्टीरक्षक), ताहलिया मॅकग्रा, डार्सी ब्राउन, निकोल फाल्टम, अ‍ॅशले गार्डनर, किम गार्थ, ग्रेस हॅरिस, अलाना किंग, चार्ली नॉट, फोबी लिचफिल्ड, सोफी मोलिनेक्स, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शट, अ‍ॅनाबेल सदरलँड, जॉर्जिया वॉल, जॉर्जिया वेअरहॅम.

