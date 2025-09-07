ETV Bharat / sports

टीम इंडिया आशिया कपच्या फायनलमध्ये; शेजाऱ्यांचा दारुण पराभव

आशिया कपमध्ये भारतीय संघानं चीनला शानदार पद्धतीनं पराभूत केलं. अभिषेकनं भारतीय संघाकडून सर्वाधिक दोन गोल केले.

Hockey Asia Cup
टीम इंडिया आशिया कपच्या फायनलमध्ये (Hockey India X Account)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2025 at 7:04 AM IST

1 Min Read

राजगीर (बिहार) Hockey Asia Cup : हॉकी आशिया कप 2025 बिहारमधील राजगीर इथं खेळला जात आहे. ज्यात भारतानं शेजारी चीनला 7-0 नं पराभूत करुन अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. भारतीय खेळाडूंनी सामन्यात 7 गोल केले. त्याच वेळी, चीनचा एकही खेळाडू गोल करु शकला नाही. आता 7 सप्टेंबर रोजी भारतीय संघ अंतिम फेरीत दक्षिण कोरियाशी सामना करेल.

भारतीय खेळाडूंचं सुरुवातीपासूनच वर्चस्व : भारतीय हॉकी संघाच्या खेळाडूंनी सुरुवातीपासूनच चीनविरुद्ध आक्रमक भूमिका स्वीकारली आणि गोल करण्याच्या सतत संधी निर्माण केल्या. भारताकडून साहिला नंद लाक्रानं प्रथम गोल करुन संघाला आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर, भारतीय खेळाडूंचं मनोबल वाढलं आणि त्यानंतर दिलप्रीत सिंगनंही गोल करुन भारताला 2-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. भारतीय खेळाडूंनी चीनचा बचाव पूर्णपणे उध्वस्त केला. पहिल्या क्वार्टरमध्ये भारतानं दोन गोल केले. दुसऱ्या क्वार्टरमध्येही, चिनी संघ दबावाखाली दिसत होता आणि जास्त काळ गोल ठेवू शकला नाही. मनदीप सिंगनं पेनल्टी कॉर्नरवर शानदार गोल केला आणि चीनला परत येण्याची संधी दिली नाही. हाफ-टाइमपर्यंत, भारतानं चीनवर 3-0 अशी आघाडी घेतली.

अभिषेकनं केले दोन गोल : यानंतर, राजपाल कुमार आणि सुखजीत सिंग यांनीही भारतीय संघासाठी गोल केले. सुखजीतनं पेनल्टी कॉर्नरवर कोणतीही चूक केली नाही आणि चिनी गोलकीपरला चुकवून चेंडू थेट गोलपोस्टमध्ये पाठवला. अभिषेकनं चौथ्या क्वार्टरमध्ये भारतासाठी दोन गोल केले. त्यानं 45 व्या आणि 49व्या मिनिटाला गोल केला. त्याच्या गोलनंतरच भारताचा विजय निश्चित झाला.

दक्षिण कोरियानं सर्वाधिक वेळा जिंकलं विजेतेपद : दक्षिण कोरियाचा संघ हॉकी आशिया कपच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी संघ आहे. कोरियन संघानं आतापर्यंत पाच वेळा हॉकी आशिया कपचं विजेतेपद जिंकलं आहे. त्याच वेळी, भारतीय संघानं तीन वेळा हॉकी आशिया कप ट्रॉफी जिंकली आहे. आता आज 7 सप्टेंबर रोजी भारताला दक्षिण कोरियाचं आव्हान असेल. अंतिम सामन्यात जो संघ जिंकेल तो 2026 च्या हॉकी विश्वचषकासाठी पात्र ठरेल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 7:30 वाजता सुरु होणार असून सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर लाईव्ह पाहता येणार आहे.

