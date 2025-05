ETV Bharat / sports

रोहित शर्मानं तडकाफडकी कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती केली जाहीर - ROHIT SHARMA TEST RETIREMENT

रोहित शर्मा निवृत्ती घोषणा ( AFP )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 7, 2025 at 7:57 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 8:05 PM IST 1 Min Read

नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार रोहित शर्मा याने आज (७ मे २०२५) तडकाफडकी कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. त्याने इन्स्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर करत ही माहिती दिली, ज्यामुळे क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. रोहित शर्मा याच्या निवृत्तीची घोषणा काही वेळांपूर्वीच झाली असून, त्याच्या कसोटीमधील कामगिरीवरून चर्चा सुरू होती. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका ०-३ अशी गमावली होती, आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफीतही भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. या पराभवांमुळे त्याच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते रोहित शर्माने ६७ कसोटी सामन्यांमध्ये ४३०१ धावा केल्या असून, त्यात १२ शतके आणि १८ अर्धशतके समाविष्ट आहेत. त्याचा कसोटीमधील सरासरी ४०.५७ आहे. त्याच्या कारकिर्दीत त्याने भारताला वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत पोहोचवले होते. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये कारकिर्द सुरूच : रोहित शर्माने स्पष्ट केले आहे की, तो एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्त होत नाही. त्याने अलीकडेच भारताला २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये विजय मिळवून दिला असून, त्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत त्याने एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये खेळ सुरू ठेवण्याची घोषणा केली. २०२४ मध्ये, रोहितच्या फॉर्ममध्ये घट झाली होती. त्याने शेवटच्या १५ डावांमध्ये फक्त एक अर्धशतक झळकावलं आणि १० वेळा एक अंकी धावसंख्येत बाद झाला. या कामगिरीमुळे त्याला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पाचव्या कसोटीतून वगळण्यात आलं, ज्यामुळे त्याच्या कसोटी कारकीर्दीचा शेवट झाला. रोहित शर्माच्या निवृत्तीनंतर भारतीय कसोटी संघाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी कोणाकडे दिली जाईल, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. भारतीय संघाचा पुढील कसोटी दौरा इंग्लंडमध्ये जून-जुलै २०२५ मध्ये होणार आहे सामने: ६७ धावा: ४,३०१

सरासरी: ४०.५७ शतके: १२ अर्धशतके: १८ सर्वोच्च धावसंख्या: २१२ चेंडूंचा सामना: ७,५३८ स्ट्राइक रेट: ५७.०६ चौकार: ४७३

