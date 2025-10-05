ETV Bharat / sports

आज दिसणार 'नो-हँडशेक' पार्ट 4...! सलग चौथ्या रविवारी भारत-पाकिस्तानमध्ये टक्कर; टीम इंडियाचं 11-0 नं वर्चस्व

आयसीसी महिला विश्वचषक 2025 मध्ये आज कोलंबो इथं भारत-पाकिस्तान सामना होणार आहे.

INDW vs PAKW Match
भारत-पाकिस्तानमध्ये टक्कर (AFP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 5, 2025 at 9:52 AM IST

2 Min Read
कोलंबो INDW vs PAKW Match : आशिया कपमध्ये भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यांची मालिका नुकतीच संपली आहे. तोच आता भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या मैदानावर आमनेसामने येणार आहेत. आशिया कप 2025 च्या अंतिम सामन्यानंतर अवघ्या सात दिवसांनी, भारत आणि पाकिस्तान रविवार 5 ऑक्टोबर रोजी आयसीसी महिला विश्वचषक 2025 च्या साखळी फेरीत आमनेसामने येतील. या सामन्याचा निकाल सामना संपल्यानंतरच कळेल, परंतु टीम इंडिया विजयाचा प्रबळ दावेदार आहे हे अंदाज लावणं कठीण नाही. मात्र सामन्याच्या निकालासोबतच, आशिया कपमधील तणाव महिला विश्वचषकात पसरेल का याकडे सर्वांचं लक्ष असेल.

हस्तांदोलन होणार नाही : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हा सामना रविवारी श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो इथं खेळवला जाणार आहे. भारत या स्पर्धेचा प्रत्यक्ष यजमान असला तरी, 2025 च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी दरम्यान भारतीय संघानं पाकिस्तानला जाण्यास नकार दिल्यानं पाकिस्ताननंही भारतात येण्यास नकार दिला. म्हणूनच पाकिस्तानी महिला संघ या स्पर्धेत श्रीलंकेत आपले सामने खेळत आहे. अशा परिस्थितीत, दोन्ही देशांमधील अलिकडच्या तणावाचं आणि पुरुषांच्या आशिया कपमधील वादांचं सावट या सामन्यावर नक्कीच पडणार आहे. आशिया कपमध्ये पाहिल्याप्रमाणे बीसीसीआयनं भारतीय संघाला पाकिस्तानी संघाशी हस्तांदोलन न करण्याचे निर्देश आधीच दिल्याचं वृत्त समोर आलं आहे.

भारतीय महिला संघ मजबूत : आशिया कप हस्तांदोलन वादानंतर, इथंही अशीच परिस्थिती निर्माण होईल असं गृहीत धरणं सोपं आहे. मात्र या सामन्यात भारतीय आणि पाकिस्तानी खेळाडू हस्तांदोलन करणार नाहीत, तर दोन्ही संघांच्या कामगिरीची पातळी देखील तुलनात्मक असणार नाही. कारण स्पष्ट आहे, भारतीय संघ आधीच खूप मजबूत आहे आणि या विश्वचषकात जेतेपदाचा दावेदार आहे. शिवाय, त्यांच्या पहिल्याच सामन्यात, कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या संघानं श्रीलंकेला कोणत्याही अडचणीशिवाय हरवलं. तर दुसरीकडे, पाकिस्तानी संघानं खूप संघर्षानंतर पात्रता स्पर्धा जिंकून या स्पर्धेत प्रवेश केला. तसंच त्यांची सुरुवातही चांगली नव्हती, पहिल्याच सामन्यात बांगलादेशकडून त्यांना पराभव पत्करावा लागला.

भारताचं पाकिस्तानवर निर्विवाद वर्चस्व : अशा परिस्थितीत सना फातिमाचा पाकिस्तानी संघ भारतीय संघासमोर उभा राहील अशी अपेक्षा क्वचितच कोणी करेल. आकडेवारी देखील हे सिद्ध करते. पुरुषांच्या विश्वचषकात भारतानं पाकिस्तानला सर्व आठ सामन्यांमध्ये हरवलं असलं तरी महिला विश्वचषकातही परिस्थिती तशीच वाईट आहे. भारतीय महिला संघानं वनडे विश्वचषकात सर्व चार सामन्यांमध्ये पाकिस्तानला हरवलं आहे. केवळ विश्वचषकच नाही तर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये आतापर्यंत एकूण 11 वनडे सामने खेळले गेले आहेत आणि भारतीय महिला संघानं ते सर्व सामने जिंकले आहेत. 2022 च्या विश्वचषकात भारतीय संघानं पाकिस्तानला 107 धावांच्या मोठ्या फरकानं पराभूत केलं होतं.

सामना मोफत कुठं पाहणार : भारत आणि पाकिस्तानमधील महिला विश्वचषक सामना भारतात स्टार स्पोर्ट्स चॅनेलवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. यामध्ये स्टार स्पोर्ट्सचं स्वतंत्र चॅनेल, स्टार स्पोर्ट्स 1/एचडी आणि स्टार स्पोर्ट्स हिंदी यांचा समावेश आहे. तुम्ही या चॅनेलवर हिंदी आणि इंग्रजी दोन्हीमध्ये समालोचन ऐकू शकता. याव्यतिरिक्त, जिओ हॉटस्टार अॅपवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल. यासाठी, क्रिकेट चाहत्यांना फक्त त्यांच्या फोनवर जिओ हॉटस्टार अॅप डाउनलोड करावं लागेल. महिला विश्वचषक 2025 मधील सर्व भारतीय सामने डीडी स्पोर्ट्सवर थेट प्रक्षेपित केले जातील आणि चाहते इथं सामने विनामूल्य पाहू शकतात.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

भारतीय महिला संघ : प्रतीका रावल, स्मृती मानधना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), जेमिमा रॉड्रिग्ज, रिचा घोष, दीप्ती शर्मा, स्नेह राणा, राधा यादव, क्रांती गौड, रेणुका सिंग ठाकूर, अरुंधती रेड्डी, अमनजोत कौर, उमा छेत्री, श्री चरणी.

पाकिस्तान महिला संघ : मुनीबा अली, ओमैमा सोहेल, सिद्रा अमीन, सिद्रा नवाज (यष्टीरक्षक), नतालिया परवेझ, फातिमा सना (कर्णधार), आयमन फातिमा, रमीन शमीम, शवाल झुल्फिकार, सय्यदा अरुब शाह, डायना बेग, नशरा संधू, सादिया इक्बाल, आलिया रियाज, सदाफ शमास.

