दसऱ्यापासून सुरु होणाऱ्या कसोटी मालिकेसाठी होणार संघाची निवड; त्रिशत मारणाऱ्या फलंदाजाला संघात स्थान मिळणार?

भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघात दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळवली जाणार आहे. यासाठी आज संघाची घोषणा होणार आहे.

Team India Squad vs West Indies
टीम इंडिया (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 1:23 PM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली Team India Squad vs West Indies : शुभमन गिलच्या कसोटी कर्णधारपदाच्या कारकिर्दीची सुरुवात इंग्लंडमधील 2-2 अशा बरोबरीमुळं काहीशी सकारात्मक झाली. आता, त्याच्यासमोर पूर्णपणे वेगळ्या, पण तितक्याच कठीण आव्हानाचा सामना आहे. भारतीय क्रिकेट संघ वेस्ट इंडिजचं यजमानपद भूषवण्यास सज्ज आहे. दोन्ही संघांदरम्यान दोन सामन्यांची कसोटी मालिका 2 ऑक्टोबर रोजी अहमदाबाद आणि नवी दिल्ली इथं सुरु होत आहे. निवड समिती या मालिकेसाठी संघ जाहीर करणार आहे. इंग्लंड दौऱ्यासाठी परतलेल्या करुण नायरला संधी मिळेल का याकडे सर्वांचं लक्ष असेल.

घरच्या मैदानावर वर्षातील पहिलीच मालिका : 2025-27 च्या नवीन जागतिक कसोटी अजिंक्यपद (WTC) चक्रातील ही भारताची दुसरी मालिका असेल. यजमान सध्या क्रमवारीत तिसऱ्या स्थानावर आहेत आणि सहाव्या स्थानावर असलेल्या वेस्ट इंडिजविरुद्ध चांगली मालिका (तीन कसोटींमध्ये एकही विजय नाही) त्यांना अव्वल दोनमध्ये स्थान मिळवण्यास मदत करु शकते. विशेष म्हणजे न्यूझीलंडविरुद्धच्या घरच्या मैदानावर 3-0 अशा पराभवानंतर भारताची ही पहिली मालिका आहे.

कधी होणार संघाची घोषणा : वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारताच्या आगामी संघाच्या घोषणेची सर्वांना उत्सुकता आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या क्लीन स्वीपनंतर भारत पहिल्यांदाच घरच्या मैदानावर कसोटी मालिका खेळणार आहे. नवीन कर्णधार शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली, संघ जागतिक कसोटी अजिंक्यपद क्रमवारीत आपले स्थान सुधारण्यासाठी आणि अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी प्रयत्नशील असेल. प्राप्त अहवालानुसार निवड समिती आज भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील आगामी कसोटी मालिकेसाठी 15 सदस्यीय संघाची घोषणा करेल. संघाची घोषणा आज संध्याकाळी होण्याची शक्यता आहे.

कशी आहे निवड समिती? : अजित आगरकर (अध्यक्ष), शिवसुंदर दास, सुब्रतो बॅनर्जी, अजय रात्रा आणि श्रीधरन शरथ. भारतानं प्रज्ञान ओझा आणि आरपी सिंग यांना निवड समितीत समाविष्ट केलं आहे, परंतु ते या कसोटी मालिकेनंतरच सुरुवात करतील.

