"फायनल भारतच जिंकेल..."; हाय-व्होल्टेज सामन्यापूर्वी मुंबईकर क्रिकेटप्रेमी काय म्हणाले?

आशिया कपचा अंतिम सामना आज 28 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान क्रिकेट संघात होणार आहे. हा सामना भारतच जिंकेल असा विश्वास क्रिकेटप्रेमींनी व्यक्त केला आहे.

IND vs PAK Final
हाय-व्होल्टेज सामन्यापूर्वी मुंबईकर क्रिकेटप्रेमी काय म्हणाले? (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 4:32 PM IST

मुंबई IND vs PAK Final : आशिया कपचा अंतिम सामना आज 28 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान क्रिकेट संघात होणार आहे. अशातच दोनही देशांमधील तणाव शिगेला पोहोचला असून, राजकीय असो वा क्रिकेटच्या मैदानावर सर्वत्र पाकिस्तान विरोधात वातावरण पाहायला मिळत आहे. एका बाजूला नेते मंडळींकडून आजचा सामना रद्द करण्याची मागणी केली जात असून, दुसरीकडे क्रिकेट प्रेमी 'भारतच जिंकेल' असं म्हणत जल्लोष करत आहेत. आजच्या आशिया कपच्या अंतिम सामन्याबाबत, दादरच्या शिवाजी पार्क येथील क्रिकेट प्रेमींनी कोणता खेळाडू कसा खेळेल याबाबत मत वक्त केलं आहे.

टी-20 फायनलमध्ये दुसऱ्यांदा आमनेसामने : आज सुपर संडे असून, भारतीय संघ नवव्यांदा आशिया कप जिंकण्यासाठी सज्ज आहे. भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा ऐतिहासिक सामना आज दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर रात्री 8 वाजता सुरु होणार असून, आजच्या सामन्याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. यावेळी बोलताना दादर शिवाजी पार्क येथील क्रिकेट प्रेमींनी सांगितलं की, "दोन्ही देश टी-20 फायनलमध्ये एकमेकांसमोर येण्याची ही दुसरी वेळ आहे. 2007 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान पहिल्यांदा आमनेसामने आले होते."

हाय-व्होल्टेज सामन्यापूर्वी मुंबईकर क्रिकेटप्रेमी काय म्हणाले? (ETV Bharat Reporter)

भारतच जिंकणार : तसंच भावेश या क्रिकेट प्रेमी तरुणाने सांगितलं की, "2007 मध्ये महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली आपल्या भारतीय संघानं विजय मिळवला होता. त्यानंतर आता टी-20 आशिया कप फायनलमध्ये भारत आणि पाकिस्तान समोरासमोर येत आहेत. भारतच जिंकेल असा विश्वास आहे कारण की आपले खेळाडू चांगले आहेत आपले सर्व प्लेयर्स ऑल राऊंडर आहेत. आपले सगळे ओपनिंगचे फलंदाज चांगले आहेत. अभिषेक शर्मा सध्या चांगला खेळतोय. या सामन्यात देखील तो चांगला खेळेल. अभिषेक शर्मा सोबतच तिलक वर्मा त्याला चांगली साथ देईल असं सध्या तरी वाटतं. त्यामुळं मला देखील संध्याकाळी सामन्यात काय घडतं याची उत्सुकता आहे." अशी प्रतिक्रिया शिवाजी पार्क येथील क्रिकेट प्रेमी भावेशनं दिली आहे.

आशिया कप 2025 मध्ये भारत-पाकिस्तान तिसऱ्यांदा आमनेसामने : भारतीय संघ आशिया कप 2025 मध्ये आतापर्यंत दोनदा पाकिस्तानशी खेळला आहे. 14 सप्टेंबर रोजी झालेल्या लीग स्टेज सामन्यात भारतानं पाकिस्तानला 7 विकेट्सनं पराभूत केलं. त्यानंतर सुपर-4 मध्ये पाकिस्तानला भारताकडून 6 विकेट्सनं पराभव पत्करावा लागला. आता आशिया कप 2025 च्या अंतिम फेरीत भारत आणि पाकिस्तान तिसऱ्यांदा आमनेसामने येतील. या आशिया कपमध्ये भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलनही केलं नाही. यामुळं वाद निर्माण झाला आणि सामन्यादरम्यान पाकिस्तानी खेळाडू असामान्य पद्धतीनं आनंद साजरा करताना दिसले. अंतिम फेरीत हा संघर्ष आणखी वाढू शकतो.

