टीम इंडियात कोणाची असेल सरप्राईज एन्ट्री? कॅरोबियन संघाविरुद्धच्या मालिकेसाठी काही वेळात जाहीर होणार संघ
भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दोन कसोटी सामन्यांची मालिका पुढील महिन्यात सुरु होणार आहे.
Published : September 25, 2025 at 10:26 AM IST
मुंबई India vs West Indies Test Squad : वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी भारतीय क्रिकेट संघाची घोषणा आज गुरुवारी केली जाईल. या मालिकेसाठी संघात अनेक मोठे बदल अपेक्षित आहेत. विशेष म्हणजे इंग्लंड दौऱ्यावर खेळलेल्या संघातील काही सदस्यांना या घरच्या मालिकेतून वगळलं जाऊ शकते. तर काही नव्या खेळाडूंनाही संघात समाविष्ट केलं जाऊ शकते. भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दोन कसोटी सामन्यांची मालिका पुढील महिन्यात सुरु होणार आहे. पहिला कसोटी सामना 2 ऑक्टोबरपासून अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सुरु होईल. तर दुसरा कसोटी सामना 10 ऑक्टोबर रोजी राजधानी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर होईल.
India's Test squad for the home series against West Indies will be announced in a couple of hours ⏳— Cricbuzz (@cricbuzz) September 25, 2025
What's the one selection you wish to see with an eye on the Test team's future... 👇💭 #INDvWI pic.twitter.com/pliaQyJu5S
कोणत्या खेळाडूंना मिळणार संधी : या मालिकेसाठी करुण नायरला संघात स्थान न मिळण्याची शक्यता आहे. कारण करुण नायरची इंग्लंड दौऱ्यातील कामगिरी विशेष प्रभावी नव्हती. तसंच इंग्लंड दौऱ्यासाठी संघात समाविष्ट नसलेला अक्षर पटेल संघात परतू शकतो. नितीश कुमार रेड्डी यांच्या संघात समावेशाबाबतही अनिश्चितता आहे. दरम्यान श्रेयस अय्यरनं निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांना कळवलं आहे की तो सध्या पाठीच्या दुखापतीमुळे रेड-बॉल (कसोटी) क्रिकेट खेळू शकत नाही. त्यानं वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या घरच्या कसोटी मालिकेसाठी निवड होऊ नये अशी विनंती केली आहे. श्रेयसनं भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ या चार दिवसांच्या सामन्यातूनही माघार घेतली. तो या संघाचा कर्णधार होता, परंतु आता ध्रुव जुरेलला कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं.
बुमराह वेस्ट इंडिज मालिकेत खेळेल का? : रवींद्र जडेजा बेंगळुरु येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) इथं पोहोचला आहे, जिथं त्याची फिटनेस चाचणी घेतली जाईल. इंग्लंड दौऱ्यानंतर त्याला विश्रांती देण्यात आली होती आणि वेस्ट इंडिज मालिका जवळजवळ दोन महिन्यांनंतर त्याचं पुनरागमन होईल. या दौऱ्यादरम्यान त्यानं उत्कृष्ट फलंदाजी केली. जसप्रीत बुमराहनं वेस्ट इंडिज मालिकेसाठी स्वतःला उपलब्ध असल्याचं जाहीर केलं आहे. तसंच या कसोटी मालिकेनंतर भारताला व्हाईट-बॉल क्रिकेटसाठी ऑस्ट्रेलियाचा दौरा करायचा आहे, ज्यामध्ये तीन वनडे आणि पाच टी-20 सामने असतील. अलिकडच्या इंग्लंड दौऱ्यात बुमराहनं पाचपैकी फक्त तीन कसोटी सामने खेळले होते.
🚨 TEAM INDIA UPDATES FOR WEST INDIES TEST SERIES 🚨 [Devendra Pandey from Express Sports]— Johns. (@CricCrazyJohns) September 23, 2025
- Bumrah confirms his availability.
- Jurel will be the first WK, Jagadeesan as backup
- Manav Suthar likely to get the Test Call
- Jadeja has reached BCCI CoE for fitness Test pic.twitter.com/s6Vb2YfPzt
मोठे बदल होण्याची शक्यता कमी : दोन कसोटी सामन्यांच्या वेस्ट इंडिज मालिकेसाठी भारताच्या कसोटी संघात कोणतेही मोठे बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. मँचेस्टरमधील चौथ्या कसोटीत उजव्या पायाला फ्रॅक्चर झालेला यष्टीरक्षक ऋषभ पंत वेस्ट इंडिज मालिकेतून बाहेर पडणार आहे. ध्रुव जुरेल पहिल्या पसंतीच्या बदली खेळाडू म्हणून खेळेल, तर तामिळनाडूचा एन. जगदीशा बॅकअप खेळाडू असेल.
मानव सुथारला संधी मिळणार? : स्पिनर मानव सुथारला कसोटी संघात स्थान मिळू शकते. त्यानं सध्याच्या भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ चार दिवसांच्या सामन्यात पाच विकेट्स घेतल्या. 23 वर्षीय सुथारनं आतापर्यंत 24 प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये 100 विकेट्स घेतल्या आहेत. त्यामुळं, तो संघात असू शकतो. रवींद्र जडेजा आधीच संघात आहे, परंतु भविष्याचा विचार करता, निवडकर्ते सुथारवर लक्ष केंद्रित करु शकतात.
