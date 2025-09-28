ETV Bharat / sports

एकही रुपया खर्च न करता INDvsPAK फायनल मॅच फुकटात पाहायची? करा 'हे' काम

आशिया कपचा अंतिम सामना आज दुबईमध्ये भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात खेळवला जाणार आहे.

IND vs PAK Final Live
भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट (ETV Bharat Graphics)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 5:19 PM IST

2 Min Read
दुबई IND vs PAK Final Live : अखेर प्रतीक्षा संपली आहे. 41 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच आशिया कपचा अंतिम सामना आज दुबईमध्ये भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात खेळवला जाणार आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ विजयी लयीत आहे. आतापर्यंत खेळलेल्या सर्व सामन्यांमध्ये संघानं विजय मिळवला आहे. भारतीय सलामीवीर अभिषेक शर्मा फलंदाजीत मास्टर आहे, तर कुलदीप यादवची गोलंदाजी निर्विवाद आहे. वरुण चक्रवर्ती देखील फलंदाजांसाठी एक न सुटणारे कोडं ठरलं आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तान कठीण प्रसंगानंतर अंतिम फेरीत पोहोचला आहे, परंतु गेल्या दोन सामन्यांमधील विजयानं त्यांचं मनोबल वाढवलं ​​असेल.

दोन्ही संघांची कामगिरी कशी : आशिया कपच्या इतिहासात, भारत आणि पाकिस्तान 21 वेळा एकमेकांशी भिडले आहेत, त्यापैकी भारत 12 वेळा जिंकला आहे, तर पाकिस्तानला फक्त 6 वेळा विजय मिळाला आहे. या हंगामात, दोन्ही संघ दोनदा एकमेकांसमोर आले आहेत आणि दोन्ही वेळा सूर्या आणि त्याच्या संघानं पाकिस्तानवर वर्चस्व गाजवलं आहे.

दुबईची खेळपट्टी कशी असेल : भारत आणि पाकिस्तान संघातील अंतिम सामना दुबईच्या मैदानावर खेळवला जाईल. तेथील खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजीसाठी अधिक अनुकूल आहे. वेगवान गोलंदाजांना सुरुवातीला काही स्विंग मिळू शकते, परंतु मधल्या षटकांमध्ये त्यांना विकेट घेण्यासाठी संघर्ष करावा लागू शकतो. दुबईच्या मैदानावर खूप वेगवान आउटफिल्ड आहे. मागील सामन्यांमध्ये दव ही मोठी समस्या नसली तरी, कर्णधार अजूनही त्यावर लक्ष ठेवतील. इथं प्रथम गोलंदाजी करणं फायदेशीर ठरु शकते.

सामना कुठं पाहता येईल : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कप 2025 चा अंतिम सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर लाईव्ह पाहता येणार आहे. तर सामन्याची लाईव्ह स्ट्रीमिंग सोनी लिव्ह ऍपवर पाहता येईल. तसंच डीडी फ्री डिशवर हा सामना टीव्हीवर फुकटात पाहता येईल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा, रिंकू सिंग, शिवराम डुबे सिंग.

पाकिस्तान : साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयुब, सलमान आगा (कर्णधार), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (यष्टीरक्षक), मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, हरिस रौफ, अबरार अहमद, हसन अली, खुशदिल शाह, मोहम्मद वसीम ज्युनियर, सलमान मिर्झा, हसन नवाज, मुस्लीम नवाज, मुहम्मद वसीम.

