टीम इंडियाची आशिया चषकात दणक्यात सुरुवात; अवघ्या 27 चेंडूत लावला सामन्याचा निकाल

आशिया चषकातील दुसरा सामना भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) क्रिकेट संघात येथील दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आला.
दुबई India Beat UAE in 2nd Match : आशिया चषकातील दुसरा सामना भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) क्रिकेट संघात येथील दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतीय संघानं 9 विकेटनं दणदणीत विजय मिळवला आहे. अपेक्षेप्रमाणे टीम इंडियानं एकहाती निर्विवाद वर्चस्व राखत सहज विजय मिळवत स्पर्धेची विजयी सुरुवात केली आहे.
यूएईची फलंदाजी सपशेल अपयशी : या सामन्यात टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर फलंदाजी करायला आलेला यूएईचा संघ भारतीय गोलंदाजी समोर संपूर्ण 20 षटकही खेळू शकला नाही त्यांचा डाव अवघ्या 13.1 षटकात संपुष्टात आला. त्यांच्या सर्व फलंदाजांनी मिळून केवळ 57 धावा केल्या. विशेष म्हणजे टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात भारतीय संघाविरुद्ध कोणत्याही संघाने केलेल्या या सर्वात कमी धावा आहेत. युएईला पहिला धक्का 26 धावांवर बसला आणि यानंतर त्यांचा डाव पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळला. पुढच्या नऊ विकेट त्यांनी केवळ 27 धावांत गमावल्या. भारताकडून कुलदीप यादवनं सर्वाधिक चार, शिवम दुबेनं तीन तर जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली. यूएईकडून सलामीवीर आलीशान शफ्रु (22) आणि कर्णधार मोहम्मद वसीम (19) यांच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही फलंदाजाला दुहेरी आकडाही गाठता आला नाही.
27 चेंडूत जिंकला सामना : अवघ्या 57 धावा त विवोईचा खुर्द उडवल्यानंतर टीम इंडिया साठी हा सामना जिंकणं केवळ औपचारिकताच होती भारताच्या सलामीवीर अभिषेक शर्मा आणि शुभमंगील यांनी अवघ्या 3.5 षटकात 48 धावांची भागीदारी करत संघाला लवकरात लवकर विजय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या दरम्यान आक्रमक फटका मारण्याच्या नादात अभिषेक शर्मा 16 चेंडूत 30 धावा करून बाद झाला. त्यानं आपल्या खेळीत दोन चौकार आणि तीन षटकार मारले. भारतानं 58 धावा काढताना अभिषेकच्या रुपात एकमात्र विकेट गमावली. सलामीवीर शुभमन गिल 20 तर तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेला सूर्यकुमार यादव 7 धावांवर नाबाद राहिले. यूएईकडून एकमात्र विकेट जुनेद सिद्दिकी यानं घेतली. आता टीम इंडियाचा पुढचा सामना 14 सप्टेंबर रोजी पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानशी होणार आहे.
