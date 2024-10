ETV Bharat / sports

किवी गोलंदाजांसमोर भारतीय फलंदाजांची शरणागती, 46 धावांत खुर्दा; 11 पैकी 5 खेळाडू शून्यावर आउट

बेंगळुरु India All Out on 50 : भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आणि न्यूझीलंड राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्यातील तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना बेंगळुरुच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर सुरु आहे. आज सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी भारतीय संघानं नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. बेंगळुरू कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी एम चिन्नास्वामीच्या खेळपट्टीवर भारताची फलंदाजी पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळली. भारतीय संघानं पहिल्या डावात केवळ 46 धावा केल्या होत्या. परिस्थिती अशी होती की भारताचे दोनच फलंदाज दुहेरी आकडा गाठू शकले, तर निम्म्या संघाला खातंही उघडता आलं नाही. विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, रवींद्र जडेजा आणि आर अश्विन यांचं खातंही उघडलं नाही. ऋषभ पंत 20 धावा करत संघाकडून आघाडीवर होता.

भारतीय संघाची सर्वात कमी धावसंख्या : 46 धावा ही भारतीय संघाची मायदेशातील सर्वात कमी धावसंख्या आहे. याआधी 1979 मध्ये भारतीय संघ वेस्ट इंडिजविरुद्ध 75 धावांत गारद झाला होता. कसोटी क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाची ही तिसरी सर्वात कमी धावसंख्या आहे. 2020 मध्ये भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 36 धावांत गुंडाळली गेली होती आणि आता हा संघ घरच्या मैदानावर 50 धावांपर्यंत पोहोचू शकला नाही.