मुल्लानपूर होणार 'बदलापूर'! महिला ब्रिगेड कांगारुंविरुद्ध बरोबरी करण्यासाठी उतरणार मैदानात

भारतीय महिला क्रिकेट संघ सध्याच्या विश्वविजेत्या ऑस्ट्रेलिया महिला संघाविरुद्ध घरच्या मैदानावर तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळत आहे. यातील दुसरा सामना आज होणार आहे.

INDW vs AUSW 2nd ODI
महिला ब्रिगेड कांगारुंविरुद्ध बरोबरी करण्यासाठी उतरणार मैदानात (BCCI Women X Account)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2025 at 10:16 AM IST

मुल्लानपूर INDW vs AUSW 2nd ODI : भारताच्या यजमानपदाखाली होणाऱ्या महिला वनडे क्रिकेट विश्वचषकाला 30 सप्टेंबरपासून सुरुवात होत आहे. या स्पर्धेची तयारी करण्यासाठी भारतीय महिला क्रिकेट संघ सध्याच्या विश्वविजेत्या ऑस्ट्रेलिया महिला संघाविरुद्ध घरच्या मैदानावर तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळत आहे. या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारतीय महिला संघाला 8 विकेटनं पराभव पत्करावा लागला. आता दुसऱ्या वनडे सामन्यात टीम इंडिया मालिका 1-1 अशी बरोबरीत आणण्याचं लक्ष्य ठेवेल. वर्ल्ड कपपूर्वीच्या या मालिकेत, सर्वांचं लक्ष अनेक भारतीय खेळाडूंच्या कामगिरीवर आहे, ज्यामध्ये गोलंदाजांनी पहिल्या सामन्यात मोठी निराशा केली होती.

मुल्लानपूर स्टेडियमवर होणार दुसरा वनडे सामना : भारतीय महिला संघ आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील दुसरा सामना आज 17 सप्टेंबर रोजी नवीन चंदीगडमधील मुल्लानपूर येथील महाराजा युद्धवीर सिंग पीसीए स्टेडियमवर खेळला जाईल. या मैदानावर आतापर्यंत फक्त एकच आंतरराष्ट्रीय वनडे सामना झाला आहे, जो दोन्ही संघांमधील मालिकेतील सामना होता. येथील खेळपट्टीबद्दल बोलायचं झालं तर, नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम गोलंदाजी करणं चांगलं ठरेल, कारण पाठलाग करताना दव पडण्याची शक्यता असते ज्यामुळं फलंदाजी सोपी होते. त्यामुळं या सामन्यात नाणेफेक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड काय : टीम इंडिया आणि ऑस्ट्रेलिया महिला संघानं आतापर्यंत 57 सामने खेळले आहेत. ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियानं 47 सामने जिंकले आहेत, तर भारतानं फक्त 10 सामने जिंकले आहेत. गेल्या मालिकेतही टीम इंडियाला 3-0 नं पराभव पत्करावा लागला होता. तसंच या मालिकेतही टीम इंडिया 0-1 नं पिछाडीवर आहे. अशा परिस्थितीत टीम इंडियाला जिंकण्यासाठी त्यांचं सर्वोत्तम प्रदर्शन करावं लागेल.

सामना कधी आणि किती वाजता सुरु होईल आणि कुठं पाहता येईल? : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया महिला संघांमधील दुसरा वनडे सामना मुल्लानपूर स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे, जो 17 सप्टेंबर रोजी भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता सुरु होईल, या सामन्याची नाणेफेक दुपारी 1 वाजता होईल. दुसरा वनडे सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर भारतात थेट प्रक्षेपित केला जाईल, तर सामन्याचं थेट प्रक्षेपण जिओ हॉटस्टार अॅपवर लॉग इन करुन पाहता येईल.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग - 11

भारतीय संघ : स्मृती मानधना, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रॉड्रिग्ज, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), रिचा घोष (यष्टीरक्षक), दीप्ती शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, क्रांती गौड, रेणुका सिंग.

ऑस्ट्रेलिया : एलिसा हिली (कर्णधार आणि यष्टीरक्षक), फोबे लिचफिल्ड, जॉर्जिया वोल, बेथ मुनी, अ‍ॅशले गार्डनर, ताहलिया मॅकग्रा, एलिस पेरी, अ‍ॅनाबेल सदरलँड, मेगन शट, जॉर्जिया वेअरहॅम, डार्सी ब्राउन.

