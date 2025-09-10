Asia Cup 2025: सूर्याच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाचा आज पहिला पेपर; 9 वर्षांनंतर होणारी T-20 मॅच कशी पाहायची लाईव्ह?
आशिया कपचा दुसरा सामना आज 10 सप्टेंबर (बुधवार) रोजी भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) क्रिकेट संघात खेळवला जाईल.
Published : September 10, 2025 at 9:35 AM IST
दुबई IND vs UAE 2nd Match Live Streaming : आशिया कपचा दुसरा सामना आज 10 सप्टेंबर (बुधवार) रोजी भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) क्रिकेट संघात खेळवला जाईल. हा सामना दुबईतील दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवण्यात येईल. सुरुवातीच्या सामन्यानंतर, सर्वांचं लक्ष आता गतविजेत्या भारतावर असेल, जो या स्पर्धेचा सर्वात मजबूत दावेदार मानला जात आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियानं अलीकडेच टी-20 विश्वचषक जिंकला आहे आणि संघ उत्तम फॉर्ममध्ये आहे.
Ready to conquer Asia 💪🧿#indvsuae #asiacup #bharatarmy #teamindia #indiancricketteam #bharatarmy #coti🇮🇳 pic.twitter.com/qO9kka7Ag5— The Bharat Army (@thebharatarmy) September 10, 2025
युएई संघ अपसेट करणार? : यूएई संघ या स्पर्धेत अंडरडॉग म्हणून प्रवेश करत आहे. मात्र अलिकडच्या काळात लहान फॉरमॅटमध्ये अनेक अपसेट पाहायला मिळाले आहेत आणि भारताला कोणत्याही धक्कादायक निकाल लागू नये याची काळजी घ्यावी लागेल. यूएई संघानं अलीकडेच त्यांच्या भूमीवर झालेल्या त्रिकोणीय मालिकेत एकही सामना जिंकला नव्हता आणि आता या सामन्यात संघ चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करेल.
भारतासाठी प्लेइंग 11 ठरणार डोकेदुखी : या सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनची निवड भारतासाठी एक आव्हान असू शकतं. संजू सॅमसन आणि जितेश शर्मा यांच्यापैकी कोणाला यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेसाठी संधी मिळेल हे पाहणं मनोरंजक असेल. याशिवाय, शुभमन गिल कोणत्या स्थानावर फलंदाजी करेल हा देखील चर्चेचा विषय आहे. दुसरीकडे, अनुभवी खेळाडूंसह युएई संघ तरुण खेळाडूंवर विश्वास दाखवेल.
🗣️ We've had good preparations and time together as a team#TeamIndia captain Suryakumar Yadav talks about the importance of preparations ahead of #AsiaCup2025 @surya_14kumar pic.twitter.com/OsU5HWcLKI— BCCI (@BCCI) September 9, 2025
दोन्ही संघात झाला एकमेव सामना : आतापर्यंत भारत आणि युएई यांच्यात फक्त एकच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला गेला आहे. हा सामना 9 वर्षांपूर्वी 3 मार्च 2016 रोजी आशिया कप दरम्यान झाला होता, ज्यामध्ये भारतानं युएईला 81/9 पर्यंत रोखल्यानंतर 10.2 षटकांत सहज लक्ष्य गाठलं होतं. टी-20 मध्ये दोन्ही संघ एकमेकांसमोर येण्याची ही दुसरी वेळ असेल.
सामन्यासाठी खेळपट्टी कशी असेल : जर आपण भारत आणि युएई यांच्यातील सामन्याच्या खेळपट्टीबद्दल बोललो तर दुबईच्या मैदानावर आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या टी-20 सामन्यांमध्ये गोलंदाज आणि फलंदाजांमध्ये समान लढाई झाली आहे. ज्यामध्ये फिरकीपटूंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. इथं प्रथम फलंदाजी करताना सरासरी धावसंख्येबद्दल बोललं तर ती 140 ते 145 धावांच्या दरम्यान दिसते. याशिवाय, या मैदानावर आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या 110 टी-20 सामन्यांपैकी प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं 51 सामने जिंकले आहेत, तर लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघानं 58 सामने जिंकले आहेत.
We play our tournament opener tomorrow against India— UAE Cricket Official (@EmiratesCricket) September 9, 2025
Go well team UAE 🇦🇪👏
All set for the DP World Asia Cup 2025 🏆 pic.twitter.com/x8iYTiy4v9
भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्यातील आशिया चषकातील दुसरा सामना कधी आणि कुठं खेळवला जाईल?
भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्यातील आशिया चषकातील दुसरा सामना दुबई येथील स्टेडियमवर खेळवला रात्री 8 वाजेपासून खेळवला जाईल. याची नाणेफेक अर्धातास आधी होईल.
भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्यातील आशिया चषकातील दुसरा सामना कुठं आणि कसा पाहायचा?
भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्यातील आशिया चषकातील दुसरा सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर लाईव्ह पाहता येईल. तसंच या सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग सोनी लिव्ह ऍपवर केलं जाईल.
The Incredible Eight with the Exceptional One! 🏆😍#DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/0aDk0Qdxjo— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 9, 2025
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :
भारत : संजू सॅमसन (यष्टिरक्षक), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव
यूएई : अलिशान शरीफ, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद जोहैब, राहुल चोप्रा (यष्टिरक्षक), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, मोहम्मद फारूख, मोहम्मद रोहिद, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंग
