23 वर्षांनंतर पाहुणे सामना जिंकत विजयाचा दुष्काळ संपवणार? IND vs WI 2nd Test कशी पाहायची?

भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना आजपासून दिल्लीत खेळवला जाणार आहे.

IND vs WI 2nd Test
IND vs WI 2nd Test कशी पाहायची? (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 10, 2025 at 1:18 AM IST

नवी दिल्ली IND vs WI 2nd Test : भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ यांच्यात सुरु असलेल्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना 10 ऑक्टोबर ते 14 ऑक्टोबर दरम्यान दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर सकाळी 09:30 वाजेपासून खेळवला जाईल. मालिकेतील पहिल्या सामना भारतीय संघानं अडीच दिवसांत जिंकत मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे.

पहिल्या सामन्यात भारताचा विजय : मालिकेतील पहिल्या कसोटी सामन्यात भारतीय संघानं वेस्ट इंडिजचा एकतर्फी पराभव केला. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियानं मजबूत प्लेइंग इलेव्हन मैदानात उतरवलं. जलद गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आणि मोहम्मद सिराज यांनी रोस्टन चेसच्या नेतृत्वाखालील कॅरेबियन संघाला पहिल्या डावात 162 धावांत गुंडाळलं. त्यानंतर केएल राहुल (100), ध्रुव जुरेल (125) आणि रवींद्र जडेजा (104*) यांच्या शानदार खेळीमुळं भारतानं 286 धावांची मोठी आघाडी घेतली. जडेजानं गोलंदाजीतही उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि दुसऱ्या डावात 4 विकेट घेतल्या. परिणामी वेस्ट इंडिजचा संघ 146 धावांत गुंडाळला आणि भारतानं हा सामना एक डाव आणि 140 धावांनी जिंकून 1-0 अशी अजिंक्य आघाडी घेतली.

संघ निवडीवर असेल लक्ष : भारताला आता आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप (WTC 2025-27) पॉइंट्स टेबलमध्ये पुढं जाण्याची संधी आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया आगामी दुसरी टेस्ट जिंकून मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र निवडकर्त्यांसाठी संघ रचना एक आव्हान राहील, कारण या महिन्याच्या अखेरीस सुरु होणाऱ्या भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी अनेक प्रमुख खेळाडू तयार केले जात आहेत. त्यामुळं दिल्लीतील दुसऱ्या टेस्टमध्ये संघ रचना आणि रणनीती या दोन्हीवर सर्वांचं लक्ष असेल.

दोन्ही देशांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि वेस्ट इंडिजनं आतापर्यंत 101 कसोटी सामने खेळले आहेत. या काळात वेस्ट इंडिजनं वरचढ कामगिरी केली आहे. वेस्ट इंडिजनं 30 सामने जिंकले आहेत, तर टीम इंडियानं 23 सामने जिंकले आहेत. जरी वेस्ट इंडिजचा हेड-टू-हेड रेकॉर्ड वर्चस्व गाजवत असला तरी वेस्ट इंडिजनं भारतात शेवटचा विजय डिसेंबर 1994 मध्ये मिळवला होता. तसंच 2002 नंतर कॅरोबियन संघाला भारताविरुद्ध विजय मिळवता आलेला नाही.

टीम इंडियाची दिल्लीच्या मैदानावर कामगिरी कशी : भारतीय संघानं दिल्लीच्या अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमवर एकूण 35 कसोटी सामने खेळले आहेत, त्यापैकी 14 जिंकले आहेत आणि 6 गमावले आहेत. शिवाय या मैदानावर 15 कसोटी सामने अनिर्णित राहिले आहेत. भारतीय संघानं 1987 मध्ये दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिला कसोटी सामना गमावला होता, जेव्हा दिलीप वेंगसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाला पाच विकेटनं पराभव पत्करावा लागला होता. तेव्हापासून गेल्या 38 वर्षांत टीम इंडियानं या मैदानावर एकही कसोटी सामना गमावलेला नाही.

सामना कुठं आणि कसा पाहायचा : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क हे भारतीय क्रिकेट संघाच्या घरच्या सामन्यांसाठी अधिकृत प्रसारण भागीदार आहे. भारतीय चाहते स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क टीव्ही चॅनेलवर भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज कसोटी मालिका थेट पाहू शकतात. स्टार नेटवर्कचा अधिकृत OTT प्लॅटफॉर्म JioHotstar कसोटी मालिकेचे थेट प्रक्षेपण प्रदान करेल.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11:

भारतीय क्रिकेट संघ : यशस्वी जयस्वाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

वेस्ट इंडीज क्रिकेट संघ : टॅगेनरीन चंद्रपॉल, जॉन कॅम्पबेल, अ‍ॅलिक अथानासे, ब्रँडन किंग, शाई होप (यष्टीरक्षक), रोस्टन चेस (कर्णधार), जस्टिन ग्रीव्हज, जोमेल वॉरिकन, खॅरी पियरे, जोहान लायन, जेडेन सील्स

