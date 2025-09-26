केएल राहुलची विक्रमी खेळी... टीम इंडियाचा कांगारुंविरुद्ध विक्रमी धावांचा पाठलाग
लखनऊच्या मैदानावर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया अ क्रिकेट संघादरम्यान झालेल्या दुसऱ्या अनधिकृत कसोटी सामन्यात टीम इंडियानं 5 विकेट्सनं विजय मिळवला.
Published : September 26, 2025 at 5:08 PM IST
लखनऊ IND A vs AUS A Match : भारत अ संघ आणि ऑस्ट्रेलिया अ क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या अनधिकृत कसोटी मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात टीम इंडियानं 412 धावांचं लक्ष्य गाठलं आणि मालिका 1-0 अशी जिंकली. केएल राहुल आणि साई सुदर्शन यांनी भारतीय अ संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली दोन्ही फलंदाजांनी शतकं झळकावली. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या आगामी दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेचा विचार करता केएल राहुल आणि साई सुदर्शन यांची ही कामगिरी निश्चितच वरिष्ठ संघासाठी एक महत्त्वाचा दिलासा देणारी ठरेल.
India A shines in Lucknow with a commanding win! @klrahul ’s brilliant 176*, Sai Sudharsan’s composed century, and @dhruvjurel21 ’s valuable 56 paved the way for victory over Australia A in the unofficial Test. Proud of the team! @BCCI pic.twitter.com/bgVoFzYTyt— Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) September 26, 2025
राहुलची 176 धावांची नाबाद खेळी : भारतीय अ संघानं तिसऱ्या दिवशी ऑस्ट्रेलिया अ संघाला 185 धावांवर रोखल्यानंतर त्यांना चौथ्या डावात 412 धावांचं लक्ष्य देण्यात आलं. केएल राहुल आणि साई सुदर्शन यांनी टीम इंडियाच्या धावसंख्येचा पाठलाग करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तिसऱ्या दिवशी रिटायर हर्ट झालेल्या राहुलनं चौथ्या दिवशी फलंदाजी केली आणि शेवटपर्यंत नाबाद राहून 176 धावा केल्या. राहुल व्यतिरिक्त, साई सुदर्शननंही शतक झळकावलं, बाद होण्यापूर्वी त्यानं 100 धावा केल्या. कर्णधार ध्रुव जुरेलनंही 56 धावा केल्या. भारत अ संघानं त्यांच्या पहिल्या डावात फक्त 194 धावा केल्या, ज्यामुळं ऑस्ट्रेलिया अ संघानं पहिल्या डावात 420 धावा केल्या होत्या आणि त्यांना मोठी आघाडी मिळवता आली.
43 वर्षांमध्ये चौथ्या डावात सर्वाधिक धावा : खरं तर रेड-बॉल क्रिकेटमध्ये 400 पेक्षा जास्त धावांचं लक्ष्य गाठणं कधीही सोपं नसतं, परिस्थिती काहीही असो. मात्र ध्रुव जुरेलच्या नेतृत्वाखालील भारत अ संघानं हे मोठं लक्ष्य सहजतेनं गाठलं. 43 वर्षांमध्ये भारतीय भूमीवर चौथ्या डावात हा सर्वाधिक यशस्वी धावांचा पाठलाग होता. रेड-बॉल क्रिकेटमध्ये हा अ संघाचा सर्वाधिक यशस्वी धावांचा पाठलाग आहे.
WINNERS 🏆— BCCI (@BCCI) September 26, 2025
Congratulations to India A on winning the Two-match multi-day series 1-0 against Australia A 👏
It was a magnificent chase of 412 in the 2nd match led by KL Rahul (176*), Sai Sudharsan (100) and Dhruv Jurel (56)
Scorecard ➡️ https://t.co/3LqlO5GwD4#INDAvAUSA pic.twitter.com/zZjjySNP1D
अ संघासाठी सर्वाधिक यशस्वी धावांचा पाठलाग (रेड-बॉल क्रिकेट) :
- 412 धावा, भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ, लखनौ, 2025
- 367 धावा, ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्ध श्रीलंका अ, हंबनटोटा, 2022
- 365 धावा, वेस्ट इंडिज अ विरुद्ध इंग्लंड अ, सेंट जॉन्स, 2006
- 365 धावा, न्यूझीलंड अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ, लिंकन, 2023
- 340 धावा, भारत अ विरुद्ध नॉटिंगहॅमशायर, ट्रेंट ब्रिज, 2003
मानव सुथारची गोलंदाजीत महत्त्वाची भूमिका : लखनऊच्या ईकाना क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या अनधिकृत कसोटी सामन्यात फिरकी गोलंदाज मानव सुथारनं भारत अ संघाकडून सर्वाधिक आठ बळी घेतले. दरम्यान, या सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनचा भाग असलेल्या मोहम्मद सिराजनं एकूण तीन बळी घेतले. दोन्ही संघ आता 30 सप्टेंबरपासून सुरु होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत खेळतील, ज्यामध्ये श्रेयस अय्यर भारत अ संघाचं नेतृत्व करेल. या वनडे मालिकेतील तिन्ही सामने कानपूरमधील ग्रीन पार्क स्टेडियमवर खेळवले जातील.
हेही वाचा :