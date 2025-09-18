ETV Bharat / sports

टीम इंडियानं रचला इतिहास, ऑस्ट्रेलियाचा सर्वात मोठा पराभव; 52 वर्षांचा विक्रम मोडला

भारतीय महिला क्रिकेट संघानं दुसऱ्या वनडे सामन्यात ऑस्ट्रेलियन संघाचा 102 धावांनी दारुण पराभव करुन तीन सामन्यांची मालिका 1-1 अशी बरोबरीत आणली.

Biggest Win Against Australia
टीम इंडिया (BCCI Women X Account)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 9:41 AM IST

1 Min Read
मुल्लनपूर Biggest Win Against Australia : भारतीय महिला क्रिकेट संघानं दुसऱ्या वनडे सामन्यात ऑस्ट्रेलियन संघाचा 102 धावांनी दारुण पराभव करुन तीन सामन्यांची मालिका 1-1 अशी बरोबरीत आणली. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं 292 धावा केल्या. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियन संघ फक्त 190 धावांतच गारद झाला, त्यांना पूर्ण 50 षटकंही खेळता आली नाही. भारतीय संघाकडून स्मृती मंधाना आणि क्रांती गौड यांनी शानदार कामगिरी केली. या दोन खेळाडूंमुळंच संघाला विजय मिळवता आला.

ऑस्ट्रेलियाचा सर्वात मोठा पराभव : या सामन्यात 102 धावांनी झालेला पराभव हा ऑस्ट्रेलियन महिला संघाचा भारतीय संघाविरुद्ध वनडे क्रिकेटमधील सर्वात मोठा पराभव आहे. यापूर्वी इंग्लंडनं ऑस्ट्रेलियन महिला संघाविरुद्ध सर्वात मोठ्या वनडे विजयाचा विक्रम केला होता. 1973 मध्ये इंग्लंडनं ऑस्ट्रेलियन महिला संघाविरुद्ध 92 धावांनी विजय मिळवला होता. आता या सामन्यात भारतीय संघानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सर्वात मोठ्या वनडे विजयाचा इंग्लंडचा विक्रम मोडला आहे.

ऑस्ट्रेलियन महिला फलंदाजी अपयशी : ऑस्ट्रेलियन महिला संघाची सुरुवात खूपच खराब झाली. एलिसा हीली आणि जॉर्जिया वॉल यांना मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. यानंतर तर एलिस पेरी (44 धावा) आणि अ‍ॅनाबेल सदरलँड (45 धावा) यांनी काही काळ क्रीजवर राहण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना संघाला विजय मिळवून देण्यात यश आलं नाही. भारतीय महिला संघाकडून क्रांती गौडनं सर्वाधिक तीन विकेट्स घेतल्या, तर दीप्ती शर्मानं दोन विकेट्स घेतल्या. या गोलंदाजांमुळं ऑस्ट्रेलियन संघ केवळ 190 धावांवरच मर्यादित राहिला.

स्मृती मंनधानाची 117 धावांची दमदार खेळी : भारतीय महिला संघाकडून फलंदाजीत स्मृती मंधानानं सर्वाधिक 117 धावा केल्या. तिनं ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजीचा धाडसानं सामना केला आणि ती क्रीजवर राहिली. दीप्ती शर्मानंही 40 धावा केल्या, तर रिचा घोषनं 29 धावा केल्या. स्नेह राणानं 24 धावा केल्या. भारतीय महिला संघानं 49.5 षटकांत 292 धावा केल्या. आता मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना 20 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

