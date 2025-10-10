ETV Bharat / sports

IND vs WI 2nd Test Day 1 Live: पहिल्या सत्रात भारताचं वर्चस्व; कॅरोबियन संघाची कसून गोलंदाजी

भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना आजपासून दिल्लीतील अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे.

दिल्लीत भारताची प्रथम फलंदाजी; संघात कोणते बदल? (AP Photo)
Published : October 10, 2025 at 9:13 AM IST

Updated : October 10, 2025 at 11:54 AM IST

नवी दिल्ली IND vs WI 2nd Test Day 1 Live : भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना आजपासून दिल्लीतील अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. भारतीय संघ हा सामना जिंकून मालिका क्लीन स्वीप करण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरेल. टीम इंडियानं मालिकेतील पहिला सामना एक डाव आणि 140 धावांनी जिंकला. या सामन्यात शुभमन गिल भारतीय संघाचं नेतृत्व करत आहे, तर रोस्टन चेस वेस्ट इंडिजचा कर्णधार आहे. या सामन्यात टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिलनं नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.

पहिलं सत्र भारताच्या नावावर : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दिल्ली कसोटीच्या पहिल्या दिवसाचं पहिलं सत्र संपलं आहे. हे सत्र पूर्णपणे टीम इंडियाच्या बाजूनं होतं. वेस्ट इंडिजच्या वेगवान गोलंदाजांनी सुरुवातीला कसून गोलंदाजी केली, परंतु राहुल आणि यशस्वीनं त्यांना संधी दिली नाही. राहुलला जोमेल वॉरिकननं 38 धावांवर यष्टिचित केलं. दुपारच्या जेवणाच्या वेळी यशस्वी 40 धावांवर तर साई सुदर्शन 16 धावांवर खेळत होते. भारताची धावसंख्या एक बाद 94 धावा आहे.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

भारत : केएल राहुल, यशस्वी जयस्वाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह.

वेस्ट इंडिज : जॉन कॅम्पबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, अ‍ॅलिक अथानासे, शाई होप, रोस्टन चेस (कर्णधार), टेविन इमलाच (यष्टीरक्षक), जस्टिन ग्रीव्हज, जोमेल वॉरिकन, खॅरी पियरे, अँडरसन फिलिप, जेडेन सील्स.

पहिल्या सामन्यात भारताचा विजय : मालिकेतील पहिल्या कसोटी सामन्यात भारतीय संघानं वेस्ट इंडिजचा एकतर्फी पराभव केला. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियानं मजबूत प्लेइंग इलेव्हन मैदानात उतरवलं. जलद गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आणि मोहम्मद सिराज यांनी रोस्टन चेसच्या नेतृत्वाखालील कॅरेबियन संघाला पहिल्या डावात 162 धावांत गुंडाळलं. त्यानंतर केएल राहुल (100), ध्रुव जुरेल (125) आणि रवींद्र जडेजा (104*) यांच्या शानदार खेळीमुळं भारतानं 286 धावांची मोठी आघाडी घेतली. जडेजानं गोलंदाजीतही उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि दुसऱ्या डावात 4 विकेट घेतल्या. परिणामी वेस्ट इंडिजचा संघ 146 धावांत गुंडाळला आणि भारतानं हा सामना एक डाव आणि 140 धावांनी जिंकून 1-0 अशी अजिंक्य आघाडी घेतली.

टीम इंडियाची दिल्लीच्या मैदानावर कामगिरी कशी : भारतीय संघानं दिल्लीच्या अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमवर एकूण 35 कसोटी सामने खेळले आहेत, त्यापैकी 14 जिंकले आहेत आणि 6 गमावले आहेत. शिवाय या मैदानावर 15 कसोटी सामने अनिर्णित राहिले आहेत. भारतीय संघानं 1987 मध्ये दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिला कसोटी सामना गमावला होता, जेव्हा दिलीप वेंगसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाला पाच विकेटनं पराभव पत्करावा लागला होता. तेव्हापासून गेल्या 38 वर्षांत टीम इंडियानं या मैदानावर एकही कसोटी सामना गमावलेला नाही.

