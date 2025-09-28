41 वर्षांत पहिल्यांदा होणार 'महायुद्ध'... टीम इंडिया विजयी सिमोल्लंघन करणार?
आशिया कप 2025 चा अंतिम सामना भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात होणार आहे. आशिया कप स्पर्धेच्या 41 वर्षांच्या इतिहासात दोन्ही संघ पहिल्यांदाच फायनलमध्ये आमनेसामने आले.
Published : September 28, 2025 at 12:47 PM IST
दुबई IND vs PAK Final : आशिया कप 2025 चा अंतिम सामना भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात होणार आहे. आज 28 सप्टेंबर रोजी दुबई इथं जेतेपदाचा सामना होणार आहे. भारत आणि पाकिस्तान या दोघांनीही त्यांच्या सुपर-4 सामन्यांमध्ये बांगलादेशला हरवून अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. या सामन्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
41 वर्षे आणि 16 हंगामात पहिलीच फायनल : आशिया कपच्या इतिहासात हे दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी अंतिम फेरीत एकमेकांसमोर येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आशिया कप स्पर्धेच्या 41 वर्षांच्या इतिहासात आणि 16 हंगामात, भारत आणि पाकिस्तान कधीही अंतिम फेरीत एकमेकांसमोर आलेले नाहीत. 2025 चा अंतिम सामना हा भारताचा स्पर्धेतील 11वा अंतिम सामना असेल. हा सामना जिंकत भारतीय संघ नवव्यांदा स्पर्धा जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. तर पाकिस्तान सहाव्यांदा अंतिम फेरीत खेळणार आहे आणि तिसऱ्यांदा चषक जिंकण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरेल.
आशिया कप 2025 मध्ये भारत-पाकिस्तान तिसऱ्यांदा आमनेसामने : भारतीय संघ आशिया कप 2025 मध्ये आतापर्यंत दोनदा पाकिस्तानशी खेळला आहे. 14 सप्टेंबर रोजी झालेल्या लीग स्टेज सामन्यात भारतानं पाकिस्तानला 7 विकेट्सनं पराभूत केलं. त्यानंतर सुपर-4 मध्ये पाकिस्तानला भारताकडून 6 विकेट्सनं पराभव पत्करावा लागला. आता आशिया कप 2025 च्या अंतिम फेरीत भारत आणि पाकिस्तान तिसऱ्यांदा आमनेसामने येतील. या आशिया कपमध्ये भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलनही केलं नाही. यामुळं वाद निर्माण झाला आणि सामन्यादरम्यान पाकिस्तानी खेळाडू असामान्य पद्धतीनं आनंद साजरा करताना दिसले. अंतिम फेरीत हा संघर्ष आणखी वाढू शकतो.
दोन्ही संघाचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आशिया कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हेड-टू-हेड रेकॉर्ड लक्षात घेता, आशिया कपच्या इतिहासात भारत आणि पाकिस्तान एकूण 24 सामन्यांत एकमेकांसमोर आले आहेत, ज्यामध्ये वनडे आणि टी-20 दोन्ही स्वरुपातील सामने समाविष्ट आहेत. भारतीय संघानं 12 सामने जिंकले असले तरी, पाकिस्तानला फक्त 10 सामने जिंकता आले आहेत, तर दोन सामने अनिर्णित राहिले. हा रेकॉर्ड आणि सध्याचा फॉर्म पाहता टीम इंडियाचा वरचष्मा स्पष्टपणे वरचढ आहे. टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारताविरुद्ध पाकिस्तानचा रेकॉर्डही खूपच निराशाजनक आहे, 15 पैकी फक्त तीन सामने जिंकले आहेत.
दुबईची खेळपट्टी कशी असेल : भारत आणि पाकिस्तान संघातील अंतिम सामना दुबईच्या मैदानावर खेळवला जाईल. तेथील खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजीसाठी अधिक अनुकूल आहे. वेगवान गोलंदाजांना सुरुवातीला काही स्विंग मिळू शकते, परंतु मधल्या षटकांमध्ये त्यांना विकेट घेण्यासाठी संघर्ष करावा लागू शकतो. दुबईच्या मैदानावर खूप वेगवान आउटफिल्ड आहे. मागील सामन्यांमध्ये दव ही मोठी समस्या नसली तरी, कर्णधार अजूनही त्यावर लक्ष ठेवतील. इथं प्रथम गोलंदाजी करणं फायदेशीर ठरु शकते.
सामना कुठं पाहता येईल : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कप 2025 चा अंतिम सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर लाईव्ह पाहता येणार आहे. तर सामन्याची लाईव्ह स्ट्रीमिंग सोनी लिव्ह ऍपवर पाहता येईल. तसंच डीडी फ्री डिशवर हा सामना टीव्हीवर फुकटात पाहता येईल.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा, रिंकू सिंग, शिवराम डुबे सिंग.
पाकिस्तान : साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयुब, सलमान आगा (कर्णधार), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (यष्टीरक्षक), मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, हरिस रौफ, अबरार अहमद, हसन अली, खुशदिल शाह, मोहम्मद वसीम ज्युनियर, सलमान मिर्झा, हसन नवाज, मुस्लीम नवाज, मुहम्मद वसीम.
