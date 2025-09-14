ODI विश्वचषकापूर्वी टीम इंडियाची आजपासून 'लिटमस टेस्ट'; INDW vs AUSW मॅच कुठं पाहायची?
आज भारतीय महिला संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेतील पहिल्या सामन्यानं विश्वचषकाची तयारी सुरु करेल.
Published : September 14, 2025 at 10:53 AM IST
चंदीगड INDW vs AUSW 1st ODI Live : येत्या 30 सप्टेंबरपासून आयसीसी महिला वनडे विश्वचषक 2025 सुरु होणार आहे. अशा परिस्थितीत या स्पर्धेची तयारी करण्यासाठी सर्व संघ सध्या वनडे मालिका खेळत आहेत. टीम इंडिया देखील त्यापासून दूर नाही. आज भारतीय महिला संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेतील पहिल्या सामन्यानं विश्वचषकाची तयारी सुरु करेल. हा सामना महाराजा यादविंद्र सिंह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मुल्लानपूर नवीन चंदीगड इथं दुपारी 1:30 वाजता खेळला जाईल. या सामन्यात दोन्ही संघ त्यांची सर्वोत्तम कामगिरी करत वनडे विश्वचषकापूर्वी विजयी लय मिळवण्याचा प्रयत्न करतील.
💬💬 There's a belief in the team that we can beat any side, any day.— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2025
Captain Harmanpreet Kaur talks about #TeamIndia's mindset heading into the Australia series. #INDvAUS | @ImHarmanpreet | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/fZLNmXdSOj
दोन्ही संघ उत्तम फॉर्ममध्ये : भारतीय महिला संघासाठी मोठी दिलासादायक बाब म्हणजे संघाची स्टार वेगवान गोलंदाज रेणुका सिंग बऱ्याच काळानंतर संघात परतत आहे. विश्वचषकापूर्वी ती या सामन्यातच तिच्या फिटनेसची चाचणी घेईल. या वर्षी वनडे सामन्यांमध्ये टीम इंडियाचा चांगला रेकॉर्ड आहे. 2025 मध्ये भारतानं 11 वनडे सामने खेळले आहेत. त्यापैकी 9 सामने जिंकले आणि 2 सामने गमावले. भारतीय संघ पुढेही ही लय कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.
ऑस्ट्रेलिया खेळणार चौथा सामना : ऑस्ट्रेलियन संघानं ऑक्टोबरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी-20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत शेवटचा पराभव पत्करला होता. त्यानंतर संघानं कोणत्याही स्वरुपात एकही सामना गमावलेला नाही. या वर्षी ऑस्ट्रेलियानं फक्त 3 वनडे सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये त्यांनी सर्व सामने जिंकले आहेत. ऑस्ट्रेलियन संघ अष्टपैलू खेळाडूंनी भरलेला आहे.
Preps ✅— BCCI Women (@BCCIWomen) September 14, 2025
Intensity 🆙#TeamIndia is geared up for the series opener! 👌
Let's 𝗚𝗢! 👍#INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/F4P9vymU5U
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड काय : टीम इंडिया आणि ऑस्ट्रेलिया महिला संघानं आतापर्यंत 56 सामने खेळले आहेत. ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियानं 46 सामने जिंकले आहेत, तर भारतानं फक्त 10 सामने जिंकले आहेत. गेल्या मालिकेतही टीम इंडियाला 3-0 नं पराभव पत्करावा लागला होता. अशा परिस्थितीत टीम इंडियाला जिंकण्यासाठी त्यांचं सर्वोत्तम प्रदर्शन करावं लागेल. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया महिला संघातील पहिला वनडे सामना जिओहॉटस्टार वर पाहणार आहेत. याशिवाय चाहते स्टार स्पोर्ट्सवर दुपारी 1:30 वाजता पहिला वनडे सामना पाहू शकतात.
Banter, laughter & some photo recos 😜 😎— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2025
BTS of #TeamIndia's headshots 📸 session!#INDvAUS | @IDFCFirstBank pic.twitter.com/jki0E4kDct
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग - 11
भारतीय संघ : स्मृती मानधना, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रॉड्रिग्ज, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), रिचा घोष (यष्टीरक्षक), दीप्ती शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, क्रांती गौड, रेणुका सिंग.
ऑस्ट्रेलिया : एलिसा हिली (कर्णधार आणि यष्टीरक्षक), फोबे लिचफिल्ड, जॉर्जिया वोल, बेथ मुनी, अॅशले गार्डनर, ताहलिया मॅकग्रा, एलिस पेरी, अॅनाबेल सदरलँड, मेगन शट, जॉर्जिया वेअरहॅम, डार्सी ब्राउन.
हेही वाचा :