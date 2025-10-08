ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वीच कांगारुंचा पराभव; सलग पाच सामन्यांत यजमानांचा युवा संघांकडून 'चितपट'
टीम इंडियानं ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याचा शेवट दमदार पद्धतीनं केला. त्यांनी दुसरा कसोटी सामना 7 विकेट्सनं जिंकली आणि मालिका 2-0 नं जिंकली.
Published : October 8, 2025 at 12:37 PM IST
मॅके India u 19 Beat Australia u 19 : भारतीय क्रिकेट संघ सध्या दिल्लीत वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्याची तयारी करत आहे. त्यानंतर टीम इंडिया 19 ऑक्टोबरपासून ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याला सुरुवात करणार आहे. या दौऱ्यापूर्वीच टीम इंडियानं ऑस्ट्रेलियन भूमीवर एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आहे. दुसरी युवा कसोटी जिंकून भारतीय अंडर-19 संघानं ऑस्ट्रेलियाच्या 19 वर्षांखालील संघाला कसोटी मालिकेत 2-0 असा व्हाईटवॉश दिला आहे. या विजयानं ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याचा शेवट सलग पाचव्या विजयानं केला.
India U19 clean swept Australia U19 in Australia pic.twitter.com/CaqpA9anwN— Kankichi Ryotsu (@Ryolsu) October 8, 2025
सामन्याचा निकाल दोन दिवसांत लागला : मॅके येथील ग्रेट बॅरियर रीफ अरेना इथं खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या युवा कसोटी सामन्यात भारतीय अंडर-19 संघानं ऑस्ट्रेलियाचा सात विकेट्सनं पराभव केला. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ऑस्ट्रेलियन अंडर-19 संघ पहिल्या दिवशी 135 धावांवर सर्वबाद झाला. प्रत्युत्तरात भारतीय संघाची कामगिरी कमी प्रभावी नव्हती. टॉप-ऑर्डरच्या अपयशानंतर, टेल-एंडर्सना पहिल्या डावात 171 धावा करण्यात यश आलं. ऑस्ट्रेलियाच्या दुसऱ्या डावातही विनाशकारी पराभव झाला. यजमान संघाला फक्त 116 धावा करता आल्या, ज्यामुळं भारताला विजयासाठी 81 धावांचं माफक लक्ष्य मिळालं.
12.2 षटकांत गाठलं लक्ष्य : भारतानं हे छोटं लक्ष्य 12.2 षटकांतच पूर्ण केलं आणि फक्त 3 गडी गमावले. अशाप्रकारे दुसरा कसोटी सामना दोन दिवसांत संपला. भारताकडून वेंदत त्रिवेदीनं नाबाद 33 धावा केल्या, तर राहुल कुमार 13 धावांवर नाबाद राहिला. स्टार फलंदाज वैभव सूर्यवंशी दुसऱ्या डावात आपलं खातंही उघडू शकला नाही तो पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला. विहान मल्होत्रानं 21 धावांचं योगदान दिलं, तर कर्णधार आयुष म्हात्रेनं 13 धावा केल्या.
India U19 sweep the series 2-0 after a 7-wicket win over Australia U19 in the second unofficial Test.#AUSU19vINDU19 #AustraliaU19 #IndiaU19 pic.twitter.com/bhJuT5eqxL— Circle of Cricket (@circleofcricket) October 8, 2025
कांगारुंचा सलग पाचवा पराभव : दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत कांगारुंना पराभूत करण्यापूर्वी, भारतीय अंडर-19 संघानं तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत ऑस्ट्रेलियाचा 3-0 असा व्हाईटवॉश केला होता. हा ऑस्ट्रेलियाचा भारतीय संघाविरुद्ध घरच्या मैदानावर सलग पाचवा पराभव होता. यापूर्वी टीम इंडियानं ब्रिस्बेनमध्ये मालिकेतील पहिला कसोटी सामना एक डाव आणि 58 धावांनी जिंकला होता. या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीनं शानदार शतक झळकावलं होतं.
हेही वाचा :