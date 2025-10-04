ETV Bharat / sports

IND vs WI 1st Test: तिसऱ्या दिवशी टीम इंजियाचा पहिला डाव घोषित; सामन्याचा निकाल आजच लागण्याची शक्यता

वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघाविरुद्ध अहमदाबाद इथं सुरु असलेल्या कसोटी सामन्यात भारतीय संघानं आपलं स्थान मजबूत केलं आहे. सामन्यात भारताच्या तीन फलंदाजांनी शतकं झळकावली आहेत.

Published : October 4, 2025 at 9:31 AM IST

अहमदाबाद IND vs WI 1st Test Day 3 : वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघाविरुद्ध अहमदाबाद इथं सुरु असलेल्या कसोटी सामन्यात भारतीय संघानं आपलं स्थान मजबूत केलं आहे. आज (४ ऑक्टोबर) सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशीच सामन्याचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे. भारतीय गोलंदाजांनी शानदार कामगिरी केली, परिणामी वेस्ट इंडिजचा पहिला डाव फक्त 162 धावांवर आटोपला. त्यानंतर टीम इंडियाच्या फलंदाजांनी त्यांच्या पहिल्या डावात उत्कृष्ट फलंदाजीचं प्रदर्शन केलं, ज्यामुळं भारतीय संघ पाहुण्यांना सहज पराभूत करण्याच्या स्थितीत आला. दुसऱ्या दिवसाच्या खेळाच्या शेवटी, भारताची धावसंख्या 5 बाद 448 होती. आज सकाळी भारतानं याच धावसंख्येवर आपला पहिला डाव घोषित केला. रवींद्र जडेजा 104 आणि वॉशिंग्टन सुंदर 9 धावांवर नाबाद होते.

वेस्ट इंडिजची निराशजनक गोलंदाजी : पहिल्या डावात भारताची एकूण आघाडी आता 286 धावांवर पोहोचली आहे. केएल राहुल (100 धावा) आणि ध्रुव जुरेल (125 धावा) यांनीही पहिल्या डावात शतकं झळकावली. कर्णधार शुभमन गिलनंही 50 धावांचं योगदान दिलं. यशस्वी जयस्वालनं 36 आणि साई सुदर्शननं 7 धावा केल्या. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ वेस्ट इंडिज संघासाठी निराशाजनक होता. वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांमध्ये आत्मविश्वासाचा अभाव होता. फक्त वेगवान गोलंदाज जेडेन सील्सच लक्षणीय प्रभाव पाडू शकला. वेस्ट इंडिजचे फिरकी गोलंदाज खूपच निराशाजनक ठरले. रवींद्र जडेजानं जोमेल वॉरिकनचा पुरेपूर वापर केला आणि त्याला पाच षटकार मारले. खेरी पियरे आणि कर्णधार रोस्टन चेसची फिरकी गोलंदाजीही फारशी प्रभाव पाडू शकली नाही.

वेस्ट इंडिजचे फलंदाज पहिल्या डावात अपयशी : वेस्ट इंडिजनं नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा असं वाटत होतं की संघ चांगली कामगिरी करणार आहे. मात्र तसं अजिबात झालं नाही. वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांनी पहिल्या डावात शरणागती पत्करली आणि त्यामुळं त्यांना सामन्यात मागे सोडलं. भारतात जर एखाद्या संघाला कसोटी सामन्यादरम्यान पहिल्या डावात मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही, तर सामन्यात पुनरागमन करणं कठीण होते. वेस्ट इंडिजच्या पहिल्या डावात फक्त जस्टिन ग्रीव्हज (32), शाई होप (26) आणि कर्णधार रोस्टन चेस (24) धावा करु शकले. भारताकडून वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजनं चार बळी घेतले, तर जसप्रीत बुमराहनं तीन, कुलदीप यादवनं दोन आणि वॉशिंग्टन सुंदरनं एक विकेट घेतली.

वेस्ट इंडिजला विजयाची प्रतिक्षा : वेस्ट इंडिजनं मे 2002 पासून कसोटी क्रिकेटमध्ये भारताला पराभूत केलेलं नाही. एकेकाळी हा प्रभावी संघ आता पूर्णपणे थकलेला दिसतो. हा वेस्ट इंडिज संघ भारत दौऱ्यावर आलेला सर्वात कमकुवत संघ असल्याचं दिसून येते. वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजीकडे अनुभवाचा अभाव आहे आणि वेगवान गोलंदाजी युनिट देखील कमकुवत दिसते. वेगवान गोलंदाज अल्झारी जोसेफ आणि शमार जोसेफ दुखापतीमुळं भारत दौऱ्यात सहभागी होऊ शकले नाहीत, ज्यामुळं संघाचं संतुलन आणखी बिघडलं.

